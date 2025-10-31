FacebookTwitterYoutubeInstagram
कुत्ता-ब‍िल्‍ली ही नहीं, इन पालतू जानवरों से भी हो सकता है रेबीज का खतरा! ऐसे करें बचाव

भारत

NDA Manifesto: बिहार चुनाव के NDA ने जारी किया संकल्प पत्र, 1 करोड़ नौकरियां और महिलाओं को मिलेगा 2,00,000 का लोन

बिहार में एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. इसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है. एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में बिहार में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और महिला उद्यमियों को 20 लाख रुपये का लोन देने का वादा किया है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Oct 31, 2025, 11:01 AM IST

NDA Manifesto: बिहार चुनाव के NDA ने जारी किया संकल्प पत्र, 1 करोड़ नौकरियां और महिलाओं को मिलेगा 2,00,000 का लोन
NDA Manifesto Bihar Chunav:  बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने आज अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. इसमें रोजगार से लेकर युवाओं और महिला उद्यमियों पर खास फोकस किया गया है. घोषणापत्र को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की मौजूदगी में जारी किया गया. एनडीए ने अपने घोषणापत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है. इसमें जीत के बाद पांच साल तक किये जाने वाले काम और  वादे किये गये हैं. 

संकल्प पत्र जारी कर प्रचार के लिए निकले ​नेता

एनडीए का संकल्प पत्र जारी कर सीएम नीतीश कुमार से लेकर जेपी नड्डा समेत सभी ​वरिष्ठ नेता अपने अपने चुनाव प्रचार के लिए निकल गये. उनकी जगह पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने संकल्प पत्र की पूरी जानकारी मीडिया को दी. उन्होंने बताया कि संकल्प पत्र में 25 बड़ी घोषाएं की गई हैं, जिन्हें जीत के बाद अगले 5 साल में पूरा किया जाएगा. 

एनडीए के संकल्प पत्र में किये गये ये बड़े वादे

एनडीए ने अपने संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र में वादा किया कि हमारी अगली सरकार बिहार में 1 करोड़ से भी ज्यादा रोजगार और नौकरी देगी. इसके साथ ही बिहार के हर जिले में ग्लोबल स्किलिंग सेंटर खोल जाएंगे. इनमें युवाओं को आधुनिक कौशल और तकनीकी प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा. इसके साथ ही  रोजगार, महिला सशक्तिकरण और कृषि विकास पर बड़े रूप से पैसा जारी किया गया जाएगा. 

महिलाओं के लिए लाएंगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना

एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को समृद्ध बनाने के लिए 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' शुरू करने का वादा किया  है. इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी. इसमें एक या दो नहीं बल्कि 1 करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं महिला उद्यमियों को 20 लाख रुपये तक लोन दिया जाएगा. 

एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा 1 लाख करोड़ का निवेश

एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में किसानों का भी पूरा ध्यान रखा है. किसानों को साधने के लिए एनडीए ने एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ का निवेश करने का वादा किया है. इसके साथ ही बिहार मत्स्य मिशन' से उत्पादन एवं निर्यात बूस्ट किया जाएगा. हर मत्स्य पालक को कुल करीब 9 लाख रुपये तक का लाभ दिया जाएगा. इसके अलावा 'बिहार में दुग्ध मिशन' से लेकर चिलिंग और प्रोसेसिंग सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे. 7 एक्सप्रेसवे और 3,600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण करने का वादा किया गया है, जो बिहार को चमका देगा. 

