'मोदी जी वोट के लिए मंच पर डांस भी कर लेंगे'.. राहुल गांधी के बयान पर भड़के अमित शाह, देखें गृह मंत्री का रिएक्शन

बिहार में राहुल गांधी के 'पीएम मोदी मंच पर डांस करेंगे' और 'छठी मैया' पर दिए बयानों पर बवाल मच गया है. गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम के अपमान की कीमत राहुल गांधी को चुकानी पड़ेगी, और उन्होंने छठी मैया का भी अपमान किया है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 30, 2025, 08:18 AM IST

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है. राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, "अगर आप मोदी जी से कहें कि नाचिए, हम आपको वोट देंगे तो वो मंच पर भी नाचेंगे." राहुल गांधी के इस बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पहला रिएक्शन सामने आया है. अमित शाह ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री पर इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी के लिए राहुल गांधी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी.

राहुल ने पीएम का किया अपमान का अमित शाह का करारा जवाब

गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के बयान की कड़ी आलोचना की. अमित शाह ने कहा, "राहुल गांधी को चुनावों में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. राहुल ने पीएम मोदी के बारे में अपमानजनक तरीके से बात की और उनकी मां का अपमान किया, लेकिन हर बार जब उन्होंने ऐसा किया है, तब कमल खिला है." यानी, राहुल गांधी के अपमानजनक बयान भाजपा की जीत का कारण बनते हैं.

राहुल गांधी ने छठी मैया पर भी की टिप्पणी

राहुल गांधी ने केवल पीएम मोदी पर ही नहीं, बल्कि छठी मैया को लेकर भी कुछ ऐसा कहा, जिस पर बीजेपी और एनडीए में शामिल दल तुरंत हमलावर हो गए हैं. लोकसभा में नेता विपक्ष ने दिल्ली में यमुना किनारे हुई छठ पूजा का जिक्र करते हुए कहा था कि एक तरफ यमुना नदी में गंदा पानी था, और उसके बगल में साफ़ पानी का तालाब बनाया गया था ताकि प्रधानमंत्री उसमें नहाकर 'ड्रामा' कर सकें, जबकि उन्हें छठ पूजा से कोई लेना-देना नहीं हैं.
उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री को जब पता चला कि उनके 'ड्रामा' का सबको पता चल गया है, तो वह छठ पूजा के आयोजन में नहीं गए. राहुल गांधी ने यही दावा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और 'अगर आप मोदी जी से कहें कि हम आपको वोट देंगे, आप मंच पर नाचिए तो वह नाच लेंगे.'

यह भी पढ़ें-  मुजफ्फरपुर, छपरा, नालंदा व शेखपुरा.. आज इन शहरों में गूंजेंगे पीएम मोदी-राहुल; ये रहा रैलियों का पूरा शेड्यूल

'राहुल गांधी ने छठी मैया का अपमान किया' तो बोले अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ा विरोध जताया. अमित शाह ने कहा, "राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं किया है, बल्कि उन्होंने छठी मैया और उनके भक्तों का अपमान किया है." बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी राहुल गांधी के बयान की कड़ी निंदा की और आरोप लगाया कि उन्होंने बिहार चुनाव प्रचार की शुरुआत ही छठी मैया का अपमान करके की है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जानबूझकर स्थानीय त्योहारों, करोड़ों लोगों की श्रद्धा और छठ व्रत रखने वालों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. राहुल गांधी के इन बयानों के कारण बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में बहस और आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज़ हो गया है.


ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

