स्वतंत्रता दिवस पर CM नीतीश कुमार ने दिया बिहार के युवाओं को बड़ा उपहार, अब 100 रूपये में भर पाएंगे हर परीक्षा का फॉर्म

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात का ऐलान किया है. सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि अब राज्य में आयोजित होने वाली सभी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को घटाकर मात्र 100 रुपये कर दिया जाएगा. उन्होंने आगे ये भी कहा कि, मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. बता दें यह कदम उन लाखों उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर है, जो वर्षों से सरकारी नौकरी पाने के लिए तैयारी में जुटे हैं.

आर्थिक बोझ को कम किया गया

दरअसल, सरकार के इस फैसले का लाभ बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC), बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC), केन्द्रीय सिपाही चयन परिषद (CSBC) और बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) समेत सभी आयोगों की प्रारंभिक (PT) प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा.इससे पहले इन परीक्षाओं के लिए अलग-अलग फीस देने होते थे, लेकिन अब इसमें एकरूपता लाकर आर्थिक बोझ को कम किया गया है.

सरकार के इस कदम से लाखों युवाओं को लाभ होगा

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्यस्तरीय सरकारी नौकरी हेतु सभी आयोगों (बिहार लोक सेवा आयोग/ बिहार कर्मचारी चयन आयोग/ बिहार तकनीकी सेवा आयोग/ बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/ केन्द्रीय सिपाही चयन पर्षद आदि) के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक (PT) प्रतियोगिता परीक्षाओं के शुल्क में एकरूपता लाते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में बड़ी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है. अब प्रारंभिक (PT) प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 रूपए का शुल्क रखने का निर्देश दिया गया है. वहीं प्रारंभिक (PT) परीक्षा पास कर मुख्य परीक्षा (Mains) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा. राज्य सरकार के इस कदम से लाखों युवाओं को लाभ होगा".

केवल 100 रुपये का भुगतान करना होगा

इस नई व्यवस्था के तहत, प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को केवल 100 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं लगेगी. इसका सीधा फायदा ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के युवाओं को मिलेगा, जिन्हें अब भारी-भरकम फीस के कारण आवेदन करने से पीछे नहीं हटना पड़ेगा.

