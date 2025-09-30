Bihar Election 2025: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह अब इस पार्टी का थामेंगे हाथ? जानें किस सीट से लड़ सकते हैं चुनाव
Myanmar Earthquake: म्यांमार से लेकर असम और मणिपुर में महसूस हुए भूकंप के झटके, 15 किलोमीटर की गहराई तक कांपी धरती
Navratri Ashtami Shubh Muhurat 2025: आज इस शुभ मुहूर्त में करें कन्या पूजा, जानें समय से लेकर कन्या पूजन की विधि और महत्व
डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति प्लान पर सहमत हुए नेतन्याहू, अब हमास के फैसले पर सबकी नजर
शादी के बाद यहां निभाई जाती है अनोखी रस्म, दूल्हे को आशीर्वाद नहीं बल्कि उल्टा लटकाकर जूतों की जाती है पिटाई
Day 8 of Navratri 2025: नवरात्रि के 8वें दिन आज देवी महागौरी की करें आराधना, जानें पूजा विधि, बीज मंत्र, आरती और भोग
इस देश के लोग मानते हैं कि अगर महिलाएं चांद के नीचे सोई तो हो जाएंगी गर्भवती! क्या है इसके पीछे की कहानी
Cholesterol Remedy: नसों में जमे ज़िद्दी कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल देगा ये पीला मसाला, ऐसे करें डाइट में शामिल
ढाई सौ साल से नहीं हो पा रहा देवी की इस मूर्ति का विसर्जन, जानें ये कहां है और क्या है इसकी अजब कहानी
एक एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, 300 प्लस रन बनाने के बाद फिसड्डी रहे अभिषेक शर्मा
भारत
Bihar Election 2025: भोजपुरी फिल्मों के स्टार पवन सिंह बिहार की राजनीति में एक बार फिर एंट्री करने जा रहे हैं. लंबे समय से मंच और पर्दे पर धमाल मचाने वाले पवन सिंह पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं.
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी हलचल भी तेज होती जा रही है. इस बार चुनावी अखाड़े में एक बड़े चेहरे की एंट्री चर्चा में है. लंबे समय से मंच और पर्दे पर धमाल मचाने वाले पवन सिंह अब एक बार फिर राजनीति की पारी शुरू करने जा रहे हैं. बताते चलें भोजपुरी कलाकारों का राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है. इससे पहले मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ भी चुनावी राजनीति में सक्रिय रहे हैं. अब पवन सिंह के आने से एक और सितारा सियासत में कदम रखने जा रहा है.
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पवन सिंह राष्ट्रीय लोक मोर्चा का दामन थामने वाले हैं. पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात दिल्ली स्थित आवास पर हुई, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है. बताया जा रहा है कि पवन सिंह को विधानसभा चुनाव में दो सीटों पर विकल्प दिया गया है और भविष्य में राज्यसभा भेजने का आश्वासन भी मिला है. पवन सिंह का नाम लंबे समय से एनडीए समर्थकों में गिना जाता रहा है. वह कई बार भाजपा और सहयोगी दलों के कार्यक्रमों में नजर आ चुके हैं. यही वजह है कि उनकी एंट्री को एनडीए खेमे के लिए बड़ा फायदा माना जा रहा है.
यह भी पढ़ें: बिहार में कैसे मुस्लिम-यादव फैक्टर पर भारी पड़ सकती हैं महिला वोटर्स, क्या एनडीए को मिलेगा इसका फायदा
दरअसल, सबसे ज्यादा चर्चा आरा विधानसभा सीट को लेकर है. पिछले कुछ लंबे समय से यह सीट भाजपा का गढ़ मानी जाती रही है. साल 2000 से अब तक यहां अमरेंद्र प्रताप सिंह ने पांच बार जीत दर्ज की है. अगर पवन सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया जाता है, तो मुकाबला दिलचस्प होने की पूरी संभावना है, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा के जरिए उन्होंने जनता के बीच गहरी पकड़ बनाई है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.