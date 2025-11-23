FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एडवाइजरी जारी, NCR में GRAP-3 लागू है,

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
VIDEO: 'ये तूने क्या किया..' गाने पर रोमांटिक हुईं Smriti Mandhana, संगीत में पलाश मुच्छल संग डांस का वीडियो वायरल

VIDEO: 'ये तूने क्या किया..' गाने पर रोमांटिक हुईं Smriti Mandhana, संगीत में पलाश मुच्छल संग डांस का वीडियो वायरल

IMD Alert: क्या 50-60 घंटों में तबाही मचाएगा‘सनयार’? बंगाल की खाड़ी में बना प्रलयकारी चक्रवात, जानें ताज़ा अपडेट

IMD Alert: क्या 50-60 घंटों में तबाही मचाएगा‘सनयार’? बंगाल की खाड़ी में बना प्रलयकारी चक्रवात, जानें ताज़ा अपडेट

Bareilly News: पति जिंदा, फिर भी विधवा पेंशन ले रही थीं 25 महिलाएं; बरेली में ऐसे चल रहा था घोटोला..

Bareilly News: पति जिंदा, फिर भी विधवा पेंशन ले रही थीं 25 महिलाएं; बरेली में ऐसे चल रहा था घोटोला..

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
क्या मंगल खराब हो तो बच्चा जन्म से ही दोष लेकर आता? जानिए कब मांगलिक होना होता है शुभ फलदाई

क्या मंगल खराब हो तो बच्चा जन्म से ही दोष लेकर आता? जानिए कब मांगलिक होना होता है शुभ फलदाई

कैसे करें पर्सनल लोन का सही इस्तेमाल? जानें 5 फाइनेंशियल स्मार्ट टिप्स

कैसे करें पर्सनल लोन का सही इस्तेमाल? जानें 5 फाइनेंशियल स्मार्ट टिप्स

PM नरेंद्र मोदी तक पहुंचानी है अपनी कोई भी बात, तो यहां जानें आसान तरीके

PM नरेंद्र मोदी तक पहुंचानी है अपनी कोई भी बात, तो यहां जानें आसान तरीके

Homeभारत

भारत

Bareilly News: पति जिंदा, फिर भी विधवा पेंशन ले रही थीं 25 महिलाएं; बरेली में ऐसे चल रहा था घोटोला..

बरेली विधवा पेंशन घोटाले में 25 FIR दर्ज होंगी. 56 से अधिक सुहागिन महिलाओं ने पति को मृत बताकर ₹1.23 करोड़ की पेंशन हड़पी थी. विस्तृत जांच के लिए पुलिस ने SIT गठित की है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 23, 2025, 06:55 AM IST

Bareilly News: पति जिंदा, फिर भी विधवा पेंशन ले रही थीं 25 महिलाएं; बरेली में ऐसे चल रहा था घोटोला..
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में महिला कल्याण विभाग की विधवा पेंशन योजना में हुए एक बड़े फर्जीवाड़े का राज अब तेजी से खुल रहा है. जिले की आंवला तहसील में 56 से अधिक विवाहित महिलाओं ने अपने पतियों को कागजों में मृत दिखाकर कई वर्षों तक अवैध रूप से विधवा पेंशन का लाभ उठाया. इस मामले में जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट आने के बाद, पुलिस अब सख्त कार्रवाई की तैयारी में है और कुल 25 मामलों में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं.

लाखों का सरकारी खजाना हड़पा

इस घोटाले का खुलासा होने के बाद पता चला कि आंवला तहसील क्षेत्र की 56 सुहागिन महिलाएं पिछले कई वर्षों से लगातार निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) ले रही थीं, जबकि उनके पति पूरी तरह जीवित थे और मजदूरी या खेती कर रहे थे.
इन अपात्र महिलाओं के खातों में पेंशन की विभिन्न किस्तों के रूप में विभाग द्वारा कुल 1.23 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी गई थी.

बरेली में महिलाओं ने कैसे किया फर्जीवाड़ा?

इस पूरे फर्जीवाड़े में जन सेवा केंद्र संचालकों और बिचौलियों का एक संगठित गिरोह सक्रिय था. ये लोग भोले-भाले ग्रामीण लोगों को 'महामाया पेंशन' दिलाने का झांसा देकर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो लेते थे. इसके बाद, ये बिचौलिए फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कर जीवित पतियों को कागजों में मृत घोषित कर देते थे, जिसके आधार पर पत्नियों की पेंशन शुरू हो जाती थी.

जांच के लिए SIT गठित

शुरुआती तौर पर पुलिस ने इस फर्जीवाड़े में शामिल चार बिचौलियों को गिरफ्तार किया था. इसके बाद प्रशासन ने इस मामले की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए थे.
एसडीएम आंवला ने 5 माह तक जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी. DM ने रिपोर्ट में कुछ तथ्य अधूरे पाए और विस्तृत तथा गहन जांच के लिए इसे एसएसपी को भेज दिया.
जिलाधिकारी के निर्देश पर, एसएसपी ने तुरंत विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है. एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा इस SIT का नेतृत्व करेंगी. टीम को 25 मामलों में एफआईआर दर्ज कर, विस्तृत जांच करने और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
एसआईटी अब उन सत्यापनकर्ताओं और सरकारी कर्मचारियों की भूमिका की जांच करेगी जिनकी मिलीभगत से यह फर्जीवाड़ा वर्ष 2021 में शुरू हुआ और बिना किसी रोक-टोक के चलता रहा.

अवैध पेंशन की वसूली शुरू

जिला प्रशासन ने अपात्र पाई गई महिलाओं से पेंशन की राशि की वसूली (रिकवरी) की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. अब तक 61 अपात्र महिलाओं के नाम से रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी किए जा चुके हैं, जिनसे करीब 23.86 लाख रुपये की राशि वसूल की जानी है. अधिकारियों का कहना है कि इस घोटाले के पीछे के सभी दोषियों, चाहे वे सरकारी कर्मचारी हों या बिचौलिए, पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
VIDEO: 'ये तूने क्या किया..' गाने पर रोमांटिक हुईं Smriti Mandhana, संगीत में पलाश मुच्छल संग डांस का वीडियो वायरल
VIDEO: 'ये तूने क्या किया..' गाने पर रोमांटिक हुईं Smriti Mandhana, संगीत में पलाश मुच्छल संग डांस का वीडियो वायरल
IMD Alert: क्या 50-60 घंटों में तबाही मचाएगा‘सनयार’? बंगाल की खाड़ी में बना प्रलयकारी चक्रवात, जानें ताज़ा अपडेट
IMD Alert: क्या 50-60 घंटों में तबाही मचाएगा‘सनयार’? बंगाल की खाड़ी में बना प्रलयकारी चक्रवात, जानें ताज़ा अपडेट
Bareilly News: पति जिंदा, फिर भी विधवा पेंशन ले रही थीं 25 महिलाएं; बरेली में ऐसे चल रहा था घोटोला..
Bareilly News: पति जिंदा, फिर भी विधवा पेंशन ले रही थीं 25 महिलाएं; बरेली में ऐसे चल रहा था घोटोला..
दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉ. उमर के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन का खुलासा, क्या तुर्की में सीधे हुई थी आतंकी ट्रेनिंग?
दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉ. उमर के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन का खुलासा, क्या तुर्की में सीधे हुई थी आतंकी ट्रेनिंग?
दिल्ली-NCR में पॉल्यूशन लेवल बरकरार, स्मॉग के चलते Work From Home, इन कर्मचारियों को मिलेगी राहत
दिल्ली-NCR में पॉल्यूशन लेवल बरकरार, स्मॉग के चलते Work From Home, इन कर्मचारियों को मिलेगी राहत
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या मंगल खराब हो तो बच्चा जन्म से ही दोष लेकर आता? जानिए कब मांगलिक होना होता है शुभ फलदाई
क्या मंगल खराब हो तो बच्चा जन्म से ही दोष लेकर आता? जानिए कब मांगलिक होना होता है शुभ फलदाई
कैसे करें पर्सनल लोन का सही इस्तेमाल? जानें 5 फाइनेंशियल स्मार्ट टिप्स
कैसे करें पर्सनल लोन का सही इस्तेमाल? जानें 5 फाइनेंशियल स्मार्ट टिप्स
PM नरेंद्र मोदी तक पहुंचानी है अपनी कोई भी बात, तो यहां जानें आसान तरीके
PM नरेंद्र मोदी तक पहुंचानी है अपनी कोई भी बात, तो यहां जानें आसान तरीके
ध्वजारोहण समारोह से पहले देखिए राम मंदिर की अद्भुत तस्वीरें, PM मोदी समेत कई VVIP होंगे मौजूद
ध्वजारोहण समारोह से पहले देखिए राम मंदिर की अद्भुत तस्वीरें, PM मोदी समेत कई VVIP होंगे मौजूद
17 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, आज बना डाली 100 करोड़ की कंपनी; आप भी इस करोड़पति से ले सकते हैं सीख
17 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, आज बना डाली 100 करोड़ की कंपनी; आप भी इस करोड़पति से ले सकते हैं सीख
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
MORE