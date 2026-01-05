Bengal SIR: क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनके भाई को चुनाव आयोग का समन, कोलकाता में पेश होने के निर्देश

Mohammed Shami: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनके भाई मोहम्मद कैफ को मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े मामले में चुनाव आयोग ने कोलकाता में पेश होने के निर्देश दिए हैं.

Mohammed Shami: भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनके भाई मोहम्मद कैफ को भारतीय चुनाव आयोग ने समन जारी किया है. आयोग ने दोनों भाइयों को कोलकाता में अधिकारियों के सामने पेश होने को कहा है. दरअसल, यह मामला पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के स्पेशनल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़ा हुआ है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह नोटिस सोमवार, 5 जनवरी को जारी किया गया था.

कुछ गड़बड़ियों के सिलसिले में तलब किया गया

बताया जा रहा है कि शमी और उनके भाई को पिछले साल 16 दिसंबर से पश्चिम बंगाल में शुरू हुई मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान सामने आई कुछ गड़बड़ियों के सिलसिले में तलब किया गया है. चुनाव आयोग के अनुसार, मतदाता गणना प्रपत्रों में वंशावली मैपिंग और सेल्फ मैपिंग से जुड़ी समस्याएं पाई गई थीं, जिसके बाद दोनों का नाम सुनवाई सूची में शामिल किया गया. इससे पहले शमी और उनके भाई को साउथ कोलकाता के जाधवपुर इलाके में स्थित कार्टजू नगर स्कूल में सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (AERO) के सामने पेश होना था.

सुनवाई में शामिल नहीं हो सके

हालांकि, मोहम्मद शमी उस समय राजकोट में विजय हजारे ट्रॉफी में पश्चिम बंगाल की टीम के लिए मैच खेल रहे थे, जिस वजह से वे सुनवाई में शामिल नहीं हो सके. अब चुनाव आयोग ने उन्हें दोबारा मौका देते हुए 9 से 11 जनवरी के बीच पेश होने के लिए कहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोहम्मद शमी का नाम कोलकाता नगर निगम (KMC) के वार्ड नंबर 93 की मतदाता सूची में दर्ज है, जो रासबिहारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. शमी का जन्म उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुआ था, लेकिन वे लंबे समय से कोलकाता में रह रहे हैं और वहीं के स्थायी निवासी माने जाते हैं.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी चिंता जताई

चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि सुनवाई के दौरान शमी और उनके भाई को अपने मतदाता रिकॉर्ड से जुड़े जरूरी दस्तावेज पेश करने होंगे, ताकि रिकॉर्ड में मौजूद कमियों को स्पष्ट किया जा सके. गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार पहले ही SIR प्रक्रिया पर सवाल उठा चुकी है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर प्रक्रिया की समयसीमा और पारदर्शिता को लेकर चिंता जताई थी. उनका कहना है कि अलग-अलग राज्यों में नियमों और समयसीमा में फर्क नजर आ रहा है, जिससे भ्रम की स्थिति बन रही है.

