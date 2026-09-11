राष्ट्रीय राजमार्गों पर फरवरी से शुरू होगा बैरियर-फ्री टोल, गाड़ियों को रुकना नहीं पड़ेगा, जानिये कैसे काम करेगा ये सिस्टम

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में कहा कि सरकार का अगला लक्ष्य बिना रुकावट और बिना इंतज़ार वाले टोलिंग सिस्टम को लागू करना है. इसमें AI और ऑटोमैटिक नंबर-प्लेट रिकग्निशन का इस्तेमाल किया जाएगा.

What is barrier-free toll system: अगर लंबी दूरी की यात्रा करते समय राष्ट्रीय राजमार्गों पर बार-बार टोल प्लाजे पर रुकना आपको पसंद नहीं तो ये खबर आपके लिए ही है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि भारत में फरवरी से राष्ट्रीय राजमार्गों पर बैरियर-फ्री टोल शुरू हो जाएंगे. इससे वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर टोल देने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा. 'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026' में अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने ये ऐलान किया. आइये जानते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करेगा.

टोल वसूलने में बढ़ेगा तकनीक का उपयोग

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार अब फास्टैग को गाड़ी की नंबर-प्लेट पहचानने वाली तकनीक के साथ जोड़ने पर विचार कर रही है. सरकार टोल वसूलने के ऐसे सिस्टम की ओर बढ़ रही है जो उन्नत टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा और जिससे टोल कलेक्शन में भी काफी बढ़ोतरी होगी.

गडकरी ने कहा, "हम ऐसा टोल सिस्टम लागू करेंगे, जिनमें नंबर प्लेट और फास्टैग दोनों का इस्तेमाल होगा, उससे टोल आय में सालाना 10,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी." उन्होंने कहा कि फास्टैग लागू होने के बाद टोल प्लाजा पर इंतजार का समय, जो कभी 12 मिनट और कुछ मामलों में 30 मिनट तक होता था, अब 80-90 प्रतिशत तक कम हो गया है. सरकार अब बाकी बची देरी को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है.

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रस्तावित सिस्टम से फास्टैग डेटा और गाड़ियों की नंबर प्लेट, दोनों का इस्तेमाल करके टोल कलेक्शन को मजबूत करने की उम्मीद है, जिससे टोल वाले रास्तों पर गाड़ियों की पहचान और ट्रैकिंग बेहतर होगी. उन्होंने कहा कि फास्टैग ने इंतजार का समय काफी कम करके और टोल प्लाजा पर कैश और छुट्टे पैसे की जरूरत को खत्म करके टोल कलेक्शन के तरीके को पहले ही बदल दिया है. अगला कदम यह पक्का करना है कि गाड़ियों को फीस देने के लिए टोल प्लाजा पर न रुकना पड़े.

फास्टैग को अनिवार्य करने के फायदे दिख रहे हैं- गडकरी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टोल पेमेंट को आधुनिक बनाने और टोल प्लाजा पर अनुभव को बेहतर बनाने के सरकार के प्रयासों के तहत 2016 में फास्टैग लॉन्च किया गया था. फास्टैग के जरिए इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग की ओर भारत के कदम ने साफ नतीजे दिखाए हैं, जिससे टोल कलेक्शन ज्यादा आसान, कुशल और पारदर्शी हो गया है. 2021 में फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया, जिससे नेशनल हाईवे नेटवर्क पर कैश-बेस्ड पेमेंट से इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की ओर बदलाव में तेजी आई.

गडकरी ने बताया कि फास्टैग को अनिवार्य करने के फायदे पहले ही साफ तौर पर दिख रहे हैं, क्योंकि सरकार अब बैरियर-फ्री टोलिंग के अगले चरण की ओर बढ़ रही है. फास्टैग रेडियो-फ्रैक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है ताकि जब गाड़ियां टोल प्लाजा से गुजरें, तो लिंक्ड अकाउंट से टोल चार्ज अपने-आप कट जाएं। इसे अपनाने से कैश पेमेंट पर निर्भरता कम हुई है और टोल कलेक्शन को सुव्यवस्थित करने में मदद मिली है.

FASTag पोर्टेबिलिटी के लिए 'वन टैग' सुविधा लॉन्च

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में FASTag पोर्टेबिलिटी के लिए 'वन टैग' सुविधा भी लॉन्च की. इससे वाहन मालिक 'राजमार्ग यात्रा' ऐप के ज़रिए अपने मौजूदा FASTag को नए बैंक खाते से जोड़ सकते हैं. इस सुविधा से वाहन चालकों को बैंक खाता बदलते समय अपना मौजूदा FASTag स्टिकर हटाने या बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वे बस उसे नए खाते से जोड़कर उसी FASTag का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं.