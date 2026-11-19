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Bihar Araria Accident: अररिया जिले में बुधवार देर रात हादसा हुआ. सभी मृतक सुपौल के थुमहा गांव के रहने वाले थे.
Bihar Araria Accident: बिहार के अररिया जिले में 18 नवंबर (बुधवार) की देर रात भीषण सड़क हादसे में स्कॉर्पियो सवार 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के बीड़ी पुल के पास हुआ, जहां सात लोगों को लेकर जा रही स्कॉर्पियो पुल से नीचे पानी में जा गिरी. सभी लोग एक तिलक समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे.
स्कॉर्पियो सवार लोग अररिया के सिकटी इलाके में आयोजित तिलक समारोह में शामिल होने के बाद सुपौल जिले के पिपरा क्षेत्र स्थित अपने गांव थुमहा लौट रहे थे. इसी दौरान बीड़ी पुल के पास तीखे मोड़ पर ड्राइवर अचानक से नियंत्रण खो बैठा और स्कॉर्पियो पुल से नीचे नहर में जा गिरी.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार अररिया के सदर अस्पताल के डॉ. नीरज कुमार ने बताया कि अस्पताल लाए जाने पर सभी 6 पीड़ितों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 7वां घायल है, जिसका इलाज चल रहा है. उन्होंने कहा कि 7 लोगों से भरी स्कॉर्पियो ताराबाड़ी थाना क्षेत्र में पुल से नीचे गिर गई, जिस कारण यह हादसा हुआ.
#WATCH | Araria, Bihar: Six killed, one injured as car plunges into canal, Sadar Hospital, Araria, Dr Neeraj Kumar says, "... the Scorpio, carrying seven people, fell off Biri Bridge in the Tarabari police station area, killing six occupants; one person survived. All six were declared dead after being brought to the hospital, and their post-mortems have been completed. The victims were residents of Pipra in Supaul district and were returning from a private ceremony when the accident occurred."— ANI (@ANI) November 19, 2026
हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे पुलिस को सूचना दी और रेस्क्यू शुरू किया. पानी में डूबी स्कॉर्पियो को रस्सी से बांधकर जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया. गाड़ी में फंसे सभी 7 लोगों को बाहर निकालकर अररिया सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया. वहीं एक घायल का इलाज जारी है.
STORY | Six killed, one injured as car falls into canal in Bihar Six people died, and one was injured after a car in which they were travelling fell into a canal in Bihar's Araria district, police said on Thursday. READ: https://t.co/4FVKIDHatp VIDEO | (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 19, 2026
हादसे में जान गंवाने वाले सभी 6 लोग सुपौल जिले के थुमहा गांव के रहने वाले थे, जिनकी उम्र 15 से 28 वर्ष के बीच बताई गई. मृतकों में चार नाबालिग भी शामिल हैं. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारणों की जांच कर रही है.
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