'टॉयलेट के बहाने जबरन घर में घुसा, और फिर...', बेंगलुरु महिला ने खुद बताई डिलीवरी एजेंट की घिनौनी करतूत; आरोपी गिरफ्तार! जानें पूरा मामला

बेंगलुरु में डिलीवरी एजेंट ने टॉयलेट के बहाने घर में घुसकर महिला के साथ अश्लील हरकत की. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी विजय मल्लिकार्जुन कामत को गिरफ्तार कर लिया है.

ऑनलाइन शॉपिंग के इस दौर में डिलीवरी सेवाओं ने हमारी जिंदगी आसान तो बना दी है, लेकिन कई बार ये सेवाएं असुरक्षा का बड़ा कारण भी बन रही हैं. बेंगलुरु से एक ऐसा ही दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक डिलीवरी एजेंट ने महिला की मजबूरी और सुरक्षा का फायदा उठाकर उसके घर में घुसकर अश्लील हरकत की.

क्या है पूरा मामला?

बेंगलुरु की मराठाहल्ली निवासी निलोफर फातिमा ने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया कि एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी एजेंट पार्सल लेकर उनके घर पहुंचा. पार्सल देने के बाद उसने टॉयलेट इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी. महिला ने सुरक्षा कारणों से साफ मना कर दिया और पास के घरों में जाने की सलाह दी. लेकिन, सभी नियमों और शिष्टाचारों को ताक पर रखकर, डिलीवरी एजेंट ने जबरन चप्पलें उतारीं और महिला की अनुमति के बिना फ्लैट के अंदर घुस गया.

अंदर घुसकर की घिनौनी हरकत

महिला का आरोप है कि टॉयलेट का उपयोग करने के बाद जब वह बाहर आया, तो उसने बेहद आपत्तिजनक हरकत की और अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाए. अपने ही घर में इस तरह के बर्ताव से महिला सन्न रह गई. वह इतनी डर गई थी कि उसने तुरंत अपना फोन कैमरा ऑन कर दिया और सुरक्षित रहने के लिए मुख्य दरवाजा खुला रखा ताकि मदद के लिए बाहर भाग सके. महिला का कहना है कि यह अनुभव उनके लिए बेहद अपमानजनक और डरावना था.

पुलिस की कार्रवाई

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बेंगलुरु पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं (75, 79 और 329(2)) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी की पहचान विजय मल्लिकार्जुन कामत के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया है.

इस घटना ने एक बार फिर डिलीवरी एजेंटों के सत्यापन और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है, वहीं सोशल मीडिया पर यूजर्स महिलाओं की सुरक्षा के लिए डिलीवरी सेवाओं के सख्त नियमों की मांग कर रहे हैं.

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