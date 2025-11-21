10वीं बार पिता को CM बनते देख इमोशनल हुए बेटे निशांत कुमार, वायरल हुई बाप-बेटे की भावुक कर देने वाली तस्वीर

नीतीश कुमार के परिवार और बेटे को लेकर अक्सर चर्चा रहती है. इसकी वजह निशांत का राजनीति से दूर रहना भी है. हालांकि वह कभी कभार राजनीतिक कार्यक्रमों में दिखाई देते हैं. हाल ही में उन्होंने एक तस्वीर साझा की है.

बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद एक ​बार फिर से नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ले ली. वे 10वीं बार बिहार के सीएम बन रहे हैं. पिता को 10वीं बार सीएम बनता देख नीतीश कुमार के के बेटे निशांत कुमार भावुक हो गये. इसी के बाद उन्होंने पिता से मुलाकात कर गले लगा लिया, बाप बेटे की भावुक करने देने वाली यह तस्वीर वायरल हो चली है, जिसमें ​नीतीश के शपथ लेकर आते ही बेटे ने उन्हें गले लगा लिया.

निशांत कुमार ने शेयर की तस्वीर

वैसे तो अक्सर निशांत कुमार अपने पिता के नीतीश कुमार के साथ तस्वीरें साझा करते रहते हैं. कई

बार बाप बेटे एक साथ बात करते नजर आते हैं तो कई बार एक दूसरे के साथ घूमते भी दिख जाते हैं, लेकिन इस बार पिता नीतीश कुमार के 10वीं बार बिहार का सीएम पद की शपथ लेते देख निशांत कुमार बेहद इमोशनल हो गये. शपथ ग्रहण समारोह के बाद निशांत कुमार ने पिता नीतीश कुमार के साथ एक गर्मजोशी भरी तस्वीर शेयर की, जो जमकर वायरल हो रही है.

राजनीति से दूर रहते हैं निशांत

नीतीश कुमार के परिवार और बेटे को लेकर अक्सर चर्चा रहती है. इसकी वजह निशांत का राजनीति से दूर रहना भी है. हालांकि वह कभी कभार राजनीतिक कार्यक्रमों में दिखाई देते हैं. उनकी यही मौजूदगी चर्चा का विषय भी बन जाती है, लेकिन बहुत कम ही होता है, जब बाप बेटे एक साथ इमोशनल हो जाये, लेकिन ऐसा नीतीश कुमार की तस्वीर में दिखाई दिया. तस्वीर में निशांत अपने पिता के पैर छूते दिख रहे हैं. वहीं इसके बाद नीतीश कुमार ने बेटे को गले लगा लिया. बाप बेटे की यह मुलाकात गर्व और गर्मजोशी से भरी दिख रही है. यह तस्वीर न सिर्फ बाप बेटों की खुशी को बता रही है, बल्कि यह उनके संघर्ष और परिणामपूर्ण जीत को दिखा रही है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.