क्या होता है कार्बाइड गन जिससे दीवाली पर 14 बच्चों की आंख की रोशनी चली गई, 150 से ज्यादा घायल

दिवाली में पटाखे चलाने से चोटिल होने की खबरें आम है, लेकिन इस बार मामला बेहद गंभीर है दरअसल इस दिवाली कैल्शियम कार्बाइड गन के इस्तेमाल से करीब 150 लोग घायल हुए है जिनमें से कई बच्चों की आंखे खराब हो गई हैं.

दीपावली के मौके पर पूरे देश में लोग खुशियां मनाते हैं, आतिशबाजी करते है. लेकिन कई बार ये आतिशबाजी इतनी खतरनाक हो जाती है कि जान पर बन आती है. ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के विदिशा से सामने आया है. दीपावली के मौके पर 'खतरनाक' कैल्शियम कार्बाइड गन के इस्तेमाल से चोटिल हुए सौ से अधिक लोग विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें अधिकतर बच्चे हैं जिनकी उम्र आठ से 14 साल के बीच है.

अधिकारियों ने दी जानकारी

बृहस्पतिवार को अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल के शासकीय अस्पतालों में जहां साठ लोग भर्ती हैं वहीं विदिशा के सरकारी और कुछ निजी अस्पतालों में 50 लोगों का उपचार जारी है, जिनमें पांच लोगों के आंखों की रौशनी बचाने के लिए डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे है. अधिकारी ने बताया कि सभी लोग सुरक्षित हैं लेकिन कुछ लोगों के चेहरे झुलस गए हैं तो कुछ के आंखों की रोशनी भी खतरे में पड़ गयी है.

बेहद खतरनाक है ये कार्बाइड गन

भोपाल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) मनीष शर्मा ने ‘पीटीआई वीडियो’ से बातचीत में कहा, 'कार्बाइड पाइप गन काफी खतरनाक है. इसके इस्तेमाल से चोटिल 60 लोगों का राजधानी के विभिन्न अस्पतालों में अब भी इलाज जारी है लेकिन सब सुरक्षित हैं'

उन्होंने कहा कि 'सेवा सदन अस्पताल में पांच लोगों का इलाज हो रहा है जबकि अन्य लोग हमीदिया अस्पताल, जेपी अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती हैं.'

150 से अधिक मामले

एक अधिकारी ने बताया कि दीपावली के अगले दिन पूरे भोपाल शहर में ऐसे 150 से अधिक मामले सामने आए थे, जिनमें से कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया. उन्होंने कहा कि एम्स में भर्ती 12 वर्षीय बच्चे की आंखों की रौशनी लौटाने के लिए चिकित्सकों की टीम प्रयासरत है.

आंखों की रोशनी वापस लाने में जुटे डॉक्टर

वह आगे कहते है कि हमीदिया में भर्ती ऐसे ही दो और बच्चों की आंखों की रौशनी लौटाने के लिए उपचार जारी है। हमीदिया अस्पताल में अभी करीब 10 बच्चे भर्ती हैं. विदिशा जिला अस्पताल के नेत्र रोग विभाग के प्रभारी आर के साहू ने बताया कि कार्बाइड गन चलाने से जिले में 50 लोग घायल हुए हैं और इनमें से पांच की आंखों की रौशनी वापस लाने के लिए प्रयास जारी है. उन्होंने कहा कि विगत दो दिनों में जिला अस्पताल में 10 मरीज भर्ती हुए हैं.

चेहरे के लिए ज्यादा नुकसान दायक

विदिशा मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग के प्रमुख डॉ एस सी एल चंद्रवशी ने बताया कि मंगलवार को 17 और बुधवार को तीन मरीज मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए हैं और सभी का इलाज जारी है. जानकारों ने बताया कि विस्फोट से पाइप के टूटने पर निकलने वाले छोटे-छोटे प्लास्टिक के टुकड़े छरों की तरह शरीर में घुसकर गंभीर चोटें करते हैं और शरीर के विभिन्न हिस्सों को नुक़सान पहुंचाते हैं. खासकर यह गन चेहरे के लिए बहुत नुकसान दायक होती है.



क्या होता है कार्बाइड गन

गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप और कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल से बनाया गया यह देसी गन इस दीपावली प्रचलन में रहा. गन में भरा कैल्शियम कार्बाइड जैसे ही पानी से मिलता है तो एसिटिलीन गैस बनाता है और चिंगारी मिलते ही विस्फोट होता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.