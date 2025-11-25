FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

पहले 1, अणे मार्ग छूटा, अब सर्कुलर रोड वाला घर भी...बिहार की राजनीति में लालू परिवार की कम होती हैसियत का स्पष्ट इशारा

बिहार में चुनावी परिणामों के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली करने का आदेश जारी किया गया है, इसे लालू परिवार की घटती राजनीतिक पकड़ और बदलते सत्ता समीकरण का संकेत माना जा रहा है.

राजा राम

Updated : Nov 25, 2025, 11:55 PM IST

पहले 1, अणे मार्ग छूटा, अब सर्कुलर रोड वाला घर भी...बिहार की राजनीति में लालू परिवार की कम होती हैसियत का स्पष्ट इशारा

राबड़ी देवी

Bihar News: बिहार की राजनीति में मंगलवार को एक नया मोड़ आया, जब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को उनके लंबे समय के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड से हटाने का आदेश मिला. नए आवंटन के तहत उन्हें 39 हार्डिंग रोड का बंगला दिया गया है, जो उच्च पदाधिकारियों के लिए आरक्षित परिसर है. यह कदम नई सरकार की कैबिनेट बैठक के दिन आया और इसे राज्य में बदलते सत्ता समीकरण और लालू परिवार की घटती राजनीतिक पकड़ का प्रतीक माना जा रहा है. 

10 सर्कुलर रोड बंगला अब खाली किया जाएगा

राबड़ी देवी और लालू परिवार के लंबे समय से इस्तेमाल किया जाने वाला 10 सर्कुलर रोड बंगला अब खाली किया जाएगा. भवन निर्माण विभाग ने इसे नियमों के अनुसार बदलते हुए नेता प्रतिपक्ष के पद के आधार पर 39 हार्डिंग रोड आवंटित किया है. यह बंगला राजद के लिए दशकों से राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है. यहां रणनीतिक बैठकें और पार्टी की दिशा तय करने वाली चर्चाएं होती रही हैं. अब यह बदलाव पार्टी के लिए संगठनात्मक चुनौती पैदा कर सकता है. 

क्या था 2019 का पटना हाई कोर्ट का फैसला

राजद ने इस फैसले पर फिलहाल संयमित रुख अपनाया है. प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि आधिकारिक नोटिस मिलने के बाद ही प्रतिक्रिया दी जाएगी. यह संकेत देता है कि पार्टी इस मामले को संवेदनशील मान रही है. इस कदम के पीछे 2019 का पटना हाई कोर्ट का फैसला भी है, जिसने पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवनभर सरकारी आवास देने की व्यवस्था को अवैध घोषित किया था. इसके बाद राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष के आधार पर 10 सर्कुलर रोड आवंटित किया गया था. 

नया बंगला, 39 हार्डिंग रोड

नया बंगला, 39 हार्डिंग रोड, तीन एकड़ में फैला विशाल परिसर है, जिसमें सुरक्षा, पार्किंग और बैठक सुविधाएं मौजूद हैं. भवन निर्माण मंत्री ने बताया कि आवास उनके संवैधानिक पद के अनुसार दिया गया है. इस निर्णय को लालू परिवार की घटती हैसियत और विपक्षी शक्ति के संतुलन पर असर डालने वाला कदम माना जा रहा है. अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि राबड़ी देवी नए आवास में कब प्रवेश करेंगी और इसका राजद की राजनीति पर क्या असर होगा. 

