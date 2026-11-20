भीष्म पंचक 2026 की शुरुआत 20 नवंबर से हो रही है. पांच दिनों तक भगवान विष्णु के अलग-अलग अंगों पर खास फूल और पूजन सामग्री अर्पित करने का विधान है. जानिए किस दिन चरणों में कमल, घुटनों पर बेलपत्र और नाभि पर चंदन चढ़ाना चाहिए. ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी से जानें पूजा का पूरा क्रम और धार्मिक महत्व.

Bhishma Panchak 2026: आज से भीष्म पंचक की शुरुआत हो गयी है. कार्तिक महीने के आखिरी पांच दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद खास माने जाते हैं. इन्हें भीष्म पंचक कहा जाता है. मान्यता है कि इन पांच दिनों में भगवान विष्णु की विशेष पूजा-अर्चना और व्रत करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है. इस दौरान पूजा का एक ऐसा विधान भी बताया गया है, जिसमें हर दिन भगवान विष्णु के शरीर के अलग-अलग अंगों पर खास फूल और पूजन सामग्री अर्पित की जाती है. कहीं उनके चरणों में कमल चढ़ाया जाता है, तो कहीं घुटनों और जांघों पर बेलपत्र अर्पित करने का विधान है.

ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी के अनुसार, भीष्म पंचक के पांचों दिनों में भगवान विष्णु की पूजा एक विशेष क्रम से की जाती है. इसमें एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक हर दिन अलग-अलग सामग्री अर्पित करने का महत्व बताया गया है. आइए जानते हैं कि साल 2026 में भीष्म पंचक कब से शुरू होगा और पांचों दिन भगवान विष्णु को क्या-क्या चढ़ाना चाहिए.

कब से शुरू होगा भीष्म पंचक 2026?

साल 2026 में भीष्म पंचक की शुरुआत 20 नवंबर, शुक्रवार को कार्तिक शुक्ल एकादशी से होगी. इसका समापन 24 नवंबर, मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगा. यानी लगातार पांच दिनों तक भगवान विष्णु की विशेष आराधना की जाएगी. इन पांच दिनों में श्रद्धालु अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत, पूजा, जप और दान-पुण्य कर सकते हैं.

भीष्म पंचक के पांच दिन, भगवान विष्णु की पूजा का खास विधान

1. पहला दिन: 20 नवंबर, शुक्रवार (एकादशी)

भीष्म पंचक के पहले दिन यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी पर भगवान विष्णु के चरणों में कमल का फूल अर्पित करने का विधान बताया गया है. कमल को पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उनके चरणों में कमल चढ़ाएं और श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करें. साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत और मंत्र जाप कर सकते हैं.

2. दूसरा दिन: 21 नवंबर, शनिवार (द्वादशी)

भीष्म पंचक के दूसरे दिन भगवान विष्णु के घुटनों या जांघों पर बेलपत्र अर्पित करने का विधान है. आमतौर पर बेलपत्र को भगवान शिव की पूजा से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इस विशेष पूजा पद्धति में इसे भगवान विष्णु को भी अर्पित किया जाता है. इस दिन पूजा के दौरान भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव रखना चाहिए.

3. तीसरा दिन: 22 नवंबर, रविवार (त्रयोदशी)

तीसरे दिन भगवान विष्णु की नाभि पर चंदन, केसर या इत्र यानी सुगंधित गंध लगाने का विधान बताया गया है. धार्मिक मान्यताओं में भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी के प्रकट होने की कथा का विशेष महत्व है. ऐसे में इस दिन नाभि पर सुगंधित द्रव्य अर्पित करके भगवान की पूजा की जाती है. चंदन और केसर को पूजा में पवित्रता और शुभता से जोड़कर देखा जाता है.

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4. चौथा दिन: 23 नवंबर, सोमवार (चतुर्दशी)

भीष्म पंचक के चौथे दिन भगवान विष्णु के कंधों पर गुड़हल यानी जवा का फूल अर्पित किया जाता है. इस दिन श्रद्धालु भगवान की विधि-विधान से पूजा करके उन्हें गुड़हल का फूल चढ़ा सकते हैं. पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान-पुण्य करना भी शुभ माना जाता है.

5. पांचवां दिन: 24 नवंबर, मंगलवार (पूर्णिमा)

भीष्म पंचक के अंतिम दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के सिर पर मालती के फूल अर्पित करने का विधान है. इसी के साथ पांच दिवसीय व्रत का समापन होता है. इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा-अर्चना करके व्रत का पारण किया जाता है. श्रद्धालु अपनी परंपरा और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण भोजन, दान और जरूरतमंदों की सहायता भी कर सकते हैं.

क्यों कहा जाता है इसे भीष्म पंचक?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, महाभारत काल में बाणों की शय्या पर लेटे भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की थी. इस दौरान उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के समक्ष धर्म, नीति और जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई थीं. मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक के इन पांच दिनों में भीष्म पितामह ने विशेष रूप से भगवान विष्णु की आराधना की थी. इसी वजह से इन पांच दिनों को भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है.

इस अवधि में भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, जप और दान का विशेष महत्व बताया गया है. श्रद्धालु इन पांच दिनों में सात्विक जीवनशैली अपनाते हैं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं.