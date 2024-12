भारत

Bhopal IT Raid: पूर्व RTO के घर छापेमारी में क्विंटल में सोना, करोड़ों में कैश, 5 प्वाइंट में जानें काली कमाई का पूरा खेल

Bhopal IT Raid At Former RTO House: भोपाल में पूर्व आरटीओ और उसके बिजनेस पार्टनर के ठिकानों पर हुई आयकर विभाग की रेड में करोड़ों में कैश और क्विंटल में सोना-चांदी बरामद हुआ है.