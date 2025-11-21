FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिहार में विभागों के बंटवारे में संजय टाइगर को मिला श्रम संसाधन विभाग, श्रेयसी सिंह को सूचना और खेल मंत्रालय और प्रमोद चंद्रवंशी को सहकारिता और पर्यावरण विभाग, रमा निषाद को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मिला

Homeभारत

भारत

Bihar Cabinet: बिहार में फाइनल हुआ विभागों का बंटवारा! पहली बार CM नीतीश कुमार को नहीं मिला गृह मंत्रालय, यहां देखें पूरी लिस्ट

बिहार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा तय हो गया है. पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय नहीं मिला. इस बार कई प्रमुख विभागों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं.

राजा राम

Updated : Nov 21, 2025, 06:18 PM IST

बिहार में फाइनल हुआ विभागों का बंटवारा! 

बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है. इस बार सबसे बड़ी खास बात यह है कि पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय का जिम्मा नहीं मिला. अब गृह विभाग बीजेपी के सम्राट चौधरी के पास जाएगा. वहीं, अन्य प्रमुख विभागों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं. बताते चलें विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व विभाग और खान एवं भू-तत्व विभाग सौंपी गई है. 

इसके अलावा, मंगल पांडे को स्वास्थ्य और विधि विभाग, दिलीप जायसवाल को उद्योग विभाग, नितिन नबीन को पथ निर्माण और नगर विकास एवं आवास विभाग, और रामकृपाल यादव को कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. श्रम संसाधन विभाग संजय टाइगर के पास गया है. पर्यटन विभाग और कला, संस्कृति एवं युवा विभाग अरुण शंकर प्रसाद को दिए गए हैं. 

जनता दल यूनाइटेड (JDU) कोटे से इनको मिली जिम्मेदारी 

 

  • विजय कुमार चौधरी- जल संसाधन,भवन निर्माण, सूचना जनसंपर्क
  • श्रवण कुमार- ग्रामीण विकास विभाग, परिवहन विभाग
  • अशोक चौधरी- ग्रामीण कार्य
  • विजेंद्र यादव- ऊर्जा विभाग
  • सुनील कुमार- शिक्षा
  • मदन साहनी- समाज कल्याण
  • लेशी सिंह- खाद्य उपभोक्ता संरक्षण
  • जमा खा- अल्पसंख्यक कल्याण

एलजेपी (रामविलास)- LJP (R)

  • संजय कुमार- गन्ना उद्योग विभाग
  • संजय कुमार- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

हम (H.A.M)

संतोष सुमन- लघु जल संसाधन विभाग

RLM (आरएलएम) के तरफ से दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी मिली है. इस बंटवारे के बाद बिहार सरकार में विभागों का कामकाज अब पूरी तरह तय हो गया है। बीजेपी की जीत और सत्ता में बढ़ती भूमिका के कारण गृह और स्वास्थ्य विभाग उनके हाथ में आए हैं. 

