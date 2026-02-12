FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

आज भारत बंद! स्कूल, कॉलेज, बैंक, बस-ट्रेन… घर से निकलने से पहले जान लें क्या खुला है और क्या बंद?

चौदह राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा आज 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुलाई गई है. परिवहन, बैंकिंग और बाजारों पर इसका असर पड़ सकता है, हालांकि आपातकालीन सेवाएं सुचारू रहेंगी.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Feb 12, 2026, 07:28 AM IST

आज भारत बंद! स्कूल, कॉलेज, बैंक, बस-ट्रेन… घर से निकलने से पहले जान लें क्या खुला है और क्या बंद?

Bharat Bandh

भारत बंद आज: 14 ट्रेड यूनियनों का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन; परिवहन से लेकर बैंकिंग तक क्या खुला और क्या बंद?
आज, 12 फरवरी 2026 को भारत के विभिन्न हिस्सों में 'भारत बंद' का आह्वान किया गया है. संयुक्त किसान मोर्चा और 10 से अधिक प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के समर्थन से यह हड़ताल आयोजित की जा रही है. इसका मुख्य उद्देश्य नई श्रम संहिताओं और हालिया कृषि संबंधी विधेयकों का विरोध करना है.

यातायात और परिवहन पर प्रभाव

सड़कों पर 'चक्का जाम' के कारण सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में बाधा आ सकती है.

बसें और ऑटो-रिक्शा: हड़ताल समर्थित राज्यों में सरकारी बसें और ऑटो सेवाएं ठप रह सकती हैं.

ट्रेन और उड़ानें: रेलवे और हवाई सेवाएं अपने निर्धारित समय पर चलेंगी, लेकिन स्थानीय परिवहन न मिलने के कारण यात्रियों को स्टेशन या एयरपोर्ट पहुंचने में देरी हो सकती है.

निजी वाहन: सड़कों पर अवरोध की संभावना को देखते हुए निजी वाहनों से निकलने वालों को अतिरिक्त समय लेकर चलने की सलाह दी गई है.

बैंक और बाजार की स्थिति

बैंकिंग क्षेत्र के प्रमुख संगठनों (AIBEA, AIBOA और BEFI) ने इस हड़ताल का समर्थन किया है. इसके चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कामकाज प्रभावित हो सकता है. एटीएम सेवाएं चालू रहने की उम्मीद है, लेकिन शाखाओं में चेक क्लियरिंग और नकदी जमा जैसे कार्यों में देरी हो सकती है. कई राज्यों में खुदरा दुकानें और थोक मंडियां भी बंद रहने की संभावना है.

स्कूल और कॉलेजों का क्या होगा?

देश में स्कूलों के लिए कोई अधिकारिक छुट्टी घोषित नहीं की गई है. हालांकि, केरल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में स्थानीय समर्थन अधिक होने के कारण कई निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान बंद रह सकते हैं. अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे स्कूल प्रबंधन से पुष्टि करने के बाद ही बच्चों को भेजें.

क्यों हो रहा है 'भारत बंद', प्रमुख मांगें क्या हैं?

  • प्रदर्शनकारी संगठन निम्नलिखित मुख्य मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं:
  • श्रम संहिता: नवंबर 2025 में अधिसूचित चार नई श्रम संहिताओं और नियमों को रद्द करना.
  • कृषि विधेयक: बीज विधेयक और विद्युत संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग.
  • MGNREGA: मनरेगा (MGNREGA) योजना की पूर्ण बहाली और सुदृढ़ीकरण.
  • रोजगार मिशन: विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 का विरोध.




