'उन्हें भारत ए की जरूरत नहीं…' शार्दुल ठाकुर ने BCCI सिलेक्टर्स को लिया आड़े हाथ, सरफराज खान को लेकर दिया बड़ा बयान

UPPRPB: 1 नवंबर को होगा यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती का एग्जाम, जानें जरूरी डिटेल्स

होटल के रूम में कभी नहीं छूनी चाहिए ये 5 चीजें, वजह जान कर हो जाएंगे हैरान

"ये दोस्ती की नई उड़ान" भारत-चीन के बीच सीधी फ्लाइट शुरू होने पर बीजिंग का बड़ा बयान आया सामने

एमसीए के कार्यक्रमों में महिला क्रिकेटर्स को मिलेगा सम्मान, शरद पवार ने दिया बड़ा बयान

Jammu kashmir: जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव के परिणाम जारी, जानिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में कौन रहा आगे

Nita Ambani most expensive jewels: 500 करोड़ के नेकलेस से लेकर 58 करोड़ रुपये की अंगूठी तक, देखें नीता अंबानी का ज्वेलरी कलेक्शन

चुनावी मैदान में आजम खान की एंट्री, बिहार चुनाव के लिए सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, देंखे नाम

Chhath Puja Nahay Khay: कल नहाय-खाय पर कद्दू-भात खाकर शुरू होगा 36 घंटे का व्रत, छठ के इस कड़े नियम को जान लें

ACC Headquarters में नहीं है Asia Cup की ट्रॉफी, विवादों में मोहसिन नकवी...

"ये दोस्ती की नई उड़ान" भारत-चीन के बीच सीधी फ्लाइट शुरू होने पर बीजिंग का बड़ा बयान आया सामने

2 अक्टूबर के घोषणा की गई थी कि भारत और चीन के बीच जल्द ही सीधी उड़ान शुरू की जाएगी. अब इंडिगो ने बताया है कि चीन के लिए पहली फ्लाइट 26 अक्टूबर को जाएगी. इस पर बीजिंग का बड़ा बयान सामने आया है.

सुमित तिवारी

Oct 24, 2025, 09:58 PM IST

"ये दोस्ती की नई उड़ान" भारत-चीन के बीच सीधी फ्लाइट शुरू होने पर बीजिंग का बड़ा बयान आया सामने

लंबे समय के बाद भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट शुरू होने जा रही है. रविवार से शुरू होने वाली इस फ्लाइट को बीजिंग ने दोस्ती की उड़ान करार दिया है. चीन ने शुक्रवार को कहा कि वह भारत के साथ अपने संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखने को तैयार है. भारत-चीन के बीच उड़ानों की बहाली 28 अरब से अधिक जनसंख्या वाले दोनों देशों के बीच मित्रतापूर्ण आदान-प्रदान को बढ़ावा देने का एक सकारात्मक उपाय है.

2 अक्टूबर को की गई थी घोषणा

दरअसल भारत ने 2 अक्टूबर के घोषणा की थी कि 26 अक्टूबर से चीन के लिए सीधी उड़ाने फिर से शुरू कर दी जाएंगी. अब खबर है कि इंडिगो ने बताया कि वह 26 अक्टूबर से कोलकाता-गुआंगझोउ और 10 नवंबर से दिल्ली-गुआंगझोउ उड़ानें फिर शुरू करने जा रहा है. इतना ही नहीं चीनी एयरलाइन चाइना ईस्टर्न ने घोषणा की कि वह 9 नवंबर से शंघाई-दिल्ली उड़ानें फिर शुरू करेगी. गौरतलब हो कि कोरोना के समय दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों को बंद कर दिया गया था. तब से आज तक चीन के लिए भारत से कोई भी सीधी फ्लाइट ने उड़ान नहीं भरी है. 

पांच साल बाद उड़ान भरेंगी फ्लाइट

रविवार से पांच साल के अंतराल के बाद उड़ानों की बहाली के बारे में पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि यह दोनों देशों के बीच हुए समझौते को लागू करने की नवीनतम प्रगति है. बीजिंग ने कहा कि वह भारत के साथ मिलकर चीन-भारत संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य से देखने और संभालने, द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास को बढ़ावा देने, दोनों देशों और उनकी जनता को बेहतर लाभ पहुंचाने तथा एशिया और विश्व में शांति और समृद्धि बनाए रखने में उचित योगदान देने को तैयार है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

