IRCTC घोटाला केस में लालू परिवार ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. लालू परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी समेत कई आरोप तय किये गए हैं.

लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. (ANI File Photo)

IRCTC Land Scam: लालू परिवार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. IRCTC घोटाला केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की याचिका खारिज कर दी. इन तीनों ने इस केस में आरोप तय किए जाने के निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. 'Live Law' की रिपोर्ट के मुताबिक. 13 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी, वही राबड़ी-तेजस्वी के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए थे.

इन लोगों की अर्जी भी खारिज

जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा, 'सभी अर्जी खारिज की जाती हैं. चार्ज पर ऑर्डर बरकरार रखा जाता है.' कोर्ट ने आरोपी प्रेम चंद गुप्ता, राकेश सक्सेना, विनोद कुमार अस्थाना, भूपेंद्र कुमार अग्रवाल, सरला गुप्ता, लारा प्रोजेक्ट्स LLP, प्रदीप कुमार गोयल, राकेश कुमार गोगिया और सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड की अर्जी भी खारिज कर दी.

किन धाराओं में दर्ज है मामला?

13 अक्टूबर, 2025 को पास किए गए विवादित ऑर्डर के तहत, ट्रायल कोर्ट ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव और 11 अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी के लिए चार्ज तय किए गए थे. आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट भी लगाया गया है.

आदेश में कहा गया था, 'सभी (14) आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 120B (आपराधिक साजिश) के साथ IPC की धारा 420 और PC एक्ट की धारा 13(2) के साथ धारा 13(1)(d)(ii) और (iii) के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया जाता है.'

क्या है मामला?

CBI का आरोप है कि जब लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे, तब IRCTC के रांची और पुरी स्थित दो होटलों को एक निजी कंपनी सुजाता होटल्स को ठेके पर दिया गया था. CBI के मुताबिक, यह ठेका देने में नियमों के साथ छेड़छाड़ की गई थी. इसके बदले लालू यादव के परिवार को रिश्वत के रूप में कीमती जमीन और शेयर मिले थे.