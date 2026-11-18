बदमाश शोरूम से करोड़ों रुपये के सोने-चांदी के गहने और नकदी लूटकर फरार हो गए. विरोध करने पर एक कर्मचारी की बंदूक की बट से पिटाई भी की गई.

बिहार के बेतिया में बुधवार (18 नवंबर 2026) दोपहर को बदमाशों ने एक बड़े ज्वेलरी शोरूम को निशाना बनाकर करोड़ों रुपये की लूट को अंजाम दिया. हथियारों से लैस 6 से 7 बदमाश अचानक शोरूम में घुसे और वहां मौजूद कर्मचारियों को बंदूक के दम पर अपने कब्जे में ले लिया.

बदमाशों की इस हरकत से पूरे शोरूम में अफरा-तफरी मच गई. अपराधियों ने कर्मचारियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया और उन पर बंदूकें तान दीं. इसके बाद बेखौफ होकर लूटपाट शुरू कर दी. ये वारदात बेतिया के कालीबाग थाना क्षेत्र में सुप्रिया सिनेमा रोड स्थित सैनको गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी शोरूम में हुई.

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना

ये पूरी घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, दोपहर के समय हथियार लेकर पहुंचे बदमाशों ने शोरूम में घुसते ही कर्मचारियों को डराना शुरू कर दिया. किसी को विरोध करने या मदद के लिए आवाज लगाने का मौका तक नहीं मिला. अपराधी दुकान में रखे सोने-चांदी के कीमती गहने और नकदी अपने साथ समेटने लगे.

बेतिया: सेनको गोल्ड लूटकांड का CCTV फुटेज आया सामने... सुप्रिया रोड स्थित ज्वेलरी शोरूम में हुई थी लूट... हथियार लेकर बेखौफ घूमते दिखे अपराधी... एक अपराधी निचले फ्लोर पर हथियार लेकर रहा तैनात... हथियार के दम पर अपराधियों ने दिया लूट को अंजाम #BiharNews https://t.co/3HjOasqonF November 18, 2026

विरोध किया तो बंदूक की बट से कर्मचारी को पीटा

लूट के दौरान बदमाशों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की. जब एक कर्मचारी ने अपराधियों का विरोध करने की कोशिश की तो उन्होंने बंदूक की बट से उसकी पिटाई कर दी. इस हमले में कर्मचारी घायल हो गया. बदमाश शोरूम में रखे ज्यादातर गहने और कैश लेकर फरार हुए हैं. लूटे गए सामान की कुल कीमत 30 से 40 करोड़ रुपये बताई जा रही है. हालांकि, नुकसान का सही आंकड़ा अभी सामने आना बाकी है.

मौके पर पहुंचे DIG और SSP

घटना की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. चंपारण रेंज के DIG हर किशोर राय और SSP कुमार गौतम पुलिस की टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. अधिकारियों ने शोरूम का जायजा लिया और वहां मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ कर बदमाशों की संख्या, उनके हुलिए और वारदात के तरीके की जानकारी ली.

🚨 ARMED ROBBERS LOOT SENCO JEWELLERS SHOWROOM IN BIHAR'S BETTIAH Around eight armed men arriving on three motorcycles allegedly looted gold and diamond jewellery from a Senco Gold & Diamonds showroom on Supriya Road in Bettiah, West Champaran on Wednesday afternoon. The initial estimate of the stolen jewellery is around ₹30–40 crore though the exact value is yet to be assessed. Police officials including the DIG reached the spot. An investigation is underway. 🎥 CCTV Footage #Bihar #Bettiah #Robbery — contentkikamii (@contentkikamii) November 18, 2026

अपराधियों की पहचान करने में जुटी पुलिस

पुलिस अब शोरूम में लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाल रही है ताकि लूट में शामिल अपराधियों की पहचान की जा सके. इसके अलावा आसपास के रास्तों और इलाके में लगे दूसरे कैमरों की फुटेज भी जांच के दायरे में है. पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बदमाश किस वाहन से आए थे और वारदात के बाद किस रास्ते से भाग निकले.

बहरहाल, व्यस्त सड़क पर दिनदहाड़े हुई इस लूट ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं और मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है.

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