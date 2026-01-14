FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ब्रिटिश दौर से आजाद भारत तक, जानें Indian Army के पहले Commander-in-Chief को चुनने की कहानी

ब्रिटिश दौर से आजाद भारत तक, जानें Indian Army के पहले Commander-in-Chief को चुनने की कहानी

नीतीश कुमार के बेटे संभालेंगे अब JDU की कमान? राजनीतिक गलियारों में तेज हुई निशांत कुमार की चर्चा

नीतीश कुमार के बेटे संभालेंगे अब JDU की कमान? राजनीतिक गलियारों में तेज हुई निशांत कुमार की चर्चा

'तुरंत छोड़ें Iran...', MEA ने भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी, इन हेल्पलाइन नंबर पर ले सकते हैं मदद

'तुरंत छोड़ें Iran...', MEA ने भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी, इन हेल्पलाइन नंबर पर ले सकते हैं मदद

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल

दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल

UPSC के इम्तिहान से इश्क तक का सफर, जानें महाकुंभ में शुरू हुई इस IAS कपल की प्रेम कहानी

UPSC के इम्तिहान से इश्क तक का सफर, जानें महाकुंभ में शुरू हुई इस IAS कपल की प्रेम कहानी

Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिला टाइम, तो मकर संक्रांति पर सिर्फ 10 मिनट में लगा सकती हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन

Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिला टाइम, तो मकर संक्रांति पर सिर्फ 10 मिनट में लगा सकती हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन

Homeभारत

भारत

नीतीश कुमार के बेटे संभालेंगे अब JDU की कमान? राजनीतिक गलियारों में तेज हुई निशांत कुमार की चर्चा

नीतीश कुमार के स्वास्थ्य और भविष्य की राजनीति को लेकर जेडीयू में पिछले कुछ दिनों से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चा तेज है. पार्टी के भीतर और बाहर निशांत कुमार को अहम भूमिका देने की मांग लगातार बढ़ रही है.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 14, 2026, 04:54 PM IST

नीतीश कुमार के बेटे संभालेंगे अब JDU की कमान? राजनीतिक गलियारों में तेज हुई निशांत कुमार की चर्चा

नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार के साथ (Photo Credit- IANS)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बिहार की राजनीति में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई है. पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर उठ रहे सवालों और लगातार मिल रहे चुनावी जनादेश के बीच जनता दल यूनाइटेड (JDU) के भीतर नए चेहरे को आगे लाने की मांग जोर पकड़ रही है. जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है. पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर वरिष्ठ नेताओं तक, निशांत को राजनीति में सक्रिय भूमिका देने की आवाज अब खुलकर सामने आने लगी है.

भविष्य की कमान किसके हाथों में होगी?

दरअसल, जनता दल यूनाइटेड में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है कि भविष्य की कमान किसके हाथों में होगी. लंबे समय से पार्टी और सरकार का चेहरा रहे नीतीश कुमार को लेकर जहां एक ओर अनुभव और स्थिरता की बात होती है, वहीं दूसरी ओर उनकी सेहत और उम्र को देखते हुए उत्तराधिकारी की चर्चा भी तेज हो गई है. ऐसे माहौल में उनके बेटे निशांत कुमार को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ती जा रही है.

नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू को मजबूत जनादेश मिला

2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू को मजबूत जनादेश मिला. इसके बाद से ही निशांत कुमार सार्वजनिक कार्यक्रमों में ज्यादा नजर आने लगे. शपथ ग्रहण समारोह में उनकी मौजूदगी और नेताओं के साथ उनकी बैठकों ने अटकलों को और हवा दी. हालांकि निशांत ने अब तक राजनीति में आने को लेकर कोई साफ बयान नहीं दिया है और सवालों को मुस्कराकर टालते रहे हैं.

राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अहम

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, मार्च में दिल्ली में होने वाली जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अहम मानी जा रही है. माना जा रहा है कि इसी मंच से निशांत कुमार को संगठन में कोई भूमिका देने के संकेत मिल सकते हैं. जेडीयू के कई नेता खुलकर कह चुके हैं कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए और निशांत इसके लिए उपयुक्त चेहरा हो सकते हैं. गौरतलब है कि, चुनाव परिणामों के बाद पटना समेत कई जिलों में निशांत कुमार को लेकर पोस्टर, बैनर और नारेबाजी देखने को मिल रही है. वहीं, सोशल मीडिया पर भी निशांत को पार्टी का भविष्य बताते हुए अभियान चलाए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर क्या है अपडेट? जानिए किसानों के खाते में कब आएंगे पैसे

सादगी और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं निशांत 

निशांत कुमार निजी जीवन में सादगी और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं. बताते चलें, उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. उसके बाद आईटी सेक्टर में भी काम किया है. निशांत, हमेशा मीडिया की चकाचौंध से दूर रहे हैं. सामाजिक कार्यों और धार्मिक गतिविधियों में उनकी रुचि रही है, लेकिन राजनीति से उन्होंने खुद को दूर ही रखा. यही वजह है कि उन्हें नीतीश कुमार की सादगी वाली छवि का विस्तार माना जाता है. हालांकि, राजनीतिक पंडितों समेत कई लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल परिवारवाद को लेकर है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस राजनीति के खिलाफ रहे हैं और पहले भी बेटे को चुनाव लड़ाने से इनकार कर चुके हैं. लेकिन बदलते राजनीतिक हालात और पार्टी की अंदरूनी मांगों के बीच यह चर्चा अब गंभीर होती जा रही है कि क्या निशांत एक अपवाद बनेंगे. फिलहाल फैसला नीतीश कुमार और निशांत कुमार को ही लेना है, लेकिन संकेत साफ हैं कि बिहार की राजनीति में एक नए नाम की एंट्री अब दूर नहीं मानी जा रही.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल
दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल
UPSC के इम्तिहान से इश्क तक का सफर, जानें महाकुंभ में शुरू हुई इस IAS कपल की प्रेम कहानी
UPSC के इम्तिहान से इश्क तक का सफर, जानें महाकुंभ में शुरू हुई इस IAS कपल की प्रेम कहानी
Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिला टाइम, तो मकर संक्रांति पर सिर्फ 10 मिनट में लगा सकती हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन
Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिला टाइम, तो मकर संक्रांति पर सिर्फ 10 मिनट में लगा सकती हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन
Shraddha Kapoor Wedding Updates: उदयपुर में जल्द शादी करने वाली हैं श्रद्धा कपूर, राहुल मोदी बनेंगे दूल्हा? डिटेल में जानें
Shraddha Kapoor Wedding Updates: उदयपुर में जल्द शादी करने वाली हैं श्रद्धा कपूर, राहुल मोदी बनेंगे दूल्हा? डिटेल में जानें
Mahalakshmi Rajyog 2026: मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते
मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 14 January 2026: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिखावे पर नहीं, वफादारी पर करते हैं भरोसा
Numerology: प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिखावे पर नहीं, वफादारी पर करते हैं भरोसा
मकर संक्रांति ही क्यों बन गई ‘महासंक्रांति’? हर महीने सूर्य बदलता है राशि तब क्यों नहीं होती संक्रांति
मकर संक्रांति ही क्यों बन गई ‘महासंक्रांति’? हर महीने सूर्य बदलता है राशि तब क्यों नहीं होती संक्रांति
Makar Sankranti: सफेद या काला कौन तिल होता है शुभ, पूजा में कब-किस रंग के तिल को माना गया है शक्तिशाली
सफेद या काला कौन तिल होता है शुभ, पूजा में कब-किस रंग के तिल को माना गया है शक्तिशाली
Makar Sankranti Katha: मकर संक्रांति पर क्यों होती है सूर्य देव की आराधना और दिया जाता है जल, यहां पढ़ें पौराणक कथा
मकर संक्रांति पर क्यों होती है सूर्य देव की आराधना और दिया जाता है जल, यहां पढ़ें पौराणक कथा
MORE
Advertisement