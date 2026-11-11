नोएडा एक्सटेंशन में रहने वालों को बड़ी सौगात! मेट्रो का सपना होगा पूरा, Aqua Line एक्शटेंशन को कैबिनेट की हरी झंडी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नोएडा के सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 4 तक 2,390 करोड़ रुपये की मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी है.

Noida Metro Update: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों को बड़ी खुशखबरी मिली है. केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार (नवंबर, 11, 2026) को नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अश्निनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी. अश्निनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने एक्वा लाइन मेट्रो कॉरिडोर को नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. इस परियोजना में 2,390 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

नये कॉरिडोर में बनेंगे 5 नये स्टेशन

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, 8.5 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में पांच एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन होंगे. इससे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच कनेक्टिविटी में काफी सुधार होने की उम्मीद है. इसके शुरू होने के बाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कुल एक्टिव मेट्रो नेटवर्क बढ़कर 71.878 किलोमीटर का हो जाएगा. नया मेट्रो लिंक ग्रेटर नोएडा वेस्ट और दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के बीच सीधी कनेक्टिविटी देगा. इससे यात्रियों का यात्रा समय बचेगा और पर्थला चौक, गौर चौक जैसी व्यस्त जगहों पर ट्रैफिक की भीड़ कम होगी.





#WATCH | Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "... A new project has been approved today that extends this line—starting from Sector 51 in Noida—all the way to Sector 4 in Greater Noida. Many IT companies and Global Capability Centres (GCCs) are established in this area, and they will all benefit from this connectivity. Furthermore, the extension of the Aqua Line will provide better access to airports from various parts of the Delhi region... A massive multimodal transportation hub, including a mega railway terminal, is being developed at this site. The investments made in the metro system over the last 12 years under the leadership of PM Modi have directly benefited middle-class families, the poor, and the youth, while also providing a safe mode of travel for women... The project will cost Rs 2,390 crore and will consist of an 8.5-kilometre elevated corridor, featuring five new stations..." — ANI (@ANI) November 11, 2026

अश्ननी वैष्णव ने क्या दी जानकारी?

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, '...आज एक नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है जो इस लाइन को नोएडा के सेक्टर 51 से शुरू होकर ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 4 तक बढ़ाएगा. इस इलाके में कई IT कंपनियां और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) बने हैं और उन सभी को इस कनेक्टिविटी से फायदा होगा. इसके अलावा, एक्वा लाइन के विस्तार से दिल्ली इलाके के अलग-अलग हिस्सों से एयरपोर्ट तक बेहतर पहुंच मिलेगी. इस जगह पर एक मेगा रेलवे टर्मिनल समेत एक बड़ा मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब बनाया जा रहा है.

मिडिल क्लास को फायदा

उन्होंने बताया कि PM मोदी की लीडरशिप में पिछले 12 सालों में मेट्रो सिस्टम में किए गए इन्वेस्टमेंट से सीधे तौर पर मिडिल क्लास परिवारों, गरीबों और युवाओं को फायदा हुआ है. इसके साथ ही महिलाओं के लिए यात्रा का एक सुरक्षित तरीका भी मिला है. इस प्रोजेक्ट पर 2,390 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसमें 8.5 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर होगा. इसमें पांच नए स्टेशन होंगे.

किन इलाकों को होगा सबसे ज्यादा फायदा?

नये मेट्रो कॉरिडोर से सबसे ज्यादा फायदा नोएडा एक्सटेंशन में रहने वाले लोगों को होगा, जिन्हें ऑफिस ऑवर में जाम के झाम से हर दिन जूझना पड़ता है. नए मेट्रो कॉरिडोर से कई शिक्षण संस्थान और आवासीय सोसायटियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. इनमें नोएडा सेक्टर 122 का दिल्ली पब्लिक स्कूल, कैलाश अस्पताल, रामा अस्पताल, क्लाउड9 अस्पताल, नोएडा सेक्टर 122 की क्लेओ काउंटी रेजिडेंसी और ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 की गौर सिटी 1 और 2 शामिल हैं.

इसके अलावा गौर सिटी मॉल, H&S मॉल और ऑफिस स्पेस, ब्लू सैफायर मॉल, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 के कमर्शियल इलाके, नोएडा सेक्टर 51 में IKEA और नोएडा सेक्टर 73 में एंथ्यूरियम मॉल की भी कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी. इस प्रोजेक्ट से प्रमुख कॉर्पोरेट और IT हब तक पहुंच बेहतर होगी. इनमें नोएडा सेक्टर 60 में टेक महिंद्रा और TCL टेक के ऑफिस, सेक्टर 73 में ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड और ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 में 'गोल्डन I' ऑफिस और कमर्शियल स्पेस शामिल हैं.

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