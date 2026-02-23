बंगाल चुनाव से पहले TMC को बड़ा झटका, पार्टी के कद्दावर नेता मुकुल रॉय का निधन

पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेता मुकुल रॉय का निधन हो गया है. केंद्रीय मंत्री रहे मुकुल रॉय लंबे समय से अस्वस्थ थे और कोलकाता के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था.

तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता मुकुल रॉय का निधन हो गया. मुकुल रॉय TMC के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे. वह 73 साल के थे. उनके बेटे सुभ्रांशु रॉय ने उनके निधन की जानकारी दी है. रॉय लंबे समय में स्वास्थ्य समस्याओं से से जूझ रहे थे.

TMC के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे मुकुल रॉय

एक वक्त था जब मुकुल रॉय को TMC का दूसरा सबसे ताकतवर नेता माना जाता था. वह पार्टी के महासचिव रहे, ममता बनर्जी सरकार में मंत्री रहे. 90 के दशक में जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर TMC बनाने का ऐलान किया तो नई पार्टी का प्रस्ताव लेकर चुनाव आयोग से संपर्क करने वाले पहले नौ नेताओं में रॉय भी शामिल थे.

चार साल BJP में रहे, फिर TMC में लौटे

समय बीतने के साथ मुकुल रॉय और ममता बनर्जी के बीच दूरी आने लगी. पहले उन्हें पार्टी के महासचिव पद से हटा दिया गया. फिर पार्टी के कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी कम होती चली गई. साल 2017 में उन्होंने TMC छोड़ी और बीजेपी में शामिल हो गए. साल 2021 में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी की टिकट पर नादिया जिले की कृष्णानगर (नॉर्थ) से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. हालांकि, नतीजे आने के कुछ वक्त बाद ही वह फिर से टीएमसी में शामिल हो गए और ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनीं.

विधायिकी पर विवाद, पिछले महीने ही मिली थी राहत

टीएमसी में शामिल होने के बाद भी मुकुल रॉय ने विधायक के पद से इस्तीफा नहीं दिया. वह विधानसभा में बीजेपी विधायक के तौर पर काम करते रहे. बीजेपी ने उनकी विधायकी रद्द करने की मांग की, जिसे पश्चिम बंगाल के स्पीकर बिमान बंदोपाध्याय ने मानने से इनकार कर दिया. बंदोपाध्याय ने कहा था कि रॉय बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवार थे, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जा सकती है. उन्हें विधानसभा की पब्लिक अकाउंट्स कमिटी का अध्यक्ष भी बनाया गया. यह पद विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल के विधायक को दिया जाता है.

बीजेपी ने रॉय की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील की. 12 नवंबर, 2025 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने रॉय की सदस्यता रद्द करने के पक्ष में फैसला सुनाया. रॉय के बेटे सुभ्रांशु ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई. 16 जनवरी को CJI सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच ने रॉय को राहत देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी.

मनमोहन सरकार में मंत्री रहे मुकुल रॉय

साल 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले TMC UPA का हिस्सा बनी. इस चुनाव के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की दूसरी बार सरकार बनी. इस सरकार में TMC के मुकुल रॉय ने रेल मंत्री, केंद्रीय जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री, केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी निभाई.

Pained by the passing of former Union Minister Shri Mukul Roy Ji. He will be remembered for his political experience and efforts to serve society. Condolences to his family and supporters. Om Shanti. pic.twitter.com/qlrvKM5E2w — Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2026

पीएम मोदी ने निधन पर जताया शोक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर लिखा, "पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय के निधन से दुख हुआ. उन्हें अपने राजनीतिक अनुभव और समाज की सेवा के प्रयासों के लिए हमेशा याद किया जाएगा. उनके परिवारजनों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. ओम शांति."

पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने भी मुकुल रॉय के निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने लिखा, "वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ. उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले."

तृणमूल कांग्रेस के सांसद और महासचिव अभिषेक बनर्जी ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "मुकुल रॉय के निधन से बंगाल के राजनीतिक इतिहास के एक युग का अंत हो गया है. वे बहुत अनुभवी नेता थे. उनके योगदान ने राज्य की सार्वजनिक और राजनीतिक यात्रा के एक महत्वपूर्ण चरण को आकार देने में मदद की. तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक स्तंभ के रूप में, उन्होंने शुरुआती सालों में संगठन को बढ़ाने और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई. सार्वजनिक जीवन के प्रति उनके समर्पण को हमेशा याद किया जाएगा. मैं उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे."

