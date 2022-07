Best Colleges in India: ये हैं भारत के टॉप इंस्टीट्यूट्स, शिक्षा मंत्रालय ने जारी की रैंकिंग

शिक्षा मंत्रालय ने जारी की लिस्ट

डीएनए हिंदी: शिक्षा मंत्रालय ने देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी की है. इस रैंकिग के अनुसार, IIT Madras देश का बेस्ट शिक्षण संस्थान है जबकि IISc बेंगलुरु देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी है. शिक्षा मंत्रालय की रैंकिंग के अनुसार, IIM Ahmedabad देश का बेस्ट बी-स्कूल है. आईआईएम- अहमदाबाद (IIM Ahmedabad) के बाद आईआईएम बैंगलोर (IIM Banglore) और आईआईएम कोलकाता (IIM Kolkata) का नंबर आता है.

बात अगर कॉलेजों की करें तो शिक्षा मंत्रालय ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज और हिंदू कॉलेज को बेस्ट कॉलेज बताया है. इसके बाद कोलकाता के प्रेसीडेंसी कॉलेज का नंबर आता है. शिक्षा मंत्रालय की रैंकिंग में नई दिल्ली के AIIMS के बेस्ट मेडिकल कॉलेज बताया गया है जबकि चेन्नई के सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज को बेस्ट डेंटल कॉलेज बताया गया है. देश के बेस्ट शिक्षण संस्थानों में आईआईटी मद्रास के बाद आईआईटी- दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे का नंबर आता है.

List of Best Universities in India

भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु जवाहरलाल नेहरु यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली जाधवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता अमृता विश्व विद्यापीठ, कोयंबटूर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी मनिपाल एकाडमी ऑफ हायर एजुकेशन, मनिपाल कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कोलकाता वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेल्लोर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद

Overall List of Best Institute's

आईआईटी मद्रास (IIT Madras) आईआईएस बेंगलुरु (IIT Bangalore) आईआईटी बॉम्बे (IIT Bombay) आईआईटी दिल्ली (IIT Delhi) आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur) आईआईटी खड़गपुर (IIT Kharagpur) आईआईटी रुड़की (IIT Roorkee) आईआईटी गुवाहाटी (IIT Guwahati) एम्स नई दिल्ली (IIT New Delhi) जेएनयू नई दिल्ली (JNU New Delhi)

Top Engineering Institute's in India

आईआईटी, मद्रास आआईटी, दिल्ली आआईटी, बॉम्बे आईआईटी, कानपुर आईआईटी, खड़गपुर आईआईटी, रुड़की आईआईटी, गुवाहाटी एनआईटी, तिरुचिरापल्ली आईआईटी, हैदराबाद एनआईटी, कर्नाटक

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों (Latest News) पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में (Hindi News) पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर