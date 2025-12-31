बेंगलुरु न्यू ईयर गाइडलाइंस: 31 दिसंबर को घर से निकलने से पहले जान लें ट्रैफिक नियम, 50 फ्लाईओवर्स रहेंगे बंद

भारत
Bangaluru New Year Guidelines: बेंगलुरु पुलिस ने नए साल के जश्न के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. एमजी रोड सहित प्रमुख सड़कें बंद रहेंगी, 50 फ्लाईओवर्स पर आवाजाही प्रतिबंधित होगी और नशे में गाड़ी चलाने वालों पर 166 चेक पोस्ट से नजर रखी जाएगी.
बेंगलुरु में नए साल के जश्न को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए शहर की ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली है. जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) कार्तिक रेड्डी ने मंगलवार को विस्तृत सुरक्षा योजना साझा की, जिसका मुख्य उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना और सड़कों पर जाम की स्थिति को रोकना है.
31 दिसंबर की रात 8 बजे से सुबह 2 बजे तक एमजी रोड, ब्रिगेड रोड, चर्च स्ट्रीट, रेजिडेंसी रोड और सेंट मार्क रोड जैसी प्रमुख सड़कों पर वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा, इन इलाकों में शाम 4 बजे से ही पार्किंग बैन कर दी गई है.
शहर के 50 बड़े फ्लाईओवर्स को रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक यातायात के लिए बंद रखा जाएगा. एयरपोर्ट रोड फ्लाईओवर पर केवल चार पहिया वाहनों को अनुमति मिलेगी, जबकि दो पहिया वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा. यह कदम देर रात होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है.
नशे में गाड़ी चलाने वालों को पकड़ने के लिए पूरे बेंगलुरु में 166 विशेष चेक पोस्ट बनाए गए हैं. कार्तिक रेड्डी ने बताया कि अब तक 3,300 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 31 दिसंबर की रात यह अभियान और भी सख्त रहेगा. सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए 2,432 ट्रैफिक पुलिसकर्मी और 400 ट्रैफिक वार्डन तैनात किए जाएंगे. पुलिस ने स्टंट राइडिंग, व्हीली और ओवर-स्पीडिंग करने वालों को सख्त चेतावनी दी है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे निजी वाहनों के बजाय नम्मा मेट्रो, बीएमटीसी बसों, कैब और ऑटो का उपयोग करें. प्रमुख इलाकों (CBD और कोरमंगला) में यात्रियों के लिए विशेष पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ पॉइंट बनाए गए हैं.
