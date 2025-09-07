BCCI के बैंक बैलेंस का खुलासा, संपत्ति के आंकड़े सुनकर खुली रह जाएंगी आंखें, इनकम टैक्स भरने की तैयारी

Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

OLA की 'बैकसीट ड्राइवर' हैं राजलक्ष्मी, जानें कैसे की पति भाविश अग्रवाल के स्टार्टअप में मदद और उन्हें बनाया बिजनेस आइकन

Chandra Grahan Aaj: आज रात ये 9 लोग ना देखें चंद्र ग्रहण, मृत्यु पंचक में ग्रहण इन राशियों के जीवन में मचा देगा उथल-पथल

1 एपिसोड के लिए इतने पैसे लेते हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के जेठालाल, सलमान खान की फिल्म से किया था बॉलीवुड डेब्यू

Uric Acid Remedy: जोड़ों और हड्डियों में फंसे क्रिस्टल को तोड़ देंगी ये 5 चीजें, ये है यूरिक एसिड का रामबाण देसी इलाज

Diabetes Care: डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद हैं ये सब्जियां, इन्हें खाने से कंट्रोल में रहेगा ब्लड शुगर लेवल

कौन हैं AI में भारत की अगली क्रांति के जनक मितेश खपरा? Times की टॉप 100 लिस्ट में आया इस IITian प्रोफेसर का नाम

Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में मचा धमाल, कौन होगा बिग बॉस के घर से बाहर आइए जानते है पूरी खबर

Normal Blood Sugar Level: उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए आपका ब्लड शुगर? डायबिटीज में कितना ग्लूकोज लेवल माना जाता खतरनाक 

Chandra Grahan 2025: आज लगने वाला है चंद्र ग्रहण, क्या भारत में देख सकेंगे ब्लड मून? जानें ग्रहण की टाइमिंग

Pitru Paksha 2025: आज से शुरू हो गया पितरों के तर्पण का दिन, यहां जानें पितृ पक्ष श्राद्ध की महत्वपूर्ण तिथियां

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Diabetes Care: डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद हैं ये सब्जियां, इन्हें खाने से कंट्रोल में रहेगा ब्लड शुगर लेवल

डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद हैं ये सब्जियां, इन्हें खाने से कंट्रोल में रहेगा ब्लड शुगर लेवल

Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में मचा धमाल, कौन होगा बिग बॉस के घर से बाहर आइए जानते है पूरी खबर

वीकेंड का वार में मचा धमाल, कौन होगा Bigg Boss के घर से बाहर आइए जानते है पूरी खबर

Chandra Grahan 2025: आज लगने वाला है चंद्र ग्रहण, क्या भारत में देख सकेंगे ब्लड मून? जानें ग्रहण की टाइमिंग

आज लगने वाला है चंद्र ग्रहण, क्या भारत में देख सकेंगे ब्लड मून? जानें ग्रहण की टाइमिंग

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
OLA की 'बैकसीट ड्राइवर' हैं राजलक्ष्मी, जानें कैसे की पति भाविश अग्रवाल के स्टार्टअप में मदद और उन्हें बनाया बिजनेस आइकन

OLA की 'बैकसीट ड्राइवर' हैं राजलक्ष्मी, जानें कैसे की पति भाविश अग्रवाल के स्टार्टअप में मदद और उन्हें बनाया बिजनेस आइकन

Chandra Grahan Aaj: आज रात ये 9 लोग ना देखें चंद्र ग्रहण, मृत्यु पंचक में ग्रहण इन राशियों के जीवन में मचा देगा उथल-पथल

आज रात ये 9 लोग ना देखें चंद्र ग्रहण, मृत्यु पंचक में ग्रहण इन राशियों के जीवन में मचा देगा उथल-पथल

1 एपिसोड के लिए इतने पैसे लेते हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के जेठालाल, सलमान खान की फिल्म से किया था बॉलीवुड डेब्यू

1 एपिसोड के लिए इतने पैसे लेते हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के जेठालाल, सलमान खान की फिल्म से किया था बॉलीवुड डेब्यू

Homeभारत

भारत

BCCI के बैंक बैलेंस का खुलासा, संपत्ति के आंकड़े सुनकर खुली रह जाएंगी आंखें, इनकम टैक्स भरने की तैयारी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का खजाना दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. 2019 से अब तक 14,627 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के साथ, बीसीसीआई अब दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर चुका है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Sep 07, 2025, 07:11 AM IST

BCCI के बैंक बैलेंस का खुलासा, संपत्ति के आंकड़े सुनकर खुली रह जाएंगी आंखें, इनकम टैक्स भरने की तैयारी

BCCI के बैंक बैलेंस का खुलासा 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI) दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड के रूप में जाना जाता है . दुनिया की सबसे लोकप्रिय टी20 लीग , इंडियन प्रीमियर लीग ( IPL), BCCI द्वारा आयोजित की जाती है . IPL की वजह से बोर्ड की आय में भारी बढ़ोतरी हुई है. BCCI की बढ़ती संपत्ति और बैंक बैलेंस देखकर आप हैरान रह जाएँगे . एक रिपोर्ट के अनुसार , 12 महीने पहले बोर्ड का बैंक बैलेंस 20,686 करोड़ रुपये था .

बीसीसीआई की संपत्ति ब्यौरा
 
पिछले एक साल में बीसीसीआई की संपत्ति में काफी बढ़ोतरी हुई है. इस बोर्ड की वित्तीय रिपोर्ट 28 सितंबर को होने वाली वार्षिक आम बैठक ( एजीएम) में पेश की जाएगी . 2024 एजीएम में पेश खातों के विवरण के अनुसार , सचिव ने सदस्यों को सूचित किया है कि - बीसीसीआई का नकद और बैंक बैलेंस 2019 से 6,059 करोड़ रुपये से बढ़कर 20,686 करोड़ रुपये हो गया है . यह आंकड़ा राज्य क्रिकेट संघों को वितरित की गई राशि से पहले का है . इसलिए, बीसीसीआई ने 2019 से पिछले पांच वर्षों में 14,627 करोड़ रुपये जोड़े हैं . यह वृद्धि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 4,193 करोड़ रुपये अधिक है . इसके अलावा, सामान्य निधि भी 2019 से 3,906 करोड़ रुपये से बढ़कर 7,988 करोड़ रुपये हो गई है . यह वृद्धि 4,082 करोड़ रुपये की वृद्धि है .
  
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि - बीसीसीआई आयकर नहीं दे रहा है, यह महज एक अफवाह है. बोर्ड ने कर के लिए 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया है, जबकि विभिन्न न्यायाधिकरणों में उसकी अपीलें जारी हैं . रिपोर्ट से पता चलता है कि बीसीसीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर देनदारी के लिए 3,150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है . हालाँकि बीसीसीआई अदालतों और न्यायाधिकरणों के सामने सही रास्ते पर है, फिर भी उसने किसी भी कर देनदारी के भुगतान का प्रावधान किया है .

बोर्ड की कमाई और होती लेकिन...
 
बोर्ड की आय और ज़्यादा होती, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मैचों से बीसीसीआई के सकल मीडिया अधिकार राजस्व में गिरावट आई. यह राजस्व पिछले वर्ष के 2,524.80 करोड़ रुपये की तुलना में 813.14 करोड़ रुपये रहा . रिपोर्ट के अनुसार, यह गिरावट पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खेले गए अंतरराष्ट्रीय घरेलू मैचों/श्रृंखलाओं की कम संख्या के कारण है . इस वर्ष , बीसीसीआई द्वारा ICC CWC 2023 ( वनडे विश्व कप ) का आयोजन अक्टूबर-नवंबर 2023 में किया गया था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
OLA की 'बैकसीट ड्राइवर' हैं राजलक्ष्मी, जानें कैसे की पति भाविश अग्रवाल के स्टार्टअप में मदद और उन्हें बनाया बिजनेस आइकन
OLA की 'बैकसीट ड्राइवर' हैं राजलक्ष्मी, जानें कैसे की पति भाविश अग्रवाल के स्टार्टअप में मदद और उन्हें बनाया बिजनेस आइकन
Chandra Grahan Aaj: आज रात ये 9 लोग ना देखें चंद्र ग्रहण, मृत्यु पंचक में ग्रहण इन राशियों के जीवन में मचा देगा उथल-पथल
आज रात ये 9 लोग ना देखें चंद्र ग्रहण, मृत्यु पंचक में ग्रहण इन राशियों के जीवन में मचा देगा उथल-पथल
1 एपिसोड के लिए इतने पैसे लेते हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के जेठालाल, सलमान खान की फिल्म से किया था बॉलीवुड डेब्यू
1 एपिसोड के लिए इतने पैसे लेते हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के जेठालाल, सलमान खान की फिल्म से किया था बॉलीवुड डेब्यू
Uric Acid Remedy: जोड़ों और हड्डियों में फंसे क्रिस्टल को तोड़ देंगी ये 5 चीजें, ये है यूरिक एसिड का रामबाण देसी इलाज
जोड़ों और हड्डियों में फंसे क्रिस्टल को तोड़ देंगी ये 5 चीजें, ये है यूरिक एसिड का रामबाण देसी इलाज
कौन हैं AI में भारत की अगली क्रांति के जनक मितेश खपरा? Times की टॉप 100 लिस्ट में आया इस IITian प्रोफेसर का नाम
कौन हैं AI में भारत की अगली क्रांति के जनक मितेश खपरा? Times की टॉप 100 लिस्ट में आया इस IITian प्रोफेसर का नाम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE