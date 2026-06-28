सिर्फ 12 हजार सैलरी वाले के खाते में 165 करोड़! जानिए छत्तीसगढ़ के सबसे रहस्यमयी बैंक घोटाले के बारे में

साल 2020 के इस हाई-प्रोफाइल और संदिग्ध मामले में अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, यानी सीबीआई ने अपनी तफ्तीश पूरी कर ली है.

छत्तीसगढ़ के भिलाई में रहने वाले अनिमेष सिंह एक होटल में नौकरी करते थे

उनका मासिक वेतन महज 12 हजार रुपये था

साल 2020 में अनिमेष के खाते से करीब 165 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेन-देन सामने आया था

सीबीआई ने इस मामले की वित्तीय जांच पूरी कर ली है

सोचिए, अगर किसी इंसान की महीने की सैलरी महज 12 हजार रुपये हो और अचानक उसके बैंक खाते में 165 करोड़ रुपये का लेन-देन सामने आ जाए, तो क्या होगा? सुनने में यह किसी सस्पेंस फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के भिलाई में ऐसा सचमुच हुआ है. करीब छह साल पुराना यह हाई-प्रोफाइल मामला एक बार फिर से हर तरफ चर्चा का विषय बन गया है.

अच्छी बात यह है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी सीबीआई ने इस पूरे खेल की जांच पूरी कर ली है. अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जुलाई के आखिरी हफ्ते में इस मामले की अगली सुनवाई होगी, जहां सीबीआई अपनी सीलबंद जांच रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करेगी.

आखिर क्या है ये पूरा मामला?

ये पूरा किस्सा साल 2020 का है. भिलाई के रहने वाले अनिमेष सिंह एक होटल में नौकरी करते थे, जहां उन्हें हर महीने करीब 12 हजार रुपये वेतन मिलता था. लेकिन जब उनके यस बैंक के खाते की जांच हुई, तो अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई. उस साल उनके खाते से करीब 165 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेन-देन किया गया था. अब सोचने वाली बात थी कि जिस इंसान की साल भर की कमाई भी डेढ़ लाख रुपये न हो, उसके खाते में करोड़ों रुपये कहां से आ रहे थे? ये बात सामने आते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

सीबीआई की जांच में क्या खुला राज?

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी थी. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस आरके अग्रवाल की बेंच के सामने इस केस की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने इस पूरे मामले की परत-दर-परत जांच की है.

एजेंसी ने बैंक के सारे रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और वित्तीय दस्तावेजों को बारीकी से खंगाला है. सीबीआई ने साफ किया है कि उन्हें अब इस बात का पूरा पता चल चुका है कि यह मोटी रकम किस रास्ते से अनिमेष के खाते में आई थी और फिर इसे किन-किन दूसरे खातों या माध्यमों से आगे भेजा गया यानी पैसों का पूरा रूट मैप अब जांच एजेंसी के हाथ में है.

कोर्ट तक कैसे पहुंचा यह खेल?

जब एक आम होटल कर्मचारी के खाते में इतने पैसे दिखे, तो कई तरह के गंभीर सवाल खड़े होने लगे. लोगों को शक था कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रैकेट या काले धन को सफेद करने का खेल चल रहा है. इस मामले को दबाने की कोशिशों के बीच सामाजिक कार्यकर्ता प्रभु नाथ मिश्रा और वकील सतीश त्रिपाठी ने हिम्मत दिखाई.

उन्होंने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की और मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच किसी स्वतंत्र और बड़ी एजेंसी से कराई जाए. इसी याचिका पर कड़ा रुख अपनाते हुए हाई कोर्ट ने मामला सीबीआई के हवाले किया था.

राज्य सरकार और स्थानीय एजेंसियों पर उठे सवाल

याचिका लगाने वाले एडवोकेट सतीश त्रिपाठी का आरोप है कि शुरुआत में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया था कि इस मामले की जांच एसीबी और ईओडब्ल्यू जैसी स्थानीय एजेंसियां कर रही हैं. लेकिन सच तो यह है कि लंबे समय तक इस जांच में कोई खास प्रगति नहीं दिखी और न ही कभी कुछ साफ-साफ बताया गया.

ऐसा लगता था जैसे मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश हो रही थी. लेकिन अब जब सीबीआई ने इस केस की पूरी कुंडली तैयार कर ली है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई के अंत में होने वाली सुनवाई में कई बड़े और रसूखदार चेहरों के नाम सामने आ सकते हैं. सबको इंतजार है कि आखिर इस 165 करोड़ के खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है.