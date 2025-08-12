पप्पू यादव की कहानीः तिहाड़ से बिहार की राजनीति के शिखर तक पहुंचे, अब बने रॉबिनहुड

स्थानीय लोगों का मानना है कि पप्पू अपनी पुश्तैनी संपत्ति से होने वाली आमदनी लोगों में बांट देते हैं. हाल के सालों में कोरोना महामारी हो या बिहार में बाढ़, आम लोगों की मदद के लिए पप्पू यादव हमेशा सड़कों की खाक छानते नजर आते हैं.

बिहार के बाहुबली सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव एक बार फिर सुर्खियों मे हैं. उनका एक ताजा वीडियो सामने आया है जिसमें वे गरीबों को पैसे बांट रहे हैं. बाहुबल के सहारे सियासत में अपना सिक्का जमाने वाले पप्पू यादव के ऐसे वीडियो पहले भी वायरल होते रहे हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि पप्पू अपनी पुश्तैनी संपत्ति से होने वाली आमदनी लोगों में बांट देते हैं. हाल के सालों में कोरोना महामारी हो या बिहार में बाढ़, आम लोगों की मदद के लिए पप्पू यादव हमेशा सड़कों की खाक छानते नजर आते हैं. अपने संसदीय क्षेत्र में वे आम लोगों की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं. इन कामों से उनकी छवि रॉबिनहुड वाली बनती जा रही है. हालांकि, पप्पू यादव का पूरा राजनीतिक सफर विवादित रहा है. कोसी अंचल में जातिगत वैमनस्य फैलाने से लेकर आनंद मोहन के साथ वर्चस्व की लड़ाई में पप्पू यादव के कारनामे उनके हिंसक इतिहास के गवाह हैं. वैसे तो पप्पू के खिलाफ कई आपराधिक मामले हैं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण है पूर्व विधायक अजित सरकार की हत्या. इस मामले में पप्पू को कई साल तक जेल में भी रहना पड़ा.

अजित सरकार को सरेआम किया छलनी

वो 14 जून, 1998 की शाम थी. शाम के करीब साढ़े चार बजे थे. सीपीआई नेता अजित सरकार पास के एक गांव की पंचायत में शामिल होकर पूर्णिया लौट रहे थे. उनकी कार एक पेट्रोल पंप के सामने से गुजरी कि अचानक फायरिंग शुरू हो गई. कार की विपरीत दिशा से आ रही एक बुलेट पर सवार दो लोग अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे. वे एके 47 से लैस थे. कार में अजित सरकार के साथ उनके एक मित्र और ड्राइवर थे. मौके पर ही तीनों की मौत हो गई. अजित सरकार के शरीर में 107 गोलिया लगी थीं. हत्याकांड के आरोपियों में एक नाम पप्पू यादव का भी था. उन्हें इसके चलते जेल भी जाना पड़ा. हालांकि, इसके पहले पप्पू के राजनीतिक सफर का आगाज हो चुका था और वे विधायक भी बन चुके थे.

आनंद मोहन के साथ प्रतिद्वंद्विता

24 दिसंबर, 1967 को पैदा हुए पप्पू के परिवार के पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी. समृद्ध परिवार में पले-बढ़े पप्पू को कभी किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा. जब वे तरुणाई में पहुंचे, तब बिहार में जेपी आंदोलन उफान पर था. पप्पू भी इसमें शामिल हो गए. इससे उन्हें शुरुआती पहचान मिली और 1980 के दशक के अंत तक पूर्णिया, मधेपुरा और सुपौल सहित सीमांचल के अधिकांश इलाकों में एक युवा नेता के रूप में वे स्थापित होने लगे थे. ये वही दौर था जब लालू प्रसाद यादव पूरे राज्य में अपना दबदबा फैलाने की कोशिशों में लगे थे. कोसी इलाके में पप्पू उनके खासमखास बन गए. 1990 के दशक की शुरुआत में मंडल आंदोलन के जोर पकड़ने के साथ बिहार में वर्ग संघर्ष का स्वरूप अगड़ा बनाम पिछड़ा होने लगा था. ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, यादव, दलित- सभी जातियों के स्वयंभू ठेकेदारों ने अपनी सेनाएं बना ली थीं. बिहार की जमीन जातिगत संघर्षों से लाल हो रही थी. पप्पू यादव ने सीमांचल में यादवों की कमान संभाल ली थी. ठीक इसी समय आनंद मोहन राजपूतों के नेता के रूप में उभरे. अगले कई वर्षों तक कोसी का दियारा पप्पू यादव और आनंद मोहन की सेनाओं के बीच टकराव का गवाह बनता रहा. उस दौर के कई किस्से अब भी मशहूर हैं.

...जब गांव लूट ने पहुंच गए थे पप्पू

उसी दौरान की एक घटना है जब एक गांव में एक यादव की पिटाई हो गई. बात फैली तो पप्पू यादव 60 बसों में अपने लोगों और हथियार लादकर उस गांव पहुंच गए. उन्होंने गांव को लूटने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने उनके हथियार छीन लिए और कार को जला दिया. दोनों के बीच चल रही जंग ने मोकामा से लेकर वैशाली तक करीब 150 किलोमीटर के इलाके में गृह युद्ध जैसा माहौल बना दिया था. हालात ऐसे हो गए थे कि सरकार को बीएसएफ को उतारना पड़ा था.

बाहुबल के कई किस्से

1990 में पप्पू यादव सिंघेश्वर स्थान सीट से पहली बार चुनावी मैदा में उतरे और निर्दलीय जीत हासिल कर अपनी ताकत का अहसास करा दिया. लेकिन इसी साल उन पर एक पुलिस वाले की मूंछ उखाड़ने का आरोप भी लगा. मामले के मुताबिक 1 नवंबर 1990 की रात में पूर्णिया शहर के चित्रवाणी रोड पर पप्पू यादव ने पुलिस की गाड़ी से ड्राइवर को नीचे उतारा, उसे पिस्टल की बट से मारा और उसकी मूंछ भी उखाड़ ली. ड्राइवर ने अपने आवेदन में यह आरोप भी लगाया था कि पप्पू ने उसकी पॉकेट में रखे 1500 रुपये और घड़ी भी छीन ली. इसके कुछ दिन बाद एक डीएसपी को चलती गाड़ी के सामने फेंके का आरोप भी उन पर लगा था. इसके बावजूद पूरे सीमांचल में पप्पू के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी. सत्ता के कथित संरक्षण के चलते पुलिस भी उससे दूर रहती थी. जून, 1991 के आते-आते पप्पू के खिलाफ हत्या के तीन मामले दर्ज हो चुके थे और रासुका भी लग चुका था. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

छवि बदलने के तरीकों पर सवाल

लालू की सरपरस्ती में सियासी सफर शुरू करने वाले पप्पू इसके बाद कई पार्टियों में रहे. वे समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, जन अधिकार पार्टी नाम से अपना दल बनाया और फिर पिछले लोकसभा चुनाव से पहले उसका कांग्रेस में विलय कर लिया. हालांकि, वे अभी कांग्रेस के सदस्य हैं या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है क्योंकि पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उन्होंने कभी इसकी सदस्यता नहीं ली. साल 2013 में अजित सरकार हत्याकांड में बरी होने के बाद पप्पू यादव अपनी छवि बदलने में लग गए. वे अब कमजोरों के मसीहा और जरूरतमंदों के मददगार के रूप में नजर आते हैं. उनके संसदीय क्षेत्र में प्राइवेट डॉक्टरों की फीस भी तय है. यह इतनी रखी गई है कि गरीब की जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़े. बिहार में कहीं भी बाढ़ हो, पप्पू अपने समर्थकों और राहत सामग्री के साथ पानी में उतर जाते हैं. बाहुबली के हृदय परिवर्तन की ये कहानी यदि सच्ची है तो सच में काबिलेतारीफ है. हां, अब इसके तरीके ठीक हैं या नहीं, इसका फैसला आम जनता और प्रशासन करेगा. मामला पप्पू यादव का हो तो तरीके पर सवाल उठने की गुंजाइश हमेशा बनी ही रहती है.

