Bihar Chunav: बिहार के मैदान में BJP ने उतारा अपना सबसे बड़ा धुरंधर, अब राहुल-तेजस्वी के सामने होगी बड़ी चुनौती

Bihar Chunav: बिहार के मैदान में BJP ने उतारा अपना सबसे बड़ा धुरंधर, अब राहुल-तेजस्वी के सामने होगी बड़ी चुनौती

Bihar Chunav: चुनावी विगुल बजने से पहले भाजपा ने धर्मेंद्र प्रधान के मैदान में उतार कर बिहार में समीकरण बदलना शुरू कर दिया है. अब देखना होगा कि राहुल-तेजस्वी की जोड़ी के लिए धर्मेंद्र प्रधान कितने घातक साबित होते हैं.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Sep 25, 2025, 05:51 PM IST

Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है. जल्द ही मतदान की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली चाल चल दी है. पार्टी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का चुनावी प्रभारी बनाकर महागठबंधन के नेताओं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के सामने अपना सबसे बड़ा ‘धुरंधर’ उतार दिया है. बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान को राजनीतिक रणनीति और चुनावों का चाणक्य माना जाता हैं. धर्मेंद्र प्रधान का रिकॉर्ड है कि जिस भी राज्य की जिम्मेदारी लेते है वहां लगभग जीत तय कर देते हैं. 

पहले भी रह चुके हैं बिहार चुनाव प्रभारी

धर्मेंद्र प्रधान इससे पहले भी बिहार के चुनाव प्रभारी रह चुके हैं, केवल बिहार ही नहीं ये कई राज्यों के चुनाव प्रभारी रह कर भाजपा को जीत दिला चुके है. ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान के मैदान में आ जाने से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती हो सकती हैं. बीजेपी की तरफ से एक स्पष्ट संदेश है कि वह इस चुनाव को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहती. इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान का बिहार के साथ लंबा जुड़ाव के साथ-साथ सीएम नीतीश कुमार के साथ नजदीकियां भी अहम रोल अदा किया.

यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी, अब बनेगा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर, जाने क्या होगी खासियत

केंद्र की लाभकारी योजनाओं के बनाएंगे हथियार

दूसरी तरफ बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में 36 प्रतिशत अति पिछड़ा आरक्षण का दांव खेलकर बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की है. अब धर्मेंद्र प्रधान इस दांव के केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना के ‘लाभार्थी वर्ग’ को गोलबंद करके देंगे. वह बिहार मे जाति से ऊपर उठकर ‘विकास’ और ‘राष्ट्रवाद’ के मुद्दों को केंद्र में लाने की प्रयास करेंगे. भाजपा ने धर्मेंद्र  प्रधान की नियुक्ति सीधे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी को मात देने के लिए की हैं. 
 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

