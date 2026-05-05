झाड़ू-पोछा लगाकर ₹2500 में चलाती थीं घर, अब बंगाल की विधायक हैं कलिता माजी

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बंगाल की आउस ग्राम सीट पर BJP की कलिता माजी ने चुनाव जीता है. कलिता माजी घरों में झाड़ू-पोछा लगाने का काम करती हैं, चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने छुट्टी ली थी.
पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है. अपने 44 साल के इतिहास में बीजेपी पहली बार बंगाल में सरकार बनाने जा रही है. बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत में कलिता माजी का नाम भी शामिल है. कलिता माजी ने पूर्व वर्धमान जिले के Ausgram Assembly Seat से जीत दर्ज की है. कलिता माजी की अपनी सफलता किसी कहानी से कम नहीं है. (बंगाल में कहां से कौन जीता? फुल विनर लिस्ट यहां देखें)
कलिता माजी मंगलकोट के कशेमनगर की रहने वाली हैं. वह घर चलाने के लिए घरों में झाड़ू-पोछा लगाने का काम करती हैं. वहीं, उनके पति सुब्रत माजी प्लंबर हैं. चुनाव आयोग के दिए एफिडेविट में उन्होंने बताया है कि वो साल में 30 हजार रुपये कमाती हैं, माने महीने में ढाई हजार रुपये. वहीं, उनके पति साल में 10 हजार रुपये कमाते हैं. कलिता माजी ने चुनाव लड़ने के लिए अपने काम से छुट्टी ली थी.
चुनाव आयोग को दिए शपथपत्र में कलिता माजी ने जानकारी दी है कि उन्हें अक्षर ज्ञान है. उनके और उनके पति की LIC पॉलिसी मिलाकर दोनों की संपत्ति 2 लाख 89 हजार रुपये की है. उनके पास न अपना घर है, न कोई ज़मीन और न ही गाड़ी. एक अच्छी बात ये है कि उन पर किसी तरह की देनदारी भी नहीं है.
जीत के बाद कलिता माजी ने कहा, 'यह आउस ग्राम के निवासियों की जीत है. महिलाओं पर अत्याचार हुए, लड़कियों के लिए स्कूल-कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है... मैंने उन सबकी ओर से यह लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की.' जीतने के बाद कैसा लग रहा है इस सवाल के जवाब में कलिता माजी ने कहा, 'मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन ये केवल मेरे अच्छे लगने की बात नहीं है ये पूरे आउस ग्राम की जीत है.'
आउस ग्राम विधानसभा सीट पर बीजेपी की कलिता माजी का मुकाबला TMC के श्यामा प्रसन्न लोहार से था. इस सीट पर कलिता माजी को 107692 वोट मिले. उन्होंने 12535 वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज की. उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी श्यामा प्रसन्न लोहार को 95,157 वोट मिले. इस सीट पर कुल 6 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से तीन को NOTA से भी कम वोट मिले. नोटा से कम वोट पाने वालों में कांग्रेस के तापस बराल भी शामिल हैं.
पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है. बीजेपी ने 207 सीटों पर जीत दर्ज की है. जबकि 15 साल तक सस्ता में रही ममता बनर्जी की TMC 80 सीटों पर सिमट गई है. खुद ममता बनर्जी अपनी भबानीपुर विधानसभा सीट हार गईं.
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