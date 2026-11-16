PRESS स्टीकर लगी कार से लाशों को लगाता रहा ठिकाने, बेंगलुरु के कैब ड्राइवर ने 16 दिन में क्यों कीं 7 हत्याएं?

बेंगलुरु के कैब ड्राइवर ने फर्जी पत्रकार बनकर और 'Journalist Trip' बैनर की आड़ में 7 मर्डर किए. त्योहार की भीड़ में पुलिस से बचकर आरोपी कर्नाटक और तमिलनाडु में लाशें फेंकता रहा.

इंदू शेखर ने पुलिस को बताया है कि हत्या करने के बाद वह शांत है ( Photo Credit- Social Media X )

बेंगलुरु शहर से एक बेहद खौफनाक मामला सामने आया है, जहां इंदु शेखर नाम के एक कैब ड्राइवर ने 16 दिनों के भीतर पत्नी और परिवार के 6 अन्य सदस्यों की हत्या कर दी. ये सभी हत्याएं 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच दशहरा और दीपावली के त्योहार के दौरान अंजाम दी गईं.

आरोपी ने सभी हत्याओं को एक-एक करके प्लानिंग के साथ पूरा किया. उसने सबसे पहले पत्नी का सिर सिलबट्टे से कुचलकर हत्या की और उसके शव को नंदी हिल्स के पास फेंक दिया. इसके बाद उसने साले और बाकी रिश्तेदारों को शराब और मटन की दावत पर बुलाया. दावत के दौरान उसने शराब में धुत्त करके उनकी हत्या कर दी और शवों को ठिकाने लगा दिया. पकड़े जाने से बचने के लिए उसने टेप के रोल का इस्तेमाल किया और मारे गए लोगों के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके परिवार वालों को भटकाता रहा.

कार पर 'PRESS' स्टीकर लगाकर घूमता रहा

सात लाशों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं था, लेकिन इंदु शेखर ने इसके लिए बेहद शातिराना तरीका निकाला. उसके पास एक टोयोटा एटियोस कार थी. उसने कार के पिछले शीशे पर लाल और सफेद रंग का 'PRESS' स्टीकर चिपका दिया.

इसके साथ ही उसने कार की डिग्गी पर एक रंग-बिरंगा बैनर लटकाया जिस पर बड़े अक्षरों में 'Journalist Trip' लिखा हुआ था. त्योहारों के समय सड़कों पर भारी भीड़ और पुलिस जांच चल रही थी, लेकिन कार पर लगे स्टीकर और बैनर को देखकर कोई भी यही समझता था कि कार में पत्रकारों की टीम किसी कवरेज या मीडिया टूर पर निकली है. इस तरह बिना किसी पुलिस पूछताछ या जांच के वह आसानी से लाशों को कार में रखकर शहर के बाहर ले जाता रहा.

बैनर से नंबर प्लेट क्यों छिपाया?

जांच में पुलिस को पता चला कि कार के पीछे 'Journalist Trip' का बैनर महज एक स्टीकर नहीं था, बल्कि उसे खास मकसद से लगाया गया था. बैनर को कार की डिग्गी पर इस तरीके से लटकाया गया था जिससे कार की नंबर प्लेट पूरी तरह ढक जाती थी. पुलिस को शक है कि ऐसा जानबूझकर किया गया था ताकि सीसीटीवी कैमरों या चेकपोस्ट पर कार का नंबर नोट न हो सके.

फर्जी पत्रकार बनने के लिए इंदु शेखर ने पूरी तैयारी कर रखी थी. वह एक यूट्यूब चैनल भी चलाता था. उसने मीडिया के नाम से फर्जी विजिटिंग कार्ड और आईडी कार्ड बनवा रखे थे. उसको पूरा यकीन था कि पत्रकार का भेष देखकर नाके पर मौजूद पुलिस या आम लोग उस पर शक नहीं करेंगे और कार को रुकवाएंगे नहीं. जांच में यह बात भी सामने आई है कि सकलेशपुर और मंगलुरु के इलाकों में भी उसकी कार को इस बैनर के साथ देखा गया था.

#WATCH | Bengaluru | The Bengaluru Police have arrested a person, Indushekar, after he claimed he killed 7 members over a family dispute. Police have taken up the case and are verifying facts and details, as per the DCP, North Bengaluru (Visuals from the accused's residence) https://t.co/UTzSyALwJD — ANI (@ANI) November 6, 2026

लाशों को कहां-कहां ठिकाने लगाया गया?

इंदु शेखर ने सभी 7 लाशों को एक साथ ठिकाने नहीं लगाया, बल्कि उसने कर्नाटक और तमिलनाडु के अलग-अलग इलाकों में शवों को फेंक दिया. वह हर बार अलग तरीका अपनाता था ताकि पुलिस या स्थानीय लोगों को किसी एक पैटर्न का पता न चल सके. जब वह एक शव को ठिकाने लगाकर लौटता था, तो फिर अगली हत्या की योजना बनाता था. इस दौरान उसने मारे गए रिश्तेदारों के फोन चालू रखे और उनका इस्तेमाल करके मैसेज व कॉल के जरिए रिश्तेदारों को बहकाता करता रहा कि वे सभी ठीक हैं और कहीं बाहर गए हुए हैं.

हत्याकांड के पीछे क्या वजह थी?

पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद जब इंदु शेखर से पूछताछ की गई तो उसने हत्याओं की वजह बताई. उसने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी लगातार उसका अपमान करती थी और उसे नीचा दिखाती रहती थी. पुलिस के सामने बयान देते हुए उसने कहा कि 7 लोगों की हत्या करने के बाद अब उसको मन की शांति और संतुष्टि मिल गई है.

इस केस में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब जांच में आरोपी की बेटी का नाम भी सामने आया. पुलिस के मुताबिक, बेटी ने पिता की इस खौफनाक साजिश में मदद की थी. इसके बदले में इंदु शेखर ने बेटी को उसकी मां के हिस्से की जायदाद और प्रॉपर्टी देने का वादा किया था. फिलहाल बेंगलुरु पुलिस इंदु शेखर और उसकी बेटी दोनों से हिरासत में लगातार पूछताछ कर रही है ताकि सभी 7 हत्याओं की कड़ियों को पूरी तरह जोड़ा जा सके.

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