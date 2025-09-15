वनतारा में कोई कानून नहीं तोड़ा गया: सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

Supreme Court on Anant Ambani’s Vantara: मुकेश अंबानी के बेटे आनंत अंबानी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आंनत के वनतारा को SIT की जांच की रिपोर्ट पेश करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है.

दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक मुकेश अंबानी के बेटे आनंत अंबानी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल, आंनत के वनतारा को SIT की जांच की रिपोर्ट पेश करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लेकर लेकर बयान भी जारी किया है, जिसमें पूरी रिपोर्ट होने के बाद वनतारा को क्लीन चिट मिली है. यहां जानिए सुप्रीम कोर्ट ने किया कहा है.

जस्टिस पंकज मिथल और पीबी वराले की बेंच की एससी बेंच ने कहा, एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर, न्यायालय की राय है कि प्रतिवादी वंतारा द्वारा जानवरों की प्राप्ति, उन्हें विभिन्न स्थितियों से बचाकर और संरक्षण के लिए बचाव केंद्र में आवास है. प्रजनन कार्यक्रम एक multi-jurisdictional, प्रक्रिया और डॉकेंटमेशन से गुजरे हैं.

वंतारा में नहीं होगा पशु की तस्करी- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "जानवरों का इम्पोर्ट वैध परमिट जारी होने के बाद ही किया गया है. एक बार जब जानवरों के इम्पोर्ट को पूरी तरह से दस्तावेजित किया जाता है और वैध परमिट द्वारा समर्थित किया जाता है, तो ये किसी के लिए भी उक्त परमिट से आगे जाने और ऐसे परमिट या आधिकारिक कृत्यों से जुड़ी वैधता पर विवाद करने के लिए खुला नहीं है. भारत में इम्पोर्ट मंजूरी विभिन्न जांचों और अनुपालनों के बाद होती है, जिन्हें कई कानूनी अधिकारियों द्वारा विनियमित और लागू किया जाता है. जैसा कि एसआईटी ने रिपोर्ट के सारांश में दर्ज किया है."

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा,"एसआईटी ने कई केंद्रीय और राज्य एजेंसियों, नियामक और प्रवर्तन निकायों की मदद से रिपोर्टों और हलफनामों की जांच की है और साइट का दौरा किया है. इसके अलावा विशेषज्ञों की राय प्राप्त की और व्यक्तिगत सुनवाई की. जांच के दौरान एसआईटी ने न केवल जानवरों के अधिग्रहण, तस्करी, लॉन्ड्रिंग, बल्कि कल्याण और पालन, संरक्षण और प्रजनन, जलवायु और स्थान के मुद्दों, वित्तीय और व्यापार संबंधी अनियमितताओं से संबंधित आरोपों की पूरी सीरीज को कवर किया."

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, "वंतारा में जानवरों के संरक्षण और संरक्षण के लिए अपनाए जाने वाले कल्याण मानकों के पहलू पर एसआईटी ने विशेषज्ञ की राय ली है. वंतारा सुविधाएं निर्धारित बेंचमार्क से अधिक हैं और मृत्यु के आंकड़े वैश्विक प्राणी औसत के साथ संरेखित हैं. पूरे रिकॉर्ड पर विचार करने पर हम इस बात से अधिक संतुष्ट हैं कि वंतारा में सुविधाएं कुछ मामलों में पशुपालन, पशु चिकित्सा देखभाल और कल्याण के निर्धारित मानकों के साथ-साथ केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित वैधानिक मानकों से अधिक हैं. कल्याण मानक में कमी के आरोप निराधार हैं."

