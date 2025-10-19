बिहार चुनाव के लिए ओवैसी की पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट, AIMIM ने दो गैर-मुसलमानों को भी दिया टिकट

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 10 महान गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 25 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में सबसे ज्यादा उम्मीदवार सीमांचल इलाके हैं.
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने रविवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी हैं. इस लिस्ट में कुल 25 उम्मीदवारों को मौका दिया गया है, जिनमें कुछ गैर-मुस्लिम प्रत्याशी भी शामिल है. एआईएमआईएम को ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) गठबंधन में शामिल नहीं किया गया था. इसलिए पार्टी राज्य में अकेले ही चुनावी मैदान में है. ये लिस्ट पार्टी के अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर की हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव के AIMIM प्रत्याशियों के नाम कुछ इस तरह हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम बिहार के सबसे मज़लूम लोगों की आवाज़ बनेंगे। यह सूची AIMIM बिहार यूनिट ने तैयार की है और इस सिलसिले में पार्टी की क़ौमी कियादत से भी मशविरा किया गया है।— AIMIM (@aimim_national) October 19, 2025
We are happy to announce the list… pic.twitter.com/9ec1t4KpR2
कमजोर तबकों की आवाज
इस पोस्ट में कहा गया है कि ‘हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि एआईएमआईएम बिहार चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है. उम्मीदवारों का चयन बिहार इकाई ने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से परामर्श के बाद किया है। इंशाअल्लाह, हम बिहार के सबसे कमजोर और उपेक्षित तबकों की आवाज बनेंगे.' इस सूची में पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष एवं चुनावी राज्य में एकमात्र विधायक अख्तरुल ईमान का नाम भी शामिल है.
उम्मीद से उलट कर दिया काम
देखा जाए तो इस बार असद्दुीन ओवैसी ने बिहार चुनाव में उम्मीद से उलट दो हींदू चेहरों को भी मैदान में उतारा हैं. अख्तरुल इमान को अमौर सीट से दोबारा मैदान में उतारा गया है। इस सीट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) ने 2020 के चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे सबा जफर की जगह राज्यसभा के पूर्व सदस्य सबीर अली को टिकट दिया है, जिन्हें 11 साल पहले पार्टी से निष्कासित किया गया था. गौरतलब है कि पार्टी द्वारा घोषित अधिकांश सीट राज्य के सीमांचल क्षेत्र की हैं, जो की बाढ़ प्रभावित इलाका हैं. इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी भी अधिक हैं.
