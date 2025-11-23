Bareilly News: पति जिंदा, फिर भी विधवा पेंशन ले रही थीं 25 महिलाएं; बरेली में ऐसे चल रहा था घोटोला..

बरेली विधवा पेंशन घोटाले में 25 FIR दर्ज होंगी. 56 से अधिक सुहागिन महिलाओं ने पति को मृत बताकर ₹1.23 करोड़ की पेंशन हड़पी थी. विस्तृत जांच के लिए पुलिस ने SIT गठित की है.

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में महिला कल्याण विभाग की विधवा पेंशन योजना में हुए एक बड़े फर्जीवाड़े का राज अब तेजी से खुल रहा है. जिले की आंवला तहसील में 56 से अधिक विवाहित महिलाओं ने अपने पतियों को कागजों में मृत दिखाकर कई वर्षों तक अवैध रूप से विधवा पेंशन का लाभ उठाया. इस मामले में जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट आने के बाद, पुलिस अब सख्त कार्रवाई की तैयारी में है और कुल 25 मामलों में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं.

लाखों का सरकारी खजाना हड़पा

इस घोटाले का खुलासा होने के बाद पता चला कि आंवला तहसील क्षेत्र की 56 सुहागिन महिलाएं पिछले कई वर्षों से लगातार निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) ले रही थीं, जबकि उनके पति पूरी तरह जीवित थे और मजदूरी या खेती कर रहे थे.

इन अपात्र महिलाओं के खातों में पेंशन की विभिन्न किस्तों के रूप में विभाग द्वारा कुल 1.23 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी गई थी.

बरेली में महिलाओं ने कैसे किया फर्जीवाड़ा?

इस पूरे फर्जीवाड़े में जन सेवा केंद्र संचालकों और बिचौलियों का एक संगठित गिरोह सक्रिय था. ये लोग भोले-भाले ग्रामीण लोगों को 'महामाया पेंशन' दिलाने का झांसा देकर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो लेते थे. इसके बाद, ये बिचौलिए फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कर जीवित पतियों को कागजों में मृत घोषित कर देते थे, जिसके आधार पर पत्नियों की पेंशन शुरू हो जाती थी.

जांच के लिए SIT गठित

शुरुआती तौर पर पुलिस ने इस फर्जीवाड़े में शामिल चार बिचौलियों को गिरफ्तार किया था. इसके बाद प्रशासन ने इस मामले की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए थे.

एसडीएम आंवला ने 5 माह तक जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी. DM ने रिपोर्ट में कुछ तथ्य अधूरे पाए और विस्तृत तथा गहन जांच के लिए इसे एसएसपी को भेज दिया.

जिलाधिकारी के निर्देश पर, एसएसपी ने तुरंत विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है. एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा इस SIT का नेतृत्व करेंगी. टीम को 25 मामलों में एफआईआर दर्ज कर, विस्तृत जांच करने और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

एसआईटी अब उन सत्यापनकर्ताओं और सरकारी कर्मचारियों की भूमिका की जांच करेगी जिनकी मिलीभगत से यह फर्जीवाड़ा वर्ष 2021 में शुरू हुआ और बिना किसी रोक-टोक के चलता रहा.

अवैध पेंशन की वसूली शुरू

जिला प्रशासन ने अपात्र पाई गई महिलाओं से पेंशन की राशि की वसूली (रिकवरी) की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. अब तक 61 अपात्र महिलाओं के नाम से रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी किए जा चुके हैं, जिनसे करीब 23.86 लाख रुपये की राशि वसूल की जानी है. अधिकारियों का कहना है कि इस घोटाले के पीछे के सभी दोषियों, चाहे वे सरकारी कर्मचारी हों या बिचौलिए, पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

