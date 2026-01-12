FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भारतीय यात्रियों को मिली बड़ी राहत, जर्मनी ने एयरपोर्ट ट्रांजिट पर वीजा-फ्री सुविधा का किया ऐलान

भारतीय यात्रियों को मिली बड़ी राहत, जर्मनी ने एयरपोर्ट ट्रांजिट पर वीजा-फ्री सुविधा का किया ऐलान

Bihar: बिहार विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद 'समृद्धि यात्रा' पर निकलेंगे सीएम नीतीश कुमार, राज्य की हकीकत से होंगे रुबरु होंगे

बिहार विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद 'समृद्धि यात्रा' पर निकलेंगे सीएम नीतीश कुमार, राज्य की हकीकत से होंगे रुबरु होंगे

Rashifal 13 January 2026: धनु और कुंभ वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

धनु और कुंभ वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Horoscope: ईमानदार और अट्रैक्टिव होते हैं इन राशियों के लोग, जीवन में कभी नहीं होती प्यार की कमी

Horoscope: ईमानदार और अट्रैक्टिव होते हैं इन राशियों के लोग, जीवन में कभी नहीं होती प्यार की कमी

जानते हैं आजाद भारत का पहला बजट कितना था? आंकड़ा जानकर रह जाएंगे हैरान

जानते हैं आजाद भारत का पहला बजट कितना था? आंकड़ा जानकर रह जाएंगे हैरान

दुनिया की किस नदी को कहते हैं River of Silver? जानें क्यों मिला ऐसा अनोखा नाम

दुनिया की किस नदी को कहते हैं River of Silver? जानें क्यों मिला ऐसा अनोखा नाम

Homeभारत

भारत

Bihar: बिहार विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद 'समृद्धि यात्रा' पर निकलेंगे सीएम नीतीश कुमार, राज्य की हकीकत से होंगे रुबरु होंगे

सीएम नीतीश कुमार 16 जनवरी से समृद्धि यात्रा पर बिहार के सभी जिलों का दौरा करेंगे. यात्रा में विकास योजनाओं की समीक्षा, जनता से संवाद और नई परियोजनाओं की शुरुआत होगी.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 12, 2026, 10:42 PM IST

Bihar: बिहार विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद 'समृद्धि यात्रा' पर निकलेंगे सीएम नीतीश कुमार, राज्य की हकीकत से होंगे रुबरु होंगे

सीएम नीतीश कुमार

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर राज्य के दौरे पर निकलने जा रहे हैं. 16 जनवरी से शुरू होने वाली ‘समृद्धि यात्रा’ के जरिए सीएम बिहार के सभी जिलों का भ्रमण करेंगे. इस यात्रा का मकसद सरकार की विकास योजनाओं की जमीनी स्थिति को समझना और यह देखना है कि योजनाओं का लाभ आम लोगों तक सही तरीके से पहुंच रहा है या नहीं. यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जनता और अधिकारियों से सीधे संवाद करेंगे.

प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज

दरअसल, सरकार का कहना है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य योजनाओं की जमीनी हकीकत को परखना और जहां जरूरत हो, वहां सुधार के निर्देश देना है. समृद्धि यात्रा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं. मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी विभागों के प्रधान सचिवों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जिलों को कहा गया है कि मुख्यमंत्री के दौरे से पहले योजनाओं से जुड़ी पूरी जानकारी तैयार रखें, ताकि समीक्षा के दौरान किसी तरह की कमी न रह जाए.

अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक

यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री अलग-अलग जिलों में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे. इन बैठकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, सिंचाई, रोजगार और महिला सशक्तिकरण जैसी अहम योजनाओं की प्रगति पर चर्चा होगी. जिन योजनाओं में देरी या दिक्कतें सामने आएंगी, उन पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे. सीएम नीतीश कुमार स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों से भी सीधे बातचीत करेंगे. वे लोगों की समस्याएं सुनेंगे और कई मामलों में मौके पर ही समाधान के निर्देश देने की कोशिश करेंगे. सरकार को उम्मीद है कि इससे प्रशासन और जनता के बीच भरोसा और मजबूत होगा.

पुलिस और प्रशासन को अलर्ट मोड पर

समृद्धि यात्रा के दौरान कई जिलों में नई विकास योजनाओं का शिलान्यास और पहले से तैयार परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा. मुख्यमंत्री खुद इन कार्यक्रमों में शामिल होकर योजनाओं की शुरुआत करेंगे, ताकि काम में तेजी आए. प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी खास तैयारी शुरू कर दी है. जिन जिलों में मुख्यमंत्री का दौरा प्रस्तावित है, वहां कार्यक्रम स्थलों को तैयार किया जा रहा है. पुलिस और प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है.

यह भी पढ़ें: जानें किन कारणों के चलते इसरो का PSLV-C62 मिशन फिर हुआ असफल? 

पहले मुख्यमंत्री ‘प्रगति यात्रा’ पर भी गए थे

इससे पहले मुख्यमंत्री ‘प्रगति यात्रा’ पर भी गए थे, जिसमें कई विकास योजनाओं की घोषणा की गई थी. अब समृद्धि यात्रा के जरिए उन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और नए विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा. माना जा रहा है कि यह यात्रा बिहार में विकास और सुशासन को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Horoscope: ईमानदार और अट्रैक्टिव होते हैं इन राशियों के लोग, जीवन में कभी नहीं होती प्यार की कमी
Horoscope: ईमानदार और अट्रैक्टिव होते हैं इन राशियों के लोग, जीवन में कभी नहीं होती प्यार की कमी
जानते हैं आजाद भारत का पहला बजट कितना था? आंकड़ा जानकर रह जाएंगे हैरान
जानते हैं आजाद भारत का पहला बजट कितना था? आंकड़ा जानकर रह जाएंगे हैरान
दुनिया की किस नदी को कहते हैं River of Silver? जानें क्यों मिला ऐसा अनोखा नाम
दुनिया की किस नदी को कहते हैं River of Silver? जानें क्यों मिला ऐसा अनोखा नाम
ATM से पैसे निकालना हुआ महंगा? SBI ने बढ़ाए ट्रांजेक्शन चार्ज, जानिए पूरी डिटेल्स
ATM से पैसे निकालना हुआ महंगा? SBI ने बढ़ाए ट्रांजेक्शन चार्ज, जानिए पूरी डिटेल्स
Numerology: इन 5 मूलांकों में जन्मे लोग पॉकेट में रख लें ये 1 चीज, करियर और पैसों में मिलेगी जबरदस्त ग्रोथ
इन 5 मूलांकों में जन्मे लोग पॉकेट में रख लें ये 1 चीज, करियर और पैसों में मिलेगी जबरदस्त ग्रोथ
MORE
Advertisement
धर्म
Shukra Gochar 2026: इस ग्रह के मकर में प्रवेश करते ही इन 4 राशियों के जातकों की बढ़ जाएंगी मुश्किलें
इस ग्रह के मकर में प्रवेश करते ही इन 4 राशियों के जातकों की बढ़ जाएंगी मुश्किलें
Rashifal 12 January 2026: कर्क और तुला वालों को सताएगी चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और तुला वालों को सताएगी चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: पति या पत्नी, जन्मतिथि से जानिए रिश्ते में किसका ज्यादा रहता है दबदबा
Numerology: पति या पत्नी, जन्मतिथि से जानिए रिश्ते में किसका ज्यादा रहता है दबदबा
अयोध्या में रामलला की पूजा किस संप्रदाय के पुजारी करते हैं और क्यों मिला है उन्हें ये अधिकार?
अयोध्या में रामलला की पूजा किस संप्रदाय के पुजारी करते हैं और क्यों मिला है उन्हें ये अधिकार?
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के अपमान का बदला यूनिवर्स लेती है, अगर ये दुख-दर्द देने वालों को कर दिए माफ तो...
इन तारीखों पर जन्मे लोगों के अपमान का बदला यूनिवर्स लेती है, अगर ये दुख-दर्द देने वालों को कर दिए माफ तो...
MORE
Advertisement