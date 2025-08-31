आत्मनिर्भर बनेगीं बिहार की महिलाएं, बिजनेस करने के लिए नीतीश सरकार करेगी मदद, यहां पढ़ें सभी डिटेल्स

Add DNA as a Preferred Source
बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है. हर परिवार की महिला को बिजनेस के लिए 10,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी. आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें..

राजा राम

Updated : Aug 31, 2025, 09:02 PM IST

बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एक बड़ी पहल की है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब हर परिवार से एक महिला को बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी. सरकार का कहना है कि इस योजना से महिलाओं को रोजगार के नए मौके मिलेंगे और परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा. खास बात यह है कि इसका लाभ राज्य के हर परिवार को मिलेगा और आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी. 

10,000 रुपये की पहली किस्त

दरअसल, बिहार की नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है, जिसका नाम मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना रखा गया है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना और उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है.  इस योजना के तहत राज्य के हर परिवार से एक महिला को बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाएगा. शुरुआत में लाभार्थी महिला को 10,000 रुपये की पहली किस्त मिलेगी. जिसके बाद इसे धीरे-धीरे बढ़ाकर 2 लाख रुपये तक दी जाएगी.  इस वित्तीय सहयोग से महिलाएं छोटे-बड़े कारोबार शुरू कर सकती हैं या फिर पहले से चल रहे काम को आगे बढ़ा सकती हैं. 

किसी तरह की लिमिट तय नहीं

बताते चलें इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसी तरह की लिमिट तय नहीं की गई है. यानी राज्य के हर परिवार की महिला को इसका फायदा मिलेगा. सरकार का मानना है कि इस पहल से न केवल महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी. 

ग्रामीण विकास विभाग के जरिए लागू किया जाएगा

बात अगर आवेदन प्रक्रिया की करें तो जल्द ही इसे शुरू किया जाएगा. योजना को ग्रामीण विकास विभाग के जरिए लागू किया जाएगा और नगर विकास एवं आवास विभाग भी इसमें सहयोग करेगा. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से हो सकती है ताकि ग्रामीण इलाकों की महिलाएं भी आसानी से जुड़ सकें. 

पीटीआई इनपुट

