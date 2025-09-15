Puri News: दाह संस्कार की हो चुकी थी पूरी तैयारी, चिता पर लेटी थीं महिला, फिर अचानक हुआ कुछ ऐसा.....

Add DNA as a Preferred Source
Puri News: पुरी में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे. दरअसल यहां पर एक महिला को मृत मानकर उसे अग्नि के हवाले करने ही वाले थे की तभी....

सुमित तिवारी

Updated : Sep 15, 2025, 11:36 PM IST

Puri News

Puri News: ऐसा हमेशा तो नहीं होता लेकिन कभी-कभी ऐसी घटनाएं जरूर सामने आती है जो न कि सिर्फ चौंकाती है बल्कि जिंदगी की अनिश्चितता का भी एहसास कराती है. ये घटनाएं ऐसी होती है कि ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है. हाल ही में ओडिशा के पुरी में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया. पुरी में 86 साल की एक महिला को मृत मान लिया गया. लेकिन अंतिम संस्कार से कुछ समय पहले ऐसी घटना घटी जिसने सबको चौंका कर रख दिया. 

गंजाम जिले का मामला

दरअसल जब अंतिम संस्कार होने वाला था. उससे ठीक पहले महिला के शरीर में प्राण आ गए और उसकी सांसे चलने लगी. मामला ओडिशा के गंजाम जिले के पोलासरा क्षेत्र का हैं. महिला का नाम पी. लक्ष्मी है और वह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं. वह अपने दमाद के यहां गई हुई थी. सोने के बाद जब वह नहीं जागीं तो परिवार वालों ने उन्हें हिलाकर-डुलाकर देखा, लेकिन जब कोई प्रतिक्रिया और सांस लेने का भी कोई संकेत नहीं मिला, तो परिवार वालों ने उन्हें मृत मान लिया. 

चिता को अग्नि के हवाले करने के पहले हुआ चमत्कार

इसके बाद परिवार वालों ने अंतिम संस्कार की शुरूआत कर दी. लेकिन चिता को अग्नि के हवाले करने से पहले श्मशान के कर्मचारियों ने देखा कि महिला के अंदर प्राण आ गए है और उसकी सांसे चल रही हैं. महिला के परिवार के एक सदस्य धर्मा सेठी ने कहा, 'क्योंकि उन्होंने आंखें नहीं खोलीं और सांस लेने का कोई संकेत नहीं था, इसलिए हमने समझा कि वह मर गईं हैं. हमने इलाके के लोगों को जानकारी दी और अंतिम संस्कार के लिए घर से शव को पुरी के स्वर्गद्वार श्मशान ले जाने के लिए गाड़ी का इंतज़ाम किया था.

Read More

 

