Twitter
Advertisement
Headlines

Janmashtami 2025: जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण के इन 7 मंत्रों का जाप करने से दूर हो जाएंगे संकट, प्रसन्न होंगी राधारानी

स्वतंत्रता दिवस पर CM नीतीश कुमार ने दिया बिहार के युवाओं को बड़ा उपहार, अब 100 रूपये में भर पाएंगे हर परीक्षा का फॉर्म

14 की उम्र में बस 2500 रुपये से शुरू किया था लड्डू बेचने का काम, आज खड़ा कर दिया 200 करोड़ का कारोबार

Top 10 Richest Country In The World: ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत

Numerology: इन 4 तारीखों पर पैदा हुईं लड़कियां जन्मजात क्वीन होती हैं, चलाती हैं घर-ससुराल में अपना राज

भगवान कृष्ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' का शुभारंभ, पीएम मोदी ने कहा- जल्दी होगा देश का अपना स्पेस स्टेशन

Obesity in India: मोटापा बन रहा है बड़ा खतरा... PM Modi ने लाल किले से देशवासियों से की ये खास अपील

Diabetes Solution: डायबिटीज में इस तरह खाएंगे फल तो कभी नहीं बढ़ेगा ब्लड शुगर, जान लें सही तरीका और सही समय क्या है?

Krishna Janmashtami Vrat: जन्माष्टमी के व्रत करने मात्र से मिलती है संतान और धन संपत्ति, श्रीकृष्ण की कृपा से बन जाते हैं सारे काम

Brain Cloting: दिमाग की नसों में जब फंस जाता है खून का थक्का तो नजर आते हैं ये संकेत

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Janmashtami 2025: जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण के इन 7 मंत्रों का जाप करने से दूर हो जाएंगे संकट, प्रसन्न होंगी राधारानी

जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण के इन 7 मंत्रों का जाप करने से दूर हो जाएंगे संकट, प्रसन्न होंगी राधारानी

स्वतंत्रता दिवस पर CM नीतीश कुमार ने दिया बिहार के युवाओं को बड़ा उपहार, अब 100 रूपये में भर पाएंगे हर परीक्षा का फॉर्म

स्वतंत्रता दिवस पर CM नीतीश कुमार ने दिया बिहार के युवाओं को बड़ा उपहार, अब 100 रूपये में भर पाएंगे हर परीक्षा का फॉर्म

14 की उम्र में बस 2500 रुपये से शुरू किया था लड्डू बेचने का काम, आज खड़ा कर दिया 200 करोड़ का कारोबार

14 की उम्र में बस 2500 रुपये से शुरू किया था लड्डू बेचने का काम, आज खड़ा कर दिया 200 करोड़ का कारोबार

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Top 10 Richest Country In The World: ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत

ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत

Numerology: इन 4 तारीखों पर पैदा हुईं लड़कियां जन्मजात क्वीन होती हैं, चलाती हैं घर-ससुराल में अपना राज

इन 4 तारीखों पर पैदा हुईं लड़कियां जन्मजात क्वीन होती हैं, चलाती हैं घर-ससुराल में अपना राज

Diabetes Solution: डायबिटीज में इस तरह खाएंगे फल तो कभी नहीं बढ़ेगा ब्लड शुगर, जान लें सही तरीका और सही समय क्या है?

डायबिटीज में इस तरह खाएंगे फल तो कभी नहीं बढ़ेगा ब्लड शुगर, जान लें सही तरीका और सही समय क्या है?

Homeभारत

भारत

स्वतंत्रता दिवस पर CM नीतीश कुमार ने दिया बिहार के युवाओं को बड़ा उपहार, अब 100 रूपये में भर पाएंगे हर परीक्षा का फॉर्म

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात का ऐलान किया है. इस नई व्यवस्था के तहत, प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को केवल 100 रुपये का भुगतान करना होगा.

Latest News

राजा राम

Updated : Aug 15, 2025, 03:16 PM IST

स्वतंत्रता दिवस पर CM नीतीश कुमार ने दिया बिहार के युवाओं को बड़ा उपहार, अब 100 रूपये में भर पाएंगे हर परीक्षा का फॉर्म

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

TRENDING NOW

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात का ऐलान किया है. सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि अब राज्य में आयोजित होने वाली सभी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को घटाकर मात्र 100 रुपये कर दिया जाएगा. उन्होंने आगे ये भी कहा कि, मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.  बता दें यह कदम उन लाखों उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर है, जो वर्षों से सरकारी नौकरी पाने के लिए तैयारी में जुटे हैं.

आर्थिक बोझ को कम किया गया

दरअसल, सरकार के इस फैसले का लाभ बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC), बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC), केन्द्रीय सिपाही चयन परिषद (CSBC) और बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) समेत सभी आयोगों की प्रारंभिक (PT) प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा.इससे पहले इन परीक्षाओं के लिए अलग-अलग फीस देने होते थे, लेकिन अब इसमें एकरूपता लाकर आर्थिक बोझ को कम किया गया है.

सरकार के इस कदम से लाखों युवाओं को लाभ होगा

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्यस्तरीय सरकारी नौकरी हेतु सभी आयोगों (बिहार लोक सेवा आयोग/ बिहार कर्मचारी चयन आयोग/ बिहार तकनीकी सेवा आयोग/ बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/ केन्द्रीय सिपाही चयन पर्षद आदि) के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक (PT) प्रतियोगिता परीक्षाओं के शुल्क में एकरूपता लाते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में बड़ी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है. अब प्रारंभिक (PT) प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 रूपए का शुल्क रखने का निर्देश दिया गया है. वहीं प्रारंभिक (PT) परीक्षा पास कर मुख्य परीक्षा (Mains) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा. राज्य सरकार के इस कदम से लाखों युवाओं को लाभ होगा".

यह भी पढ़ें: 14 की उम्र में बस 2500 रुपये से शुरू किया था लड्डू बेचने का काम, आज खड़ा कर दिया 200 करोड़ का कारोबार

केवल 100 रुपये का भुगतान करना होगा

इस नई व्यवस्था के तहत, प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को केवल 100 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं लगेगी. इसका सीधा फायदा ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के युवाओं को मिलेगा, जिन्हें अब भारी-भरकम फीस के कारण आवेदन करने से पीछे नहीं हटना पड़ेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Diwali 2024 Shubh Muhurat: आज दिवाली पूजन का सिर्फ 41 मिनट का रहेगा शुभ मुहूर्त, जानें कब से होगा शुरू
आज दिवाली पूजन का सिर्फ 41 मिनट का रहेगा शुभ मुहूर्त, जानें कब से होगा शुरू
IND vs NZ: मुंबई टेस्ट में टीम इंडिया को लगा जोर का झटका... जसप्रीत बुमराह हुए बाहर, न्यूजीलैंड ने किए 2 बदलाव
मुंबई टेस्ट में टीम इंडिया को लगा जोर का झटका... जसप्रीत बुमराह हुए बाहर, न्यूजीलैंड ने किए 2 बदलाव
BB3 Twitter Review: Bhool Bhulaiyaa 3 में कॉमेडी और सस्पेंस का धमाल, दर्शक हुए इंप्रेस? देखें यूजर्स के Reactions
Bhool Bhulaiyaa 3 में कॉमेडी और सस्पेंस का धमाल, दर्शक हुए इंप्रेस? देखें यूजर्स के Reactions
Viral Video: दिवाली पर हॉस्टल में मची रॉकेट वॉर, छात्रों ने रॉकेट से एक-दूसरे पर किया हमला, देखें वीडियो
दिवाली पर हॉस्टल में मची रॉकेट वॉर, छात्रों ने रॉकेट से एक-दूसरे पर किया हमला, देखें वीडियो
सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के साथ आया और इंटरनेट पर छा गया Baby John का टीजर, वायरल हो रहे तमाम क्लिप
सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के साथ आया और इंटरनेट पर छा गया Baby John का टीजर, वायरल हो रहे तमाम क्लिप
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Top 10 Richest Country In The World: ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत
ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत
Numerology: इन 4 तारीखों पर पैदा हुईं लड़कियां जन्मजात क्वीन होती हैं, चलाती हैं घर-ससुराल में अपना राज
इन 4 तारीखों पर पैदा हुईं लड़कियां जन्मजात क्वीन होती हैं, चलाती हैं घर-ससुराल में अपना राज
Diabetes Solution: डायबिटीज में इस तरह खाएंगे फल तो कभी नहीं बढ़ेगा ब्लड शुगर, जान लें सही तरीका और सही समय क्या है?
डायबिटीज में इस तरह खाएंगे फल तो कभी नहीं बढ़ेगा ब्लड शुगर, जान लें सही तरीका और सही समय क्या है?
Brain Cloting: दिमाग की नसों में जब फंस जाता है खून का थक्का तो नजर आते हैं ये संकेत
दिमाग की नसों में जब फंस जाता है खून का थक्का तो नजर आते हैं ये संकेत
CA ने दिये इनवेस्टमेंट के 10 सबसे ज़रूरी लेसन, इन्हें ध्यान में रखा तो फाइनेंशियल फ्रीडम दूर नहीं
CA ने दिये इनवेस्टमेंट के 10 सबसे ज़रूरी लेसन, इन्हें ध्यान में रखा तो फाइनेंशियल फ्रीडम दूर नहीं
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE