Prashant Kishor: बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में आमरण अनसन पर बैठे प्रशांत किशोर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. वो कई दिनों से पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन के क्रम में जमे हुए थे. पटना पुलिस की ओर से गांधी मैदान को खाली कराया गया है. जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर के साथ ही वहां मौजूद छात्रों को भी वहां से हटा दिया गया है. प्रशांत किशोर (PK) को हिरासत में लेने को लेकर जम सुराज की ओर से जानकारी दी गई है. कहा गया है कि पीके को पुलिस पटना एम्स लेकर पहुंची है. पुलिस ने सबको अलग-थलग कर दिया है. वहीं पीके ने किसी भी प्रकार के उपचार लेने से इनकार कर दिया है. साथ ही उन्होंने अपने भूख हड़ताल को आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया है.

#WATCH | BPSC protest | Bihar: Patna Police detains Jan Suraaj chief Prashant Kishor who was sitting on an indefinite hunger strike at Gandhi Maidan pic.twitter.com/cOnoM7EGW1