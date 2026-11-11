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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

नोएडा एक्सटेंशन में रहने वालों को बड़ी सौगात! मेट्रो का सपना होगा पूरा, Aqua Line एक्शटेंशन को कैबिनेट की हरी झंडी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नोएडा के सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 4 तक 2,390 करोड़ रुपये की मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी है.

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Parinay Kumar

Updated : Nov 11, 2026, 04:27 PM IST

नोएडा एक्सटेंशन में रहने वालों को बड़ी सौगात! मेट्रो का सपना होगा पूरा, Aqua Line एक्शटेंशन को कैबिनेट की हरी झंडी

एक्वा लाइन का यह प्रोजेक्ट 8.5 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर होगा. इसमें पांच नए स्टेशन होंगे. (Photo: PTI)  

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Noida Metro Update: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों को बड़ी खुशखबरी मिली है. केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार (नवंबर, 11, 2026) को नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अश्निनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी. अश्निनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने एक्वा लाइन मेट्रो कॉरिडोर को नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. इस परियोजना में 2,390 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

नये कॉरिडोर में बनेंगे 5 नये स्टेशन

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, 8.5 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में पांच एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन होंगे. इससे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच कनेक्टिविटी में काफी सुधार होने की उम्मीद है. इसके शुरू होने के बाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कुल एक्टिव मेट्रो नेटवर्क बढ़कर 71.878 किलोमीटर का हो जाएगा. नया मेट्रो लिंक ग्रेटर नोएडा वेस्ट और दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के बीच सीधी कनेक्टिविटी देगा. इससे यात्रियों का यात्रा समय बचेगा और पर्थला चौक, गौर चौक जैसी व्यस्त जगहों पर ट्रैफिक की भीड़ कम होगी. 

 

अश्ननी वैष्णव ने क्या दी जानकारी?

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, '...आज एक नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है जो इस लाइन को नोएडा के सेक्टर 51 से शुरू होकर ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 4 तक बढ़ाएगा. इस इलाके में कई IT कंपनियां और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) बने हैं और उन सभी को इस कनेक्टिविटी से फायदा होगा. इसके अलावा, एक्वा लाइन के विस्तार से दिल्ली इलाके के अलग-अलग हिस्सों से एयरपोर्ट तक बेहतर पहुंच मिलेगी. इस जगह पर एक मेगा रेलवे टर्मिनल समेत एक बड़ा मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब बनाया जा रहा है.

मिडिल क्लास को फायदा 

उन्होंने बताया कि PM मोदी की लीडरशिप में पिछले 12 सालों में मेट्रो सिस्टम में किए गए इन्वेस्टमेंट से सीधे तौर पर मिडिल क्लास परिवारों, गरीबों और युवाओं को फायदा हुआ है. इसके साथ ही महिलाओं के लिए यात्रा का एक सुरक्षित तरीका भी मिला है. इस प्रोजेक्ट पर 2,390 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसमें 8.5 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर होगा. इसमें पांच नए स्टेशन होंगे.

Ashwani

किन इलाकों को होगा सबसे ज्यादा फायदा?

नये मेट्रो कॉरिडोर से सबसे ज्यादा फायदा नोएडा एक्सटेंशन में रहने वाले लोगों को होगा, जिन्हें ऑफिस ऑवर में जाम के झाम से हर दिन जूझना पड़ता है. नए मेट्रो कॉरिडोर से कई शिक्षण संस्थान और आवासीय सोसायटियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. इनमें नोएडा सेक्टर 122 का दिल्ली पब्लिक स्कूल, कैलाश अस्पताल, रामा अस्पताल, क्लाउड9 अस्पताल, नोएडा सेक्टर 122 की क्लेओ काउंटी रेजिडेंसी और ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 की गौर सिटी 1 और 2 शामिल हैं.

इसके अलावा गौर सिटी मॉल, H&S मॉल और ऑफिस स्पेस, ब्लू सैफायर मॉल, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 के कमर्शियल इलाके, नोएडा सेक्टर 51 में IKEA और नोएडा सेक्टर 73 में एंथ्यूरियम मॉल की भी कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी. इस प्रोजेक्ट से प्रमुख कॉर्पोरेट और IT हब तक पहुंच बेहतर होगी. इनमें नोएडा सेक्टर 60 में टेक महिंद्रा और TCL टेक के ऑफिस, सेक्टर 73 में ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड और ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 में 'गोल्डन I' ऑफिस और कमर्शियल स्पेस शामिल हैं. 

कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले

  • भारत की सांस्कृतिक विरासत को शानदार तरीके से दिखाने वाला एक 'युग युगीन' म्यूजियम बनेगा. 
  • नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने वाले 8.5 किलोमीटर के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है.
  • किसानों के फायदे के लिए रबी सीजन के लिए 62,370 करोड़ रुपये की फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी.
  • युवाओं को सपोर्ट करने के लिए 'मुद्रा योजना' के तहत 5,000 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड को मंजूरी.
  • SC/ST और महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्टैंड-अप इंडिया स्कीम के तहत 4,111 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड मंजूर.
  • 'युग युगीन' भारत म्यूजियम नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में होगा. यह 3,230 करोड़ की लागत से बनेगा.
  • यह म्यूजियम भारत की परंपराओं, संस्कृति और इसकी सभ्यता यात्रा को खूबसूरती से दिखाएगा.
  • 'युग युगीन' भारत म्यूजियम के ठीक बगल में एक मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है.
  • इस प्रोजेक्ट को नॉर्थ-साउथ ब्लॉक के ओरिजिनल आर्किटेक्चर को ध्यान से बचाते हुए डेवलप किया जा रहा है.
     
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