मुजफ्फरपुर, छपरा, नालंदा व शेखपुरा.. आज इन शहरों में गूंजेंगे पीएम मोदी-राहुल; ये रहा रैलियों का पूरा शेड्यूल

Bihar assembly Election 2025: बिहार चुनाव को लेकर आज पीएम मोदी मुजफ्फरपुर-छपरा में, अमित शाह चार स्थानों पर और राहुल गांधी नालंदा-शेखपुरा में रैली करेंगे. अखिलेश यादव भी 3 नवंबर को प्रचार करेंगे, जिससे राज्य में सियासी पारा चरम पर है.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर, 2025 को होने वाला है, जिसको लेकर राज्य में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है. सत्ताधारी एनडीए (NDA) और विपक्षी महागठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई बड़े नेता आज (30 अक्टूबर 2025) बिहार की जनता तक अपनी बात पहुंचाने पर जोर दे रहे हैं.

मुजफ्फरपुर और छपरा में पीएम मोदी की चुनावी रैली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के मुजफ्फरपुर और छपरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे. पीएम मोदी ने 'एक्स' पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी. पीएम मोदी सुबह करीब 11 बजे मुजफ्फरपुर में और दोपहर बाद 12:45 बजे छपरा में जनता को संबोधित करेंगे. उन्होंने कहा कि बिहार के मेरे परिवारजन बीजेपी-एनडीए को प्रचंड जीत दिलाने के लिए खुद चुनाव मैदान में हैं. मुझे विश्वास है कि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर राज्य के मेरे भाई-बहन महाविजय का शंखनाद करेंगे.

अमित शाह करेंगे 4 विधानसभा क्षेत्रों को संबोधित

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज यानी 30 अक्टूबर को बिहार में चार अलग-अलग जनसभाओं को संबोधित करेंगे. गृह मंत्री सुबह 11 बजे लखीसराय के सूर्यगढ़ा विधानसभा में (केआरके मैदान) और दोपहर 12:45 बजे मुंगेर के जमालपुर में (रमानंद परसीराम +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय असरगंज तारापुर) लोगों को संबोधित करेंगे. इसके बाद वह नालंदा के इस्लामपुर विधानसभा और फिर मनेर विधानसभा के बस स्टैंड मैदान पालीगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे.

नालंदा और शेखपुरा में राहुल गांधी की चुनावी रैली

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आज चुनावी रैलियों के दौरान नालंदा और शेखपुरा में जनता को संबोधित करेंगे. नालंदा के नूरसराय में सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 12:30 बजे और शेखपुरा जिले के बरबीघा में 2:15 मिनट पर. आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 29 अक्टूबर को एक बयान दिया था, "अगर आप मोदी जी से कहें कि नाचिए, हम आपको वोट देंगे तो वो मंच पर भी नाचेंगे." उनके इस बयान पर देशभर में राजनीतिक बहस छिड़ गई है.

अखिलेश यादव भी करेंगे महागठबंधन के लिए प्रचार

बिहार में पहले चरण के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव भी 3 नवंबर 2025 को महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे. वे पूर्वी चंपारण, सिवान और कैमूर में जनसभाएं करेंगे. अखिलेश पूर्वी चंपारण की कल्यानपुर विधानसभा सीट से मनोज यादव, रघुनाथपुर सीट से ओसामा शाहाब और कैमूर की विधानसभा भभुवा में अजीत सिंह के लिए वोट मांगेंगे.

