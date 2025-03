Pakistan blast today: पाकिस्तान के पेशावर में शुक्रवार को एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया. इस धमाके को किस्साखानी बाजार की जामा मस्जिद में अंजाम दिया गया. धमाके में कई लोगों के मरने व घायल होने की आशंका जताई जा रही है.

राहत बचाव जारी

घटना को लेकर स्थानीय प्रशासन अलर्ट हो गया है. इलाके की घेराबंदी कर दी गई है. वहीं, राहत बचाव कार्य जारी है. घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है. बता दें, इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली है. पेशावर में इससे पहले भी आतंकी हमले हो चुके हैं. अब इस मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है.



Qissa Khwani Jamia #Mosque explosion in #Peshawar, Pakistan, 5 killed, more than 30 injured. A massive explosion took place during Friday prayers at the Qissa Khwani Jamia Mosque.#Breaking #BreakingNews #PakistanMosqueBlast #BLA#ViralVideo #PakistanArmy#Balochistan pic.twitter.com/IJ7h51C5nk