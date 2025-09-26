Bareilly violence: जुमे की नमाज के बाद बरेली में हंगामा, आई लव मोहम्मद विवाद पर जमकर चली पुलिस की लाठी

Bareilly Violence Row: बरेली में एक बार फिर से मौलाना के भड़काऊं भाषण के बाद दंगा भड़क उठा और भीड़ उग्र हो गई. भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को मजबूरन लाठी चार्ज करनी पड़ी. लाठी चार्ज के बाद कई वीडियो सामने आ रहे है जिनमें पुलिस भागती हुई नजर आ रही है.

Bareilly Violence Row: यूपी के बरेली में जुमे की नमाज के बाद भीड़ ने जमकर नारेबाजी की. इस भड़काऊ नारेबाजी के कारण भीड़ सड़कों पर उतर आई और लोग उपद्रव मचाने लगे. माहौल इतना बिगड़ गया कि भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी. मौलाना तौकरी रजा ने लोगों से नमाज के बाद इस्लामिक ग्राउंड में इकट्ठे होकर आई लव मोहम्मद मामले में अपनी ताकत दिखाने की अपील की थी. इस घटना के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

तौकीर रजा नहीं आए सामने

हालांकि, इस अपील के बाद खुद मौलान तौकीर रजा तो सामने नहीं आए लेकिन उनकी अपील पर एकत्र भीड़ ने जमकर नारेबाजी की. पहले तो पुलिस ने बिना कोई एक्शन लिए लोगों को रोकने की कोशिश की लेकिन भीड़ बेकाबू हो चली थी. जब किसी तरह भीड़ शांत होने के लिए तैयार नहीं थी फिर मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करके उपद्रव मचाने वाली भीड़ को तितर-बितर करना पड़ा और मौके पर शहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई.

Bareilly, Uttar Pradesh: After Friday prayers, people protested carrying “I Love Muhammad” banners, chanting slogans such as “Allahu Akbar.” When police tried to calm the protesters and the situation got out of control, they resorted to a baton charge to restore order pic.twitter.com/QEO85o5j5P September 26, 2025

कई वीडियो हो रहे वायरल

बरेली में जुमे की नमाज के बाद मचे बवाल के जो वीडियो सामने आए, उसमें पुलिस लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटते नजर आ रही है. भड़काऊ बयानबाजी को लेकर यहां माहौल बिगड़ा, जिसके बाद पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज करनी पड़ी. बता दें कि मौलाना तौकीर रजा इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के अध्यक्ष है. इन पर 2010 में बरेली में दंगा करवाने का भी आरोप है. कानपुर शहर से आई लव मोह्मद पोस्टर की शुरूआत हुई थी, बीती रात बरेली आ पहुंचा.

यह भी पढ़ें- Delhi NCR में ग्रीन पटाखे बनाने की इजाजत, बिक्री पर Supreme Court ने क्या कहा? पढ़ें पूरी खबर

आई लव मोहम्मद का पोस्टर बना बवाल का कारण

रात में शहदाना दरगाह के उर्स के दौरान लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर जुलूस निकाला. तो दूसरी तरफ दरगाह की ओर से युवाओं से ये अपील की गई पोस्टर लेकर न घूमें व न ही इसे कहीं पर चिपकाएं. क्योंकि अगर पोस्टर फटेंगे तो जमीन पर गिरेंगे और लोगों के पैरों के नीचे आएंगे. इससे इस्लाम की तौहीन होगी. इस मामले में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने धरना देने का ऐलान किया था. हालांकि प्रशासन ने इस्लामिया इंटर कॉलेज में धरने की अनुमति नहीं दी. जिसके बाद बरेली में महौल बिगड़ गया.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर.