Bihar Election 2025: कब तक होंगे बिहार में चुनाव, CEC ज्ञानेश कुमार ने सब कुछ कर दिया साफ, कहीं ये बड़ी बातें

Bihar Election 2025: कब तक होंगे बिहार में चुनाव, CEC ज्ञानेश कुमार ने सब कुछ कर दिया साफ, कहीं ये बड़ी बातें

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस क्रॉन्फ्रेंस कर कई बड़े ऐलान किए हैं, उन्होंने ये भी बताया है कि बिहार में कब तक चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा.

सुमित तिवारी

Updated : Oct 05, 2025, 03:44 PM IST

Bihar Election 2025: कब तक होंगे बिहार में चुनाव, CEC ज्ञानेश कुमार ने सब कुछ कर दिया साफ, कहीं ये बड़ी बातें

Bihar Election 2025

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, सभी राजनीतिक दल मुश्तैदी से अपनी वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं. दूसरी तरफ मतदान सफलता पूर्वक समपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव 22 नवंबर से पहले संपन्न करा दिए जाएंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक ही हैं. इतना ही नहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये भी कहा है कि बिहार की तरह पूरे देश में SIR भी कराया जाएगा. 

समय रहते संपन्न कराया जाएगा चुनाव

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस चुनाव में आयोग द्वारा शुरू की गई नई पहलें भविष्य में पूरे देश में लागू की जाएंगी. बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव समय रहते संपन्न कराया जाएगा.  चुनाव आयोग की पूरी टीम दो दिनों से बिहार में सक्रिय है. इस दौरान टीम ने पटना में राजनीतिक दलों, प्रशासनिक चुनाव अधिकारियों, राज्य के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों, प्रवर्तन एजेंसियों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), विशेष पुलिस नोडल अधिकारी (SPNO), और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के नोडल अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं, ताकि चुनाव की तैयारी पूरी तरह सुनिश्चित की जा सके.

सुरक्षित और बेहतर मतदान प्रक्रिया 

मतदान प्रक्रिया को सुरक्षित और बेहतर ढंग से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि अब किसी भी पोलिंग बूथ पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे जिससे भीड़ भी कम होगी और व्यवस्था भी ठीक रहेगी. BLO (Booth Level Officer) अब मतदाताओं से सीधे संपर्क करेंगे और पहचान में आसानी के लिए उन्हें ID कार्ड प्रदान किए गए हैं. इसके अलावा मोबाइल जमा करने की सुविधा भी दी गई है, जिससे की मतदाता पोलिंग बूथ पर मोबाइल लेकर न आएं. 

वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म

इनता ही नहीं चुनाव आयुक्त ने प्रेस क्रॉन्फ्रेंस कर बताया कि बिहार में वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म लागू किया जाएगा. अब हर प्रत्याशी अपने एजेंट को बूथ से 100 मीटर की दूरी तक तैनात कर सकता है. सभी पोलिंग स्टेशनों पर 100% वेबकास्टिंग होगी. पहले की तरह ब्लैक एंड व्हाइट वैलेट पेपर अब EVM में नहीं दिखाई देंगे, बल्कि उनकी जगह अब कलरपुर फोटो और सीरियल नंबर के साथ बैलेट पेपर होंगे. इससे प्रत्याशी की पहचान कर पाना मतदाता के लिए आसान होगा. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

