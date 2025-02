छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जिले में सुरक्षाबलों ने 31 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है. नेशनल पार्क क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है.

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंतर्गत जंगलों में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई. सुरक्षाबलों ने इस मुठभेड़ में 31 नक्सलियों को मार गिराया है. साथ ही दो सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं. क्षेत्र में लगातार गोलीबारी हो रही है. जानाकरी के मुताबिक, आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशन जारी है.

मारे गए 31 नक्सली

जानकारी के मुताबिक, बीजापुर-नारायणपुर सीमा के पास ये मुठभेड़ हुई है. DRG और STF के जवानों को नक्सलियों की सूचना मिली थी. इसके बाद दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई जिसमें बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिराया गया. फिलहाल 12 शव बरामद किए जा चुके हैं. पिछले दिनों छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा पर हुए एक एनकाउंटर में 16 नक्सली मारे गए थे.

Chhattisgarh | Exchange of fire underway between security forces and Naxals in the forests under the National Park area of ​​​​District Bijapur. Search operation is going on: Bijapur Police

बस्तर पुलिस के मुताबिक नक्सलियों के साथ सुरक्षाबलों का आमना-सामना बीजापुर के राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के जंगल में हुआ. रविवार सुबह इस मुठभेड़ में अब तक 12 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना मिली है. सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है. माना जा रहा है सर्च ऑपरेशन के बाद मृत नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है.

