Bihar Cabinet: बिहार में फाइनल हुआ विभागों का बंटवारा! पहली बार CM नीतीश कुमार को नहीं मिला गृह मंत्रालय, यहां देखें पूरी लिस्ट

बिहार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा तय हो गया है. पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय नहीं मिला. इस बार कई प्रमुख विभागों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं.

बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है. इस बार सबसे बड़ी खास बात यह है कि पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय का जिम्मा नहीं मिला. अब गृह विभाग बीजेपी के सम्राट चौधरी के पास जाएगा. वहीं, अन्य प्रमुख विभागों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं. बताते चलें विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व विभाग और खान एवं भू-तत्व विभाग सौंपी गई है.

इसके अलावा, मंगल पांडे को स्वास्थ्य और विधि विभाग, दिलीप जायसवाल को उद्योग विभाग, नितिन नबीन को पथ निर्माण और नगर विकास एवं आवास विभाग, और रामकृपाल यादव को कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. श्रम संसाधन विभाग संजय टाइगर के पास गया है. पर्यटन विभाग और कला, संस्कृति एवं युवा विभाग अरुण शंकर प्रसाद को दिए गए हैं.

जनता दल यूनाइटेड (JDU) कोटे से इनको मिली जिम्मेदारी

विजय कुमार चौधरी- जल संसाधन,भवन निर्माण, सूचना जनसंपर्क

श्रवण कुमार- ग्रामीण विकास विभाग, परिवहन विभाग

अशोक चौधरी- ग्रामीण कार्य

विजेंद्र यादव- ऊर्जा विभाग

सुनील कुमार- शिक्षा

मदन साहनी- समाज कल्याण

लेशी सिंह- खाद्य उपभोक्ता संरक्षण

जमा खा- अल्पसंख्यक कल्याण

एलजेपी (रामविलास)- LJP (R)

संजय कुमार- गन्ना उद्योग विभाग

संजय कुमार- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

यह भी पढ़ें: Tejas Crash in Dubai Air Show: दुबई एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, सामने आई खौफनाक Video

हम (H.A.M)

संतोष सुमन- लघु जल संसाधन विभाग

RLM (आरएलएम) के तरफ से दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी मिली है. इस बंटवारे के बाद बिहार सरकार में विभागों का कामकाज अब पूरी तरह तय हो गया है। बीजेपी की जीत और सत्ता में बढ़ती भूमिका के कारण गृह और स्वास्थ्य विभाग उनके हाथ में आए हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.