घर की सफाई करेंगे रोबोट! 30000 के अंदर खरीदें ये 5 स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर

बदलते दौर और भागदौड़ भरी जिंदगी में घर की साफ-सफाई के लिए वक्त निकालना काफी मुश्किल हो गया है. ऐसे में स्मार्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर आपके इस काम को बेहद आसान बना सकते हैं.

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में घर की साफ-सफाई के लिए वक्त निकालना काफी मुश्किल काम हो गया है. झाड़ू-पोछा करने में न सिर्फ समय बर्बाद होता है, बल्कि पीठ और कमर का दर्द मुफ्त में मिल जाता है. लेकिन तकनीक के इस दौर में अब आपको इस बात की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है.

30,000 रु तक के 5 रोबोट वैक्यूम क्लीनर

आपके घर को चमकाने की जिम्मेदारी अब खुद रोबोट उठाएंगे. भारतीय बाजार में ऐसे कई स्मार्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर मौजूद हैं, जो आपके बजट में फिट बैठते हैं. अगर आपका बजट 30,000 रुपये तक का है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 सबसे बेहतरीन रोबोट वैक्यूम क्लीनर की लिस्ट, जो आपके घर की सफाई को बेहद आसान और पूरी तरह ऑटोमैटिक बना देंगे.

1. Xiaomi रोबोट वैक्यूम क्लीनर (Xiaomi Robot Vacuum Cleaner)

शाओमी का यह वैक्यूम क्लीनर भारतीय घरों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है. यह झाड़ू लगाने के साथ-साथ पोछा भी बखूबी कर लेता है. इसमें बेहतरीन लेजर नेविगेशन सिस्टम दिया गया है, जो घर के कोने-कोने को पहचानकर सफाई करता है. इसे आप अपने स्मार्टफोन ऐप से कहीं भी बैठे कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी कीमत 20,000 से 25,000 रुपये के बीच बैठती है.

2. यूरेका फोर्ब्स रोबो L10 (Eureka Forbes Robo L10)

होम एप्लायंसेज की दुनिया में यूरेका फोर्ब्स एक जाना-माना नाम है. इनका यह रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर दमदार सक्शन पावर के साथ आता है, जो फर्श पर जमी जिद्दी से जिद्दी धूल और पालतू जानवरों के बालों को भी आसानी से खींच लेता है. इसकी इंटेलिजेंट मैपिंग तकनीक घर के सामानों से टकराने से बचाती है. यह आपके 30,000 के बजट में आसानी से फिट हो जाता है. इसकी कीमत 25,000 से 30,000 रुपये के बीच बैठती है.

3. यूफी एंकर, रोबोवैक G30 (Eufy by Anker, RoboVac G30)

अगर आप एक शांत और बिना शोर किए सफाई करने वाला रोबोट चाहते हैं, तो यह मॉडल आपके लिए बेस्ट है. इसकी सक्शन पावर बहुत मजबूत है और यह बहुत पतले डिजाइन में आता है, जिससे यह सोफे और बेड के नीचे जाकर भी छिपी हुई गंदगी को साफ कर देता है. ऐप और वॉयस कंट्रोल (एलेक्सा) के साथ आने वाला यह रोबोट करीब 22,000 से 26,000 रुपये की रेंज में मिल जाता है.

4. ईकोवैक्स डीबॉट वाई1 प्रो (ECOVACS Deebot Y1 Pro)

इकोवैक्स का यह मॉडल बजट सेगमेंट में काफी लोकप्रिय है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी बड़ी बैटरी और स्मार्ट मैपिंग है. यह एक बार चार्ज होने पर बड़े से बड़े फ्लैट को आसानी से साफ कर सकता है. इसमें झाड़ू और पोछा दोनों की सुविधा मिलती है. इसकी कीमत अक्सर ऑफर्स के दौरान 25,000 रुपये के आसपास रहती है.

5. आईरोबोट कॉम्बो मॉडल (iRobot Roomba Combo)

आईरोबोट इस इंडस्ट्री का काफी प्रीमियम ब्रांड माना जाता है, लेकिन इसका कॉम्बो मॉडल 30,000 रुपये के अंदर की रेंज में एक शानदार डील है. यह वैक्यूम और मॉप दोनों काम एक साथ करता है. इसका सेंसर तकनीक इतना एडवांस है कि यह कालीन और नॉर्मल फर्श के बीच का अंतर समझकर उस हिसाब से सफाई की सेटिंग बदल लेता है.