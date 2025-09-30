Bihar Election 2025: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह अब इस पार्टी का थामेंगे हाथ? जानें किस सीट से लड़ सकते हैं चुनाव

Bihar Election 2025: भोजपुरी फिल्मों के स्टार पवन सिंह बिहार की राजनीति में एक बार फिर एंट्री करने जा रहे हैं. लंबे समय से मंच और पर्दे पर धमाल मचाने वाले पवन सिंह पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं.

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी हलचल भी तेज होती जा रही है. इस बार चुनावी अखाड़े में एक बड़े चेहरे की एंट्री चर्चा में है. लंबे समय से मंच और पर्दे पर धमाल मचाने वाले पवन सिंह अब एक बार फिर राजनीति की पारी शुरू करने जा रहे हैं. बताते चलें भोजपुरी कलाकारों का राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है. इससे पहले मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ भी चुनावी राजनीति में सक्रिय रहे हैं. अब पवन सिंह के आने से एक और सितारा सियासत में कदम रखने जा रहा है.

एनडीए खेमे के लिए बड़ा फायदा

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पवन सिंह राष्ट्रीय लोक मोर्चा का दामन थामने वाले हैं. पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात दिल्ली स्थित आवास पर हुई, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है. बताया जा रहा है कि पवन सिंह को विधानसभा चुनाव में दो सीटों पर विकल्प दिया गया है और भविष्य में राज्यसभा भेजने का आश्वासन भी मिला है. पवन सिंह का नाम लंबे समय से एनडीए समर्थकों में गिना जाता रहा है. वह कई बार भाजपा और सहयोगी दलों के कार्यक्रमों में नजर आ चुके हैं. यही वजह है कि उनकी एंट्री को एनडीए खेमे के लिए बड़ा फायदा माना जा रहा है.

आरा विधानसभा सीट को लेकर चर्चा तेज

दरअसल, सबसे ज्यादा चर्चा आरा विधानसभा सीट को लेकर है. पिछले कुछ लंबे समय से यह सीट भाजपा का गढ़ मानी जाती रही है. साल 2000 से अब तक यहां अमरेंद्र प्रताप सिंह ने पांच बार जीत दर्ज की है. अगर पवन सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया जाता है, तो मुकाबला दिलचस्प होने की पूरी संभावना है, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा के जरिए उन्होंने जनता के बीच गहरी पकड़ बनाई है.

