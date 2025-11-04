FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

मुजफ्फरनगर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी की पिटाई करने वाले बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पुलिस ने दोनों को धर दबोचा

'मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मार डाला...', PhonePe से खुला कातिल डॉक्टर का राज, गर्लफ्रेंड को भेजा था मैसेज

Bengaluru Doctor Murder Case: डॉक्टर कृतिका एम रेड्डी की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी पति का मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त किया था. जिनको एनालिसिस के लिए FSL भेजा गया था.

Latest News

रईश खान

Updated : Nov 04, 2025, 07:45 PM IST

'मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मार डाला...', PhonePe से खुला कातिल डॉक्टर का राज, गर्लफ्रेंड को भेजा था मैसेज

Bengaluru doctor murder case

बेंगलुरु में डॉक्टर कृतिका एम रेड्डी की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पत्नी की हत्या करने के बाद डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजा था. यह मैसेज किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं, बल्कि यूपीआई ऐप PhonePe पर भेजा गया था. जिसमें डॉक्टर रेड्डी ने लिखा, '‘मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मार डाला…'. यह मैसेज उन्होंने 4-5 अन्य महिलाओं को भी भेजा था.

बताया जा रहा है कि महेंद्र रेड्डी लगभग एक साल से इन महिलाओं के टच में था. जिनमें से कुछ मेडिकल प्रोफेशनल भी थीं. पत्नी की हत्या करने के बाद भी उन्होंने इन महिलाओं से संपर्क जारी रखा. लेकिन फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के जरिए नहीं, बल्कि फोन पे पर मैसेज भेजता था. एक महिला तो इनमें वो थी, जो पहले उसका प्रपोजल ठुकरा चुकी थी.

कृतिका एम रेड्डी की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी पति का मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त किया था. जिनको एनालिसिस के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजा गया. एफएसएल को रिपोर्ट में अब यह चौंकाने वाला खुलास हुआ.

पुलिस को जांच में पता चला है कि महेंद्र रेड्डी 2023 में मुंबई की एक महिला के संपर्क में आया था. उसको शादी का प्रस्ताव दिया था. कई बार मिलने भी गया. लेकिन कुछ समय बाद उस महिला से दूरी बना ली और अपने पिता से यह करलवाया कि उसकी दुर्घटना में मौत हो गई. लेकिन सिंतबर के महीने में डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने फिर उस महिला से संपर्क किया और मौत की खबर को झूठा बताया.

बताया जा रहा है कि महेंद्र ने उस महिला को बताया कि ज्योतिषीय चार्ट के अनुसार, उसकी पहली पत्नी की मृत्यु होने वाली है. वह उसी से प्यार करता है और शादी करेगा.

क्या था पूरा मामला?
बता दें कि डॉक्टर कृतिका रेड्डी की 21 अप्रैल 2025 को मौत हो गई थी. पुलिस जांच में पता चला है कि विक्टोरिया अस्पताल के सर्जन महेंद्र रेड्डी ने अपनी पत्नी कृतिक को एनेस्थेटिक की ओवरडोज दी थी. जिसकी वजह से कृतिका की तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई. इस घटना में करीब 6 महीने के बाद महेंद्र को गिरफ्तार किया गया था.

