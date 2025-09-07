BCCI के बैंक बैलेंस का खुलासा, संपत्ति के आंकड़े सुनकर खुली रह जाएंगी आंखें, इनकम टैक्स भरने की तैयारी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का खजाना दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. 2019 से अब तक 14,627 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के साथ, बीसीसीआई अब दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर चुका है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI) दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड के रूप में जाना जाता है . दुनिया की सबसे लोकप्रिय टी20 लीग , इंडियन प्रीमियर लीग ( IPL), BCCI द्वारा आयोजित की जाती है . IPL की वजह से बोर्ड की आय में भारी बढ़ोतरी हुई है. BCCI की बढ़ती संपत्ति और बैंक बैलेंस देखकर आप हैरान रह जाएँगे . एक रिपोर्ट के अनुसार , 12 महीने पहले बोर्ड का बैंक बैलेंस 20,686 करोड़ रुपये था .

बीसीसीआई की संपत्ति ब्यौरा



पिछले एक साल में बीसीसीआई की संपत्ति में काफी बढ़ोतरी हुई है. इस बोर्ड की वित्तीय रिपोर्ट 28 सितंबर को होने वाली वार्षिक आम बैठक ( एजीएम) में पेश की जाएगी . 2024 एजीएम में पेश खातों के विवरण के अनुसार , सचिव ने सदस्यों को सूचित किया है कि - बीसीसीआई का नकद और बैंक बैलेंस 2019 से 6,059 करोड़ रुपये से बढ़कर 20,686 करोड़ रुपये हो गया है . यह आंकड़ा राज्य क्रिकेट संघों को वितरित की गई राशि से पहले का है . इसलिए, बीसीसीआई ने 2019 से पिछले पांच वर्षों में 14,627 करोड़ रुपये जोड़े हैं . यह वृद्धि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 4,193 करोड़ रुपये अधिक है . इसके अलावा, सामान्य निधि भी 2019 से 3,906 करोड़ रुपये से बढ़कर 7,988 करोड़ रुपये हो गई है . यह वृद्धि 4,082 करोड़ रुपये की वृद्धि है .



रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि - बीसीसीआई आयकर नहीं दे रहा है, यह महज एक अफवाह है. बोर्ड ने कर के लिए 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया है, जबकि विभिन्न न्यायाधिकरणों में उसकी अपीलें जारी हैं . रिपोर्ट से पता चलता है कि बीसीसीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर देनदारी के लिए 3,150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है . हालाँकि बीसीसीआई अदालतों और न्यायाधिकरणों के सामने सही रास्ते पर है, फिर भी उसने किसी भी कर देनदारी के भुगतान का प्रावधान किया है .

बोर्ड की कमाई और होती लेकिन...



बोर्ड की आय और ज़्यादा होती, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मैचों से बीसीसीआई के सकल मीडिया अधिकार राजस्व में गिरावट आई. यह राजस्व पिछले वर्ष के 2,524.80 करोड़ रुपये की तुलना में 813.14 करोड़ रुपये रहा . रिपोर्ट के अनुसार, यह गिरावट पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खेले गए अंतरराष्ट्रीय घरेलू मैचों/श्रृंखलाओं की कम संख्या के कारण है . इस वर्ष , बीसीसीआई द्वारा ICC CWC 2023 ( वनडे विश्व कप ) का आयोजन अक्टूबर-नवंबर 2023 में किया गया था.

