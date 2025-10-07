Add DNA as a Preferred Source
Mangalwar Ke Upay: कर्ज और बीमारियों को दूर कर देंगे मंगलवार के ये उपाय, तनाव से लेकर समस्याओं से मिलेगी मुक्ति

भारत

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार में राजनीतिक दलों के बीच सीट शेयरिंग की कवायद तेज़ हो गई है. महागठबंधन जल्द ही अपना सीट शेयरिंग फॉर्मूला सार्वजिक करने वाला है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Oct 07, 2025, 12:48 PM IST

महागठबंधन के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय? कांग्रेस- RJD को छोड़नी पड़ी सीटें, इन पार्टियों की किस्मत चमकी
Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है. बिहार में दो चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर और दूसरे चरण के मतदान 11 नवंबर को होंगे. पहले चरण की वोटिंग के लिए आज से तीन दिन बाद यानी 10 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा. ऐसे में पार्टियों के पास बेहद कम समय रह गया है. अभी तक दोनों बड़े गठबंधन यानी NDA और महागठबंधन ने अपना सीट शेयरिंग फॉर्मूला सार्वजनिक नहीं किया है. 

हालांकि, सूत्रों की मानें तो महागठबंधन के सभी दलों के नेताओं के बीच रविवार 5 अक्टूबर को बैठक हुई थी, इस बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया गया है. माना जा रहा है कि महागठबंधन आज-कल में अपने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सार्वजनिक कर देगी.

RJD-कांग्रेस की कटेंगी सीटें!

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार चुनाव में महागठबंधन की दो बड़ी पार्टियों राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस ने अपनी सीटों में कटौती की है. रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 के मुकाबले इस बार RJD की 14 और कांग्रेस की 15 सीटों में कटौती की गई है. RJD इस बार 130 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. साल 2020 में RJD ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था. वहीं, कांग्रेस इस बार 55 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. पार्टी ने 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था.

किन पार्टियों को मिलेंगी ज्यादा सीटें

CPI-M को इस चुनाव में 2020 के मुकाबले 6 सीटें ज्यादा मिल सकती हैं. पार्टी इस बार 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. पार्टी ने 2020 में शानदार प्रदर्शन किया है, इसी के इनाम के तौर पर सीटें बढ़ाई गई हैं. 2020 में CPI-M ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी. मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (VIP) को 13-15, हेमंत सोरेन की पार्टी JMM को 4-5, RLJP को 4-5, CPI को 4-6 और CPM को 3-4 सीटें मिल सकती हैं.  

बिहार की वोटर प्रोफाइल

बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे. इनमें से 203 सीटें सामान्य वर्ग, दो सीटें अनुसूचित जनजाति और 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं. बिहार की सरकार इस बार 7.43 करोड़ वोटर्स चुनेंगे. इनमें 3.92 करोड़ वोटर पुरुष, 3.50 करोड़ वोटर्स महिलाएं और 1725 वोटर्स ट्रांसजेंडर्स हैं. 7.2 लाख वोटर्स विकलांग हैं. 4.04 लाख वोटर्स सीनियर सिटिजंस हैं. करीब 14 हजार वोटर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से अधिक है. करीब 14 लाख वोटर्स इस बार पहली बार वोट करेंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

