उन्नाव रेप केसः कुलदीप सेंगर को SC ने दिया झटका, सज़ा पर रोक लगाने वाला आदेश रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सज़ा पर रोक लगाई गई थी. कोर्ट ने इस मामले में नए सिरे से फैसला करने के निर्देश दिए हैं.

रेप मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें पूर्व बीजेपी विधायक की सज़ा पर रोक लगा दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि इस मामले में दोबारा नए सिरे से सुनवाई की जाए.

दिसंबर में दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई थी सज़ा पर रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिसंबर 2025 में कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सज़ा पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने सेंगर को जमानत दे दी थी. HC के इस फैसले का पूरे देश में विरोध हुआ. CBI ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी. तब सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगाई थी. अब CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कई ऐसे पहलू हैं जिन पर HC को फिर से विचार करने की जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC को तीन महीने के अंदर सेंगर की सज़ा के खिलाफ दाखिल अपील पर फैसला देने या फिर सज़ा पर रोक की अर्ज़ी पर नया आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं.

क्या है उन्नाव रेप केस?

कुलदीप सिंह सेंगर नाबालिग से रेप का दोषी है. उन्नाव की रहने वाली एक नाबालिग ने साल 2017 में तब बीजेपी विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप नौकरी दिलाने के बहाने रेप करने का आरोप लगाया था. संवैधानिक पद पर बैठे एक शख्स द्वारा एक नाबालिग के रेप का यह मामला अप्रैल 2018 में चर्चा में आया. तब नाबालिग ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर खुद को जलाने की कोशिश की थी. इस घटना के कुछ वक्त बाद ही नाबालिग के पिता की जुडीशियल कस्टडी में मौत हो गई थी. नाबालिग ने सेंगर और उसके सहयोगियों पर लगातार धमकाने के आरोप भी लगाए थे. जुलाई, 2019 में रेप पीड़िता जिस गाड़ी से जा रही थीं, उसे ट्रक से टक्कर मारी गई थी. इस घटना में पीड़िता गंभीर रूप से घायल हुई थी, वहीं उसके दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी.

साल 2019 में CBI के स्पेशल कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी ठहराया था. नाबालिग से रेप के मामले में कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी. इसके साथ ही विक्टिम के पिता की जुडीशियल कस्टडी में मौत से जुड़े मामले में भी सेंगर को दोषी पाया गया और 10 साल की सज़ा सुनाई गई.