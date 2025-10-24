FacebookTwitterYoutubeInstagram
Kartik Maas 2025: कार्तिक मास में दीपदान से लेकर जरूर करें ये 10 काम, मिलेगी भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा

RJD के जंगलराज ने पीढ़ियों को किया बर्बाद, PM Modi बोले- एनडीए के प्रचंड बहुमत के साथ जारी रहेगा बिहार का विकास

Normal Blood Sugar Level: कितना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल? जानिए डायबिटीज होने पर कितने तक बढ़ जाता है स्तर 

मुरादाबाद में 8वीं में एडमिशन के लिए छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की मांग, परिवार की शिकायत पर जांच शुरू

हज़ारों सैनिकों की जान बनी उत्तर कोरिया के लिए रूस से दोस्ती की कीमत, अब किया ये काम 

देश में चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, कौन होंगे नेक्स्ट CJI? यहां देखें अगले 6 सीजेआई की लिस्ट

बिहार की संस्कृति और आस्था को समर्पित फिल्म, Waves OTT पर आज से होगा "छठ" का वर्ल्डवाइड प्रीमियर

सुबह ब्रश करते समय जी मिचलाना या उल्टी का आना किडनी खराबी का भी है संकेत 

Piyush Pandey: 'अबकी बार मोदी सरकार' का नारा देने वाले पीयूष पांडे का निधन, एड गुरु पद्मश्री ने दिये थी ये टैग लाइन

Delhi Police की रेड में फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ले रहे 2 आतंकी गिरफ्तार, ISIS से था कनेक्शन 

भारत

RJD के जंगलराज ने पीढ़ियों को किया बर्बाद, PM Modi बोले- एनडीए के प्रचंड बहुमत के साथ जारी रहेगा बिहार का विकास

समस्तीपुर के दुधपुरा पुलिस लाइन मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में जितना पैसा केंद्र से बिहार को मिला था, उससे तीन गुना ज्यादा भाजपा-एनडीए की सरकार में मिला है.

Latest News

नितिन शर्मा

Oct 24, 2025, 02:50 PM IST

RJD के जंगलराज ने पीढ़ियों को किया बर्बाद, PM Modi बोले- एनडीए के प्रचंड बहुमत के साथ जारी रहेगा बिहार का विकास
बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को समस्तीपुर पहुंचे. यहां पीएम ने उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए, विपक्ष पर जमकर हमला बोला. प्रधानमंत्री ने जंगलराज की चर्चा करते हुए राजद और कांग्रेस को निशाना साधा, वहीं एनडीए सरकार में किए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा की. उन्होंने कहा कि एनडीए ने बिहार का विकास किया है और यह जारी रहेगा. ‎

भाजपा एनडीए सरकार में बिहार को मिला 3 गुण पैसा

‎समस्तीपुर के दुधपुरा पुलिस लाइन मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में जितना पैसा केंद्र से बिहार को मिला था, उससे तीन गुना ज्यादा भाजपा-एनडीए की सरकार में मिला है, जिससे तीन गुना तेज गति से विकास हो रहा है. ‎‎उन्होंने 2005 की चर्चा करते हुए कहा कि वह अक्टूबर महीना ही था जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में जंगलराज को समाप्त किया था और यहां सुशासन की शुरुआत हुई थी. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगा.

नीतीश कुमार की जमकर की तारीफ

पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला है, आप किसी भी दिशा में चले जाइए, आपको या तो केंद्र या फिर राज्य सरकार के विकास का काम चलता दिखेगा. पानी, बिजली, इंटरनेट सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि सशक्तिकरण के भी माध्यम हैं. इनसे लोगों को रोजगार मिलता है. ‎

अपने ​परिवारों को आगे बढ़ा रही आरजेडी और कांग्रेस

पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस को अपने-अपने परिवारों के राजनीतिक भविष्य की ही चिंता है. इसलिए आज वो बिहार के नौजवानों के सामने झूठ के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं. आरजेडी और कांग्रेस का विकास से छत्तीस का आंकड़ा है. जहां आरजेडी जैसा दल हो वहां कानून व्यवस्था हो ही नहीं सकती. आरजेडी के शासन में यहां रंगदारी, हत्या, फिरौती, अपहरण... एक उद्योग के रूप में फले-फूले. आरजेडी के जंगलराज ने बिहार की कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया. उन्होंने यह भी कहा कि इस समय बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की भी बहुत प्रशंसा हो रही है. बिहार की एक करोड़ 20 लाख बहनों को रोजगार के लिए हर एक बहन के बैंक खाते में 10 हजार रुपए की मदद भेजी गई है. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 14 नवंबर के बाद जब फिर से एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार की लाखों बहनों को रोजगार बढ़ाने के लिए और अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा.

छोटे किसानों को सीधे खातों में भेजा गया पैसा

पीएम मोदी ने मखाना किसानों के लिए कहा कि हमने नया मखाना बोर्ड बनाया है, ये क्रांति का आरंभ है. हमारी सरकार बिहार के छोटे किसानों और मछुआरों के हितों को प्राथमिकता दे रही है. पीएम किसान सम्मान निधि से हमने छोटे किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजना शुरू किया. बिहार के किसानों के खातों में भी 28 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए जा चुके हैं.
इससे पहले पीएम मोदी कर्पूरी ग्राम पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की.

