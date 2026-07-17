Bengal SIR: वोटर लिस्ट से हटे लोगों के लिए दाखिल याचिका पर SC ने कहा- चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं

याचिकाकर्ता ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने की वजह से राज्य में लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और अन्नपूर्णा योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं और उन्हें जाति प्रमाणपत्र भी नहीं मिल पा रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 जुलाई, 2026) को पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से लोगों को हटाए जाने के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर चुनाव आयोग, बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है. याचिका में लिस्ट से हटे लोगों की तरफ से दाखिल दावों और आपत्तियों का विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ा सार्वजनिक करने का अनुरोध किया गया है. याचिका में बताया गया कि लिस्ट से नाम हटने की वजह से ये लोग राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार यह याचिका पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एसआईआर समिति के अध्यक्ष प्रसेनजीत बोस ने दाखिल की है, जिस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच सुनवाई कर रही थी. याचिका एडवोकेट नेहा राठी के माध्यम से दायर की गई है.

याचिका में स्वीकार और खारिज किए गए फॉर्म-6 और फॉर्म-7 आवेदनों की संख्या के साथ-साथ अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित और निपटाए गए मामलों का विवरण भी मांगा गया है. प्रसेनजीत बोस की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायण ने कहा कि वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों के दावों और आपत्तियों की सुनवाई के लिए बनाई गईं 18 ट्रिब्यूनल्स के कामकाज के तरीके के कारण व्यावहारिक स्तर पर विसंगतियां और देरी हो रही है.

उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने की वजह से राज्य में लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और अन्नपूर्णा योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं और उन्हें जाति प्रमाणपत्र भी नहीं मिल पा रहे हैं. उनकी चिंता पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर मामले में दिए गए अपने फैसले का जिक्र किया और कहा, 'निर्वाचन आयोग का यह दायित्व है कि जब कोई ट्रिब्यूनल यह कहता है कि किसी व्यक्ति का नाम एसआईआर सूची में नहीं होना चाहिए, तो आयोग को नागरिकता अधिनियम के तहत उसकी नागरिकता के निर्धारण के लिए मामला केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय को भेजना होगा.'

बेंच ने कहा, 'नागरिकता तय करने के मामले में निर्वाचन आयोग कोई संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है. कानून में कोई भ्रम नहीं है. निर्वाचन आयोग का अधिकार सिर्फ मतदाता सूची के पर्यवेक्षण और नियंत्रण तक है.' वकील ने कहा कि अब भी 33.5 लाख अपीलें लंबित हैं और जिन मामलों का निपटारा हो चुका है, उनमें करीब 70 प्रतिशत दावों को स्वीकार किया गया है और जब तक अपीलों का निपटारा होता है, तब तक उन लोगों को पीडीएस और अन्य सरकारी योजनाओं से बाहर कर दिया जाता है.

कोर्ट इस नई याचिका पर 25 अगस्त को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने इसे उन याचिकाओं के साथ शामिल कर दिया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य लोगों ने दाखिल की हैं. याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत प्रदत्त अधिकारों को लागू कराने का अनुरोध किया गया है.

याचिका में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान सत्यापन चरण में 58 लाख से अधिक वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए गए. इसके बाद दावों और आपत्तियों के चरण में नाम जोड़ने के लिए 9.64 लाख (फॉर्म-6 और 6ए) और नाम हटाने के लिए 99 हजार से अधिक (फॉर्म-7) आवेदन प्राप्त हुए. इसके बावजूद 28 फरवरी को प्रकाशित अंतिम वोटर लिस्ट में सिर्फ 1.82 लाख नए नाम ही शामिल किए गए.

याचिकाकर्ता के अनुसार निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्रवार यह जानकारी सार्वजनिक नहीं की है कि कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने स्वीकार किए गए या कितने खारिज हुए.

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