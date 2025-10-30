FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

मुजफ्फरपुर, छपरा, नालंदा व शेखपुरा.. आज इन शहरों में गूंजेंगे पीएम मोदी-राहुल; ये रहा रैलियों का पूरा शेड्यूल

मंदिर में घुसे युवक ने की मूर्तियों को खंडित करने की कोशिश, 'अल्लाह हू अकबर' के नारे से मचा हड़कंप; बांग्लादेशी गिरफ्तार

ये हैं दुनिया की सबसे चौड़ी नदी, 220 किलोमीटर है चौड़ाई

बंगाल की खाड़ी से ही क्यों उठते हैं ज्यादातर तूफान, क्या है इसका रहस्य

कभी वेटर का काम करता था ये एक्टर, 44 की उम्र में किया था डेब्यू, आज है करोड़ों का मालिक

Rashifal 30 October 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Viral News: ब्रेकअप हुआ तो छुट्टी के लिए कर दिया मेल, बॉस का जवाब कर देगा हैरान

गूगल के Ex बॉस ने बताई वो तीन आदतें जिनकी कसम दुनिया का हर सफल आदमी खाता है, आप भी करें ट्राई

अब दिल्ली में कहीं भी कार लेकर जाना पड़ेगा महंगा, NDMC ने बढ़ा दी पार्किंग फीस, अब तभी घटेगी जब...

द्रौपदी मुर्मू से पहले भी फाइटर जेट से उड़ान भर चुके हैं ये 2 राष्ट्रपति, भारत के इस इकलौते PM ने उड़ाया था जंगी जहाज

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
मुजफ्फरपुर, छपरा, नालंदा व शेखपुरा.. आज इन शहरों में गूंजेंगे पीएम मोदी-राहुल; ये रहा रैलियों का पूरा शेड्यूल

मुजफ्फरपुर, छपरा, नालंदा व शेखपुरा.. आज इन शहरों में गूंजेंगे पीएम मोदी-राहुल; ये रहा रैलियों का पूरा शेड्यूल

मंदिर में घुसे युवक ने की मूर्तियों को खंडित करने की कोशिश, 'अल्लाह हू अकबर' के नारे से मचा हड़कंप; बांग्लादेशी गिरफ्तार

मंदिर में घुसे युवक ने की मूर्तियों को खंडित करने की कोशिश, 'अल्लाह हू अकबर' के नारे से मचा हड़कंप; बांग्लादेशी गिरफ्तार

Rashifal 30 October 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ये हैं दुनिया की सबसे चौड़ी नदी, 220 किलोमीटर है चौड़ाई

ये हैं दुनिया की सबसे चौड़ी नदी, 220 किलोमीटर है चौड़ाई

बंगाल की खाड़ी से ही क्यों उठते हैं ज्यादातर तूफान, क्या है इसका रहस्य

बंगाल की खाड़ी से ही क्यों उठते हैं ज्यादातर तूफान, क्या है इसका रहस्य

कभी वेटर का काम करता था ये एक्टर, 44 की उम्र में किया था डेब्यू, आज है करोड़ों का मालिक

कभी वेटर का काम करता था ये एक्टर, 44 की उम्र में किया था डेब्यू, आज है करोड़ों का मालिक

Homeभारत

भारत

मुजफ्फरपुर, छपरा, नालंदा व शेखपुरा.. आज इन शहरों में गूंजेंगे पीएम मोदी-राहुल; ये रहा रैलियों का पूरा शेड्यूल

Bihar assembly Election 2025: बिहार चुनाव को लेकर आज पीएम मोदी मुजफ्फरपुर-छपरा में, अमित शाह चार स्थानों पर और राहुल गांधी नालंदा-शेखपुरा में रैली करेंगे. अखिलेश यादव भी 3 नवंबर को प्रचार करेंगे, जिससे राज्य में सियासी पारा चरम पर है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 30, 2025, 07:06 AM IST

मुजफ्फरपुर, छपरा, नालंदा व शेखपुरा.. आज इन शहरों में गूंजेंगे पीएम मोदी-राहुल; ये रहा रैलियों का पूरा शेड्यूल
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर, 2025 को होने वाला है, जिसको लेकर राज्य में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है. सत्ताधारी एनडीए (NDA) और विपक्षी महागठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई बड़े नेता आज (30 अक्टूबर 2025) बिहार की जनता तक अपनी बात पहुंचाने पर जोर दे रहे हैं.

मुजफ्फरपुर और छपरा में पीएम मोदी की चुनावी रैली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के मुजफ्फरपुर और छपरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे. पीएम मोदी ने 'एक्स' पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी. पीएम मोदी सुबह करीब 11 बजे मुजफ्फरपुर में और दोपहर बाद 12:45 बजे छपरा में जनता को संबोधित करेंगे. उन्होंने कहा कि बिहार के मेरे परिवारजन बीजेपी-एनडीए को प्रचंड जीत दिलाने के लिए खुद चुनाव मैदान में हैं. मुझे विश्वास है कि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर राज्य के मेरे भाई-बहन महाविजय का शंखनाद करेंगे.

अमित शाह करेंगे 4 विधानसभा क्षेत्रों को संबोधित

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज यानी 30 अक्टूबर को बिहार में चार अलग-अलग जनसभाओं को संबोधित करेंगे. गृह मंत्री सुबह 11 बजे लखीसराय के सूर्यगढ़ा विधानसभा में (केआरके मैदान) और दोपहर 12:45 बजे मुंगेर के जमालपुर में (रमानंद परसीराम +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय असरगंज तारापुर) लोगों को संबोधित करेंगे. इसके बाद वह नालंदा के इस्लामपुर विधानसभा और फिर मनेर विधानसभा के बस स्टैंड मैदान पालीगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे.

नालंदा और शेखपुरा में राहुल गांधी की चुनावी रैली

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आज चुनावी रैलियों के दौरान नालंदा और शेखपुरा में जनता को संबोधित करेंगे. नालंदा के नूरसराय में सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 12:30 बजे और  शेखपुरा जिले के बरबीघा में 2:15 मिनट पर. आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 29 अक्टूबर को एक बयान दिया था, "अगर आप मोदी जी से कहें कि नाचिए, हम आपको वोट देंगे तो वो मंच पर भी नाचेंगे." उनके इस बयान पर देशभर में राजनीतिक बहस छिड़ गई है.

अखिलेश यादव भी करेंगे महागठबंधन के लिए प्रचार

बिहार में पहले चरण के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव भी 3 नवंबर 2025 को महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे. वे पूर्वी चंपारण, सिवान और कैमूर में जनसभाएं करेंगे. अखिलेश पूर्वी चंपारण की कल्यानपुर विधानसभा सीट से मनोज यादव, रघुनाथपुर सीट से ओसामा शाहाब और कैमूर की विधानसभा भभुवा में अजीत सिंह के लिए वोट मांगेंगे.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
मुजफ्फरपुर, छपरा, नालंदा व शेखपुरा.. आज इन शहरों में गूंजेंगे पीएम मोदी-राहुल; ये रहा रैलियों का पूरा शेड्यूल
मुजफ्फरपुर, छपरा, नालंदा व शेखपुरा.. आज इन शहरों में गूंजेंगे पीएम मोदी-राहुल; ये रहा रैलियों का पूरा शेड्यूल
मंदिर में घुसे युवक ने की मूर्तियों को खंडित करने की कोशिश, 'अल्लाह हू अकबर' के नारे से मचा हड़कंप; बांग्लादेशी गिरफ्तार
मंदिर में घुसे युवक ने की मूर्तियों को खंडित करने की कोशिश, 'अल्लाह हू अकबर' के नारे से मचा हड़कंप; बांग्लादेशी गिरफ्तार
Rashifal 30 October 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Viral News: ब्रेकअप हुआ तो छुट्टी के लिए कर दिया मेल, बॉस का जवाब कर देगा हैरान
Viral News: ब्रेकअप हुआ तो छुट्टी के लिए कर दिया मेल, बॉस का जवाब कर देगा हैरान
अब दिल्ली में कहीं भी कार लेकर जाना पड़ेगा महंगा, NDMC ने बढ़ा दी पार्किंग फीस, अब तभी घटेगी जब...
अब दिल्ली में कहीं भी कार लेकर जाना पड़ेगा महंगा, NDMC ने बढ़ा दी पार्किंग फीस, अब तभी घटेगी जब...
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये हैं दुनिया की सबसे चौड़ी नदी, 220 किलोमीटर है चौड़ाई
ये हैं दुनिया की सबसे चौड़ी नदी, 220 किलोमीटर है चौड़ाई
बंगाल की खाड़ी से ही क्यों उठते हैं ज्यादातर तूफान, क्या है इसका रहस्य
बंगाल की खाड़ी से ही क्यों उठते हैं ज्यादातर तूफान, क्या है इसका रहस्य
कभी वेटर का काम करता था ये एक्टर, 44 की उम्र में किया था डेब्यू, आज है करोड़ों का मालिक
कभी वेटर का काम करता था ये एक्टर, 44 की उम्र में किया था डेब्यू, आज है करोड़ों का मालिक
गूगल के Ex बॉस ने बताई वो तीन आदतें जिनकी कसम दुनिया का हर सफल आदमी खाता है, आप भी करें ट्राई
गूगल के Ex बॉस ने बताई वो तीन आदतें जिनकी कसम दुनिया का हर सफल आदमी खाता है, आप भी करें ट्राई
द्रौपदी मुर्मू से पहले भी फाइटर जेट से उड़ान भर चुके हैं ये 2 राष्ट्रपति, भारत के इस इकलौते PM ने उड़ाया था जंगी जहाज
द्रौपदी मुर्मू से पहले भी फाइटर जेट से उड़ान भर चुके हैं ये 2 राष्ट्रपति, भारत के इस इकलौते PM ने उड़ाया था जंगी जहाज
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE