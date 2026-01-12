Bihar: बिहार विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद 'समृद्धि यात्रा' पर निकलेंगे सीएम नीतीश कुमार, राज्य की हकीकत से होंगे रुबरु होंगे

सीएम नीतीश कुमार 16 जनवरी से समृद्धि यात्रा पर बिहार के सभी जिलों का दौरा करेंगे. यात्रा में विकास योजनाओं की समीक्षा, जनता से संवाद और नई परियोजनाओं की शुरुआत होगी.

बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर राज्य के दौरे पर निकलने जा रहे हैं. 16 जनवरी से शुरू होने वाली ‘समृद्धि यात्रा’ के जरिए सीएम बिहार के सभी जिलों का भ्रमण करेंगे. इस यात्रा का मकसद सरकार की विकास योजनाओं की जमीनी स्थिति को समझना और यह देखना है कि योजनाओं का लाभ आम लोगों तक सही तरीके से पहुंच रहा है या नहीं. यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जनता और अधिकारियों से सीधे संवाद करेंगे.

प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज

दरअसल, सरकार का कहना है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य योजनाओं की जमीनी हकीकत को परखना और जहां जरूरत हो, वहां सुधार के निर्देश देना है. समृद्धि यात्रा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं. मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी विभागों के प्रधान सचिवों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जिलों को कहा गया है कि मुख्यमंत्री के दौरे से पहले योजनाओं से जुड़ी पूरी जानकारी तैयार रखें, ताकि समीक्षा के दौरान किसी तरह की कमी न रह जाए.

अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक

यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री अलग-अलग जिलों में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे. इन बैठकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, सिंचाई, रोजगार और महिला सशक्तिकरण जैसी अहम योजनाओं की प्रगति पर चर्चा होगी. जिन योजनाओं में देरी या दिक्कतें सामने आएंगी, उन पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे. सीएम नीतीश कुमार स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों से भी सीधे बातचीत करेंगे. वे लोगों की समस्याएं सुनेंगे और कई मामलों में मौके पर ही समाधान के निर्देश देने की कोशिश करेंगे. सरकार को उम्मीद है कि इससे प्रशासन और जनता के बीच भरोसा और मजबूत होगा.

पुलिस और प्रशासन को अलर्ट मोड पर

समृद्धि यात्रा के दौरान कई जिलों में नई विकास योजनाओं का शिलान्यास और पहले से तैयार परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा. मुख्यमंत्री खुद इन कार्यक्रमों में शामिल होकर योजनाओं की शुरुआत करेंगे, ताकि काम में तेजी आए. प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी खास तैयारी शुरू कर दी है. जिन जिलों में मुख्यमंत्री का दौरा प्रस्तावित है, वहां कार्यक्रम स्थलों को तैयार किया जा रहा है. पुलिस और प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है.

पहले मुख्यमंत्री ‘प्रगति यात्रा’ पर भी गए थे

इससे पहले मुख्यमंत्री ‘प्रगति यात्रा’ पर भी गए थे, जिसमें कई विकास योजनाओं की घोषणा की गई थी. अब समृद्धि यात्रा के जरिए उन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और नए विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा. माना जा रहा है कि यह यात्रा बिहार में विकास और सुशासन को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी.

