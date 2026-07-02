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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कौन सी है ये ऐप जो बीच सड़क बंद कर रही चलती ई-रिक्शा! क्या आपकी इलेक्ट्रिक कार भी है खतरे में, जानिए

क्या आपने सोशल मीडिया पर वो वायरल वीडियो देखे हैं, जिनमें राह चलते ई-रिक्शा अचानक से बंद हो जाते हैं? इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि एक ऐप के जरिए की जा रही एक खतरनाक डिजिटल हैकिंग है.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 02, 2026, 12:17 PM IST

कौन सी है ये ऐप जो बीच सड़क बंद कर रही चलती ई-रिक्शा! क्या आपकी इलेक्ट्रिक कार भी है खतरे में, जानिए

चाइनीज ऐप से बीच सड़क बंद हो रहे ई-रिक्शा (AI Image)

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  • गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है ये BAT-BMS नाम का चीनी ऐप 
  • इसका इस्तेमाल करके कुछ लोग सड़क पर चलते ई-रिक्शा बंद कर रहे हैं
  • ये ब्लूटूथ सिस्टम से हो रहा जिसमें कोई पासवर्ड या सिक्योरिटी लॉक नहीं है
  • उत्तर प्रदेश के बिजनौर में इस प्रैंक के कारण हड़कंप मच गया है

सोशल मीडिया पर आजकल एक अजीबोगरीब वीडियो ट्रेंड छाया हुआ है. रील बनाने वाले कुछ लड़के राह चलते ई-रिक्शा के पास जाते हैं, अपने मोबाइल में कुछ टच करते हैं और दौड़ती हुई गाड़ी अचानक बीच सड़क पर ठप हो जाती है. पहली नजर में यह किसी हॉलीवुड फिल्म का जादुई हैकिंग सीन लग सकता है, लेकिन असलियत में यह कोई जादू नहीं बल्कि एक बेहद गंभीर सुरक्षा चूक है, जो सड़क पर किसी की जान भी ले सकती है. समझते हैं कि ये पूरा खेल क्या है, इसके पीछे कौन सा ऐप काम कर रहा है और क्या आपकी महंगी इलेक्ट्रिक कार भी इस खतरे की जद में है?

क्या है BAT-BMS ऐप और ये कैसे काम करता है?

सबसे पहले यह साफ करना जरूरी है कि BAT-BMS कोई अवैध या डार्क वेब का हैकिंग टूल नहीं है. यह चीनी कंपनी शेन्ज़ेन ग्रेनर्जी टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया एक पूरी तरह वैध ऐप है, जो गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाता है. इस ऐप को इसलिए बनाया गया था ताकि लिथियम-आयन बैटरी इस्तेमाल करने वाले लोग ब्लूटूथ के जरिए अपनी बैटरी की सेहत, वोल्टेज, तापमान और चार्जिंग को ट्रैक कर सकें. 

फीचर की रेंज 10-15 मीटर

सुरक्षा के लिहाज से इस ऐप में बैटरी की पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ करने का एक बटन होता है. भारत में चल रहे कई सस्ते ई-रिक्शा और लो-स्पीड स्कूटर्स की बैटरी में जो ब्लूटूथ सिस्टम लगा होता है, कंपनियां लागत बचाने के लिए उसमें कोई पासवर्ड या सिक्योरिटी लॉक नहीं लगातीं. जब कोई प्रैंक करने वाला इस ऐप को खोलता है, तो उसे आसपास की बिना पासवर्ड वाली गाड़ियां दिखने लगती हैं. ऐप से कनेक्ट करके जैसे ही वह 'डिस्चार्ज' पर क्लिक करता है, गाड़ी की बिजली गुल हो जाती है.  

 

बिजनौर में मचा हड़कंप 

यह मामला सिर्फ सोशल मीडिया के रील्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जमीन पर एक बड़ी मुसीबत बन चुका है. उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना नगर में पिछले कुछ दिनों में करीब 80 ई-रिक्शा चालकों ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी गाड़ियां चलते-चलते अचानक लॉक हो रही हैं. परेशान होकर चालक पुलिस चौकी पहुंचे और अज्ञात लोगों के खिलाफ साइबर अटैक की शिकायत दर्ज कराई. चालकों का कहना है कि अचानक गाड़ी बंद होने से हादसे का डर तो रहता ही है, साथ ही सवारी भी बैठना नहीं चाहती, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है. 

इस डिजिटल खतरे से खुद को कैसे बचाएं?

अगर आप ई-रिक्शा चालक हैं या आपके पास ब्लूटूथ इनेबल्ड स्कूटर है, तो इन बातों का ध्यान रखें-

  • डिफॉल्ट पासवर्ड बदलें- अपनी बैटरी के आधिकारिक ऐप में जाएं और '1234' या '0000' जैसे आम पासवर्ड को बदलकर एक मजबूत पासवर्ड सेट करें.
  • ब्लूटूथ विजिबिलिटी छुपाएं- ऐप की सेटिंग में जाकर ब्लूटूथ ब्रॉडकास्ट को 'Hidden' मोड पर डाल दें ताकि वह दूसरों के फोन में सर्च न हो.
  • मैकेनिकल उपाय- अगर समस्या ज्यादा आ रही है, तो किसी मैकेनिक से मिलकर बैटरी के ब्लूटूथ मॉड्यूल को तब तक के लिए डिस्कनेक्ट करवा दें जब तक कंपनी कोई नया सुरक्षा अपडेट जारी नहीं करती.

क्या ये प्रैंक कानूनी रूप से सही है?

बिल्कुल नहीं, भले ही लोग इसे मौज-मस्ती या व्यूज पाने के लिए कर रहे हों, लेकिन किसी की गाड़ी को उसकी मर्जी के बिना रिमोटली बंद करना पूरी तरह गैर-कानूनी और साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है. अगर किसी व्यस्त फ्लाईओवर या तेज रफ्तार ट्रैफिक के बीच गाड़ी अचानक रुक जाए, तो पीछे से आ रहे वाहन उसमें टक्कर मार सकते हैं. यह सीधे तौर पर दूसरों की जान जोखिम में डालने जैसा है.

क्या इलेक्ट्रिक कारें भी इस ऐप से रुक सकती हैं?

सड़क पर चल रहे टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर चालकों को देखकर अक्सर इलेक्ट्रिक कार मालिकों के मन में भी यह डर बैठ जाता है, तो इसका सीधा जवाब है- नहीं. आपकी इलेक्ट्रिक कार पूरी तरह सुरक्षित है. महंगी इलेक्ट्रिक कारों में ऑटोमोटिव-ग्रेड साइबर सुरक्षा और मजबूत फायरवॉल होते हैं. उनके इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट और बैटरी पैक को किसी साधारण ब्लूटूथ ऐप से हैक या रिमोटली बंद करना नामुमकिन है. यह समस्या सिर्फ उन सस्ते स्कूटर्स और रिक्शों में है जो बिना पासवर्ड वाले चीनी बैटरी पैक्स का इस्तेमाल करते हैं. 

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