कहानी बिहार की पहली गैर-कांग्रेसी सरकार की जो दंगों के चलते गिर गई
भारत
1967 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार हुई तो बिहार की सियासत में पहली बार उसके विकल्पों की तलाश शुरू हुई. यह तलाश महामाया प्रसाद सिंह पर आकर खत्म हुई, जिनके नेतृत्व में राज्य में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनी.
बिहार की सियासत में दंगे हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं. जातिगत आधार पर बंटा बिहार का समाज धर्म के नाम पर भी उतना ही विभाजित है. ये विभाजन चिंगारी से कब दावाग्नि का रूप धर ले, इसका कोई भरोसा नहीं. अब ये बात और है कि सियासी फायदे के लिए कई बार दंगे एक योजना का हिस्सा होते हैं. दंगों को सियासत का हथियार बनाने का बिहार में पुराना इतिहास रहा है. इसकी वजह जानने के लिए राज्य में कांग्रेस का इतिहास पलटिए. आजादी के बाद से कांग्रेस मुसलमान वोटों पर एकछत्र राज करती थी. भागलपुर दंगों के बाद यह समुदाय बिहार में उससे दूर हुआ तो आज तक नहीं लौटा. गैर-कांग्रेसी नेताओं से पूछना हो तो एक बार महामाया प्रसाद सिंह का इतिहास टटोलिए जिनकी सरकार इन्हीं दंगों के चलते गिर गई थी. उनके एक फैसले को सियासी दलों ने धर्म की चाशनी में ऐसा लपेटा कि महामाया प्रसाद सिंह को अपनी सरकार की बलि देने को मजबूर होना पड़ा.
1967 में पहली बार हारी कांग्रेस
1967 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार हुई तो बिहार की सियासत में पहली बार उसके विकल्पों की तलाश शुरू हुई. यह तलाश महामाया प्रसाद सिंह पर आकर खत्म हुई, जिनके नेतृत्व में राज्य में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनी. यह सरकार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनक्रांति दल, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ और सीपीआई ने मिलकर बनाई थी. यदि किसी गठबंधन में जनसंघ और वामपंथी पार्टियां एक साथ हों तो नेता की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है. वाम धड़े को खुश करने के लिए महामाया प्रसाद सिंह की सरकार ने एक प्रस्ताव रखा. इसके खिलाफ जनसंघ आक्रामक हुआ तो सत्ता से बाहर होने के बाद खार खाई कांग्रेस को इस आग में अपनी सियासी रोटी सेकने का मौका मिल गया. धार्मिक भावनाएं भड़कीं तो गठबंधन पहले लड़खड़ाया और अंततः बिखर गया.
उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाने का प्रस्ताव
17 मार्च 1967 को बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू हुआ तो महामाया प्रसाद सिंह की सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया. राज्यपाल एम ए आयंगर ने अपने अभिभाषण में उर्दू को राज्य की दूसरी सरकारी भाषा बनाने का प्रस्ताव रखा. यह फैसला नहीं, केवल प्रस्ताव था, लेकिन तूल पकड़ने के लिए काफी था. जनसंघ ने इस पर सख्त नाराजगी जताई. हिंदी साहित्य परिषद ने भी विरोध दर्ज कराया. जनसंघ के विरोध से कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टियां नाराज हो गईं. गठबंधन में कटुता बढ़ती देख महामाया प्रसाद सिंह की सरकार ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया.
कांग्रेस ने दिया तूल
सरकार को लगा कि अब ये मामला शांत हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस तो जैसे ताक में ही खड़ी थी. उसे अंदाजा लग गया कि इस मुद्दे पर सरकार में शामिल दलों में खटपट है. उन्हें एक-दूसरे पर भरोसा नही है. कांग्रेस ने गठबंधन की इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए ऊर्दू के मुद्दे को तूल देने की रणनीति बनाई. कांग्रेस ने अपने एक विधायक नसीरूद्दीन हसन खां से कहा कि वो ऊर्दू को दूसरी सरकारी भाषा बनाने को लेकर एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करें. एक दूसरे नेता को बिल का विरोध करने का निर्देश दिया गया. विधानसभा में बिल पेश होते ही महामाया सरकार पसोपेश में फंस गई. इसका विरोध करने से अल्पसंख्यकों की नाराजगी का डर था. समर्थन करने से सारा श्रेय कांग्रेस को मिल जाता. इधर, बिल पेश होते ही हंगामा शुरू हो गया. जनसंघ और अन्य हिंदूवादी संगठन इसके विरोध में लामबंद हो गए. दूसरी ओर, मुस्लिम संगठन ऊर्दू के समर्थन में आवाज बुलंद करने लगे. विरोध-प्रदर्शन और सभाएं होने लगीं. अगस्त के दूसरे सप्ताह आते-आते यह आंदोलन तत्कालीन दक्षिण बिहार के रांची तक पहुंच गया.
दंगों के चार महीने बाद गिरी सरकार
22 अगस्त को रांची में ऊर्दू-विरोध में छात्रों ने एक जुलूस निकाला. जुलूस पर पथराव हो गया. पथराव होते ही अफवाहों का ऐसा दौर शुरू हुआ कि रांची और आसपास के इलाकों में हिंसा फैलने लगी. जगह-जगह आगजनी, लूटपाट और मारकाट मच गई. हालात पर नियंत्रण करने में प्रशासन को काफी वक्त लगा. तब तक दंगों में 184 मौतें हो चुकी थीं. महामाया प्रसाद सिंह की सरकार पर आरोप लगा कि वह गठबंधन की मजबूरियों के चलते दंगों को कड़ाई से नहीं रोक पाई. मुख्यमंत्री की हालत कमजोर होने लगी. इसके बाद आपसी कटुता ऐसी बढ़ी कि जनसंघ और कम्युनिस्ट नेता रोजाना एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने लगे. गठबंधन के कुछ नेता कांग्रेस के साथ भी पींगें बढ़ाने लगे. दंगों के बाद किसी तरह चार महीने तक महामाया प्रसाद सिंह मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन अंततः उन्हें इस्तीफा देना पड़ा.
