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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

बंगाल में शुरू हुआ योगी मॉडल! बरुईपुर रेप-मर्डर का आरोपी एनकाउंटर में ढेर

बरुईपुर में 12 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या के मुख्य आरोपी प्रभास मंडल को पुलिस ने एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया है.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 08, 2026, 10:59 AM IST

बंगाल में शुरू हुआ योगी मॉडल! बरुईपुर रेप-मर्डर का आरोपी एनकाउंटर में ढेर

बरुईपुर रेप-हत्या का आरोपी एनकाउंटर में ढेर (Image Source- IANS)

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  • बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया
  • SIT और पुलिस टीम आरोपी को सूर्यापुर में क्राइम सीन रिक्रिएट कराने ले गई थी
  • वहां आरोपी ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर फायरिंग कर दी थी
  • 4 जुलाई को लापता हुई इस बच्ची का शव अगले दिन तालाब में मिला था

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर में 12 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी बेरहमी से हत्या करने का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया है. पीटीआई के अनुसार, ये घटना उस वक्त हुई जब एसआईटी और स्थानीय पुलिस की टीम आरोपी को लेकर वारदात वाली जगह पर क्राइम सीन रिक्रिएट करने पहुंची थी. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इसी दौरान आरोपी ने भागने की नीयत से पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन ली और फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी.

आधी रात को क्राइम सीन पर ले गई थी पुलिस

बरुईपुर के पुलिस अधीक्षक द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, बरुईपुर पुलिस थाने में दर्ज केस नंबर 1350/26 की जांच कर रही टीम 8 जुलाई की रात करीब 12:45 बजे आरोपी प्रभास मंडल को साथ लेकर सूर्यापुर स्थित घटना स्थल पर पहुंची थी. पुलिस का मकसद यह समझना था कि आरोपी ने इस खौफनाक वारदात को कैसे अंजाम दिया. लेकिन, इससे पहले कि पुलिस टीम जांच की प्रक्रिया शुरू कर पाती, आरोपी प्रभास मंडल ने अचानक एक पुलिसकर्मी पर हमला कर उसका सरकारी हथियार छीन लिया.

उसने पुलिस टीम पर एक राउंड गोली चलाई और वहां से भागने की कोशिश करने लगा. अचानक हुए इस हमले के बाद पुलिस ने खुद को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की. पुलिस की गोली लगने से प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत नजदीकी बरुईपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

साजिश के तहत की गई थी मासूम की हत्या

इस संवेदनशील मामले की गंभीरता को देखते हुए सुवेंदु सरकार के निर्देश पर एक विशेष जांच दल का गठन किया गया था. इस मामले की जांच में पुलिस को कई चौंकाने वाले डिजिटल सबूत मिले थे. शुरुआती जांच से साफ संकेत मिल रहे थे कि 12 साल की मासूम बच्ची की हत्या किसी गुस्से या अचानक में नहीं, बल्कि एक बेहद सोची-समझी और क्रूर साजिश के तहत की गई थी.

बरुईपुर जिला पुलिस के सूत्रों के अनुसार, इस मामले में गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों के मोबाइल फोन की टावर लोकेशन खंगाली गई थी. 4 जुलाई को शाम 4:30 बजे से लेकर रात 11:00 बजे के बीच इन सभी आरोपियों की लोकेशन एक ही जगह पर पाई गई थी. यह वही समय था जब पीड़िता के साथ इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था. 

5 जुलाई को तालाब में मिला था शव

गौरतलब है कि यह मासूम बच्ची 4 जुलाई की शाम करीब 6 बजे अचानक लापता हो गई थी. परिजनों की काफी तलाश के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला और अगले दिन यानी 5 जुलाई को बरुईपुर के ही एक तालाब से बच्ची का शव बरामद हुआ था. इस एनकाउंटर के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और मामले की कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं.

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